Топ-5 причин заботиться о гормональном здоровье: рассказывает эндокринолог

Гормоны играют важную роль в нашем общем здоровье, как следствие существует широкий спектр признаков и симптомов, которые могут сигнализировать о гормональном дисбалансе. Эти признаки или симптомы будут зависеть от того, какие гормоны или железы не работают должным образом именно у вас.

Гормоны – это мощные химические вещества, вырабатываемые в железах внутренней секреции, двигающиеся по кровотоку, сообщая тканям и органам, что делать. С их помощью контролируется много основных процессов нашего тела.

Если у вас гормональный дисбаланс, даже незначительные изменения, то есть каких-либо гормонов много или мало, это может привести к серьезным последствиям для всего организма. Подумайте о гормонах, как о рецепте торта. Слишком много или слишком мало какого-либо одного ингредиента влияет на конечный продукт. Уровень некоторых гормонов колеблется на протяжении жизни и может являться просто результатом естественного старения. Но другие изменения происходят, когда ваши эндокринные железы работают неправильно.

На своей странице врач-эндокринолог Евгения Рогальская поделилась важной информацией, почему следует обращать внимание и систематически сдавать анализы на гормоны, и что может произойти с нашим организмом, если что-то идет не по плану.

Топ-5 причин, почему стоит заботиться о гормональном здоровье:

• Внешний вид: Гормональный дисбаланс влияет на состояние кожи, волос и ногтей, что отражается во внешнем виде и самочувствии человека. Акне, выпадение волос – основные спутники этой проблемы.

• Вес и фигура: Гормональные нарушения могут вызвать изменения в аппетите и метаболизме, что влияет на вес и форму тела.

• Эмоциональное состояние и настроение: Дисбаланс гормонов может вызвать эмоциональную нестабильность, тревогу, апатию или даже депрессию.

• Репродуктивное здоровье: Гормональные изменения могут влиять на функцию репродуктивной системы, включая цикл месячных, фертильность и сексуальное удовлетворение.

• Энергия и жизненная сила: Нормальный уровень гормонов помогает поддерживать высокий уровень энергии, улучшает сон и общий тонус организма.

Как же заботиться о гормонах?



– Главное! не гуглите, потому что ничего путнего именно для вас, вы там не найдете. Только лишний раз будете нервничать.

— Не доверяйте людям из интернета, которые решили, что они все знают, дают разные схемы с бадами, а сами не имеют образования.

– Идите к врачам!

— Проходите обучение у проверенных специалистов, действительно разбирающихся в теме и имеющих медицинское образование.

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