Топ-6 упражнений с гантелями, которые облегчат вашу тренировку в зале / © Credits

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Они универсальны, просты в использовании, доступны практически в каждом зале и отлично подходят как для новичков, так и для опытных фитнес-энтузиасток. Если у вас мало времени или все тренажеры заняты, издание Woman And Home рассказало об идеальном плане по упражнениям для укрепления всего тела.

Румынская становая тяга с гантелями

Целевые мышцы: ягодицы, подколенные сухожилия, поясница

Как выполнять:

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Возьмите гантели в обе руки, станьте прямо, стопы — на ширине плеч. Держите спину прямой, медленно отводите таз назад и опускайте корпус вперед и скользите гантелями вдоль ног. Остановитесь, когда почувствуете натяжение в задней части бедер и медленно вернитесь в исходное положение.

Совет: не округляйте спину. Напряжение должно быть в ногах, а не в пояснице.

Жим гантелей на наклонной скамье

Целевые мышцы: верхняя часть груди, передние дельты, трицепсы

Как выполнять:

Сядьте на скамью, наклоненную под углом 45°, гантели — на бедрах. Лягте, поднимите гантели вверх. Опускайте их до уровня груди, сохраняйте контроль и стабильность. Вытолкните гантели вверх, но не смахивайте руками.

Совет: держите лопатки сведенными в течение всего подхода.

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Приседания с гантелями в позиции бокала с поднятыми пятками

Целевые мышцы: квадрицепсы, ягодицы, кора

Как выполнять:

Встаньте на клинья или диски и держите одну гантель перед грудью. Опускайтесь в глубокий присед, держите грудь приподнятой и спину прямой. Вернитесь в исходное положение, напрягайте ноги и ягодицы.

Совет: приподнятые пятки позволяют лучше опуститься в глубокий присед — особенно для тех, у кого ограничена подвижность голеностопного сустава.

Подъем гантелей на бицепс в сидячем положении

Целевые мышцы: бицепсы

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Как выполнять:

Сядьте на скамью, держите гантели снизу хватом. Подтягивайте гантели к плечам, но не двигайте плечами. Медленно опустите обратно.

Совет: сосредоточьтесь на сжатии бицепсов в верхней точке. Не расшатывайте корпусом.

Приседания с гантелями в разогнутом положении (выпады назад)

Целевые мышцы: ноги, ягодицы, баланс

Как выполнять:

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Встаньте с гантелями в руках. Сделайте шаг назад, погрузитесь в глубокий выпад. Повернитесь в исходное положение и напрягайте переднюю ногу.

Совет: отведение ноги назад лучше стабилизирует движение, особенно с тяжестью.

Тяга гантелей лежа на скамейке грудью вниз

Целевые мышцы: верхняя часть спины, ромбовидные мышцы, трапеции

Как выполнять:

Лягте на наклонную скамью лицом вниз, ноги согнуты, гантели — в руках. Потяните гантели к себе, сводя лопатки. Контролируем опустите назад.

Совет: это упражнение помогает держать позвоночник в безопасном положении и изолировать спинные мышцы.

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Можно ли с гантелями нарастить мышцы

Для многих женщин именно гантели становятся ключом к эффективной силовой тренировке. Но важно придерживаться 4 основных принципов:

Прогрессивная перегрузка. Увеличивайте вес, количество подходов или уменьшайте время отдыха.

Сложные упражнения. Выбирайте движения, привлекающие несколько групп мышц.

Частота. Тренируйтесь хотя бы 3 раза в неделю для заметного результата.

Время под напряжением. Выполняйте повторы медленнее, удерживайте мышцы в напряжении подольше.

Тренировка с гантелями — это простой, доступный и эффективный способ укрепить тело, не тратить часы на кардио или сложные комплексы. Стоит только уделить 30-40 мин несколько раз в неделю и вы почувствуете разницу: тело станет сильнее, осанка улучшится, а энергии станет больше.