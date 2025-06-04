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- Здоровый образ жизни
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Топ-6 упражнений с гантелями, которые облегчат вашу тренировку в зале
Гантели — это ваши лучшие союзники в тренажерном зале.
Они универсальны, просты в использовании, доступны практически в каждом зале и отлично подходят как для новичков, так и для опытных фитнес-энтузиасток. Если у вас мало времени или все тренажеры заняты, издание Woman And Home рассказало об идеальном плане по упражнениям для укрепления всего тела.
Румынская становая тяга с гантелями
Целевые мышцы: ягодицы, подколенные сухожилия, поясница
Как выполнять:
Возьмите гантели в обе руки, станьте прямо, стопы — на ширине плеч.
Держите спину прямой, медленно отводите таз назад и опускайте корпус вперед и скользите гантелями вдоль ног.
Остановитесь, когда почувствуете натяжение в задней части бедер и медленно вернитесь в исходное положение.
Совет: не округляйте спину. Напряжение должно быть в ногах, а не в пояснице.
Жим гантелей на наклонной скамье
Целевые мышцы: верхняя часть груди, передние дельты, трицепсы
Как выполнять:
Сядьте на скамью, наклоненную под углом 45°, гантели — на бедрах.
Лягте, поднимите гантели вверх. Опускайте их до уровня груди, сохраняйте контроль и стабильность.
Вытолкните гантели вверх, но не смахивайте руками.
Совет: держите лопатки сведенными в течение всего подхода.
Приседания с гантелями в позиции бокала с поднятыми пятками
Целевые мышцы: квадрицепсы, ягодицы, кора
Как выполнять:
Встаньте на клинья или диски и держите одну гантель перед грудью.
Опускайтесь в глубокий присед, держите грудь приподнятой и спину прямой.
Вернитесь в исходное положение, напрягайте ноги и ягодицы.
Совет: приподнятые пятки позволяют лучше опуститься в глубокий присед — особенно для тех, у кого ограничена подвижность голеностопного сустава.
Подъем гантелей на бицепс в сидячем положении
Целевые мышцы: бицепсы
Как выполнять:
Сядьте на скамью, держите гантели снизу хватом.
Подтягивайте гантели к плечам, но не двигайте плечами.
Медленно опустите обратно.
Совет: сосредоточьтесь на сжатии бицепсов в верхней точке. Не расшатывайте корпусом.
Приседания с гантелями в разогнутом положении (выпады назад)
Целевые мышцы: ноги, ягодицы, баланс
Как выполнять:
Встаньте с гантелями в руках.
Сделайте шаг назад, погрузитесь в глубокий выпад.
Повернитесь в исходное положение и напрягайте переднюю ногу.
Совет: отведение ноги назад лучше стабилизирует движение, особенно с тяжестью.
Тяга гантелей лежа на скамейке грудью вниз
Целевые мышцы: верхняя часть спины, ромбовидные мышцы, трапеции
Как выполнять:
Лягте на наклонную скамью лицом вниз, ноги согнуты, гантели — в руках.
Потяните гантели к себе, сводя лопатки.
Контролируем опустите назад.
Совет: это упражнение помогает держать позвоночник в безопасном положении и изолировать спинные мышцы.
Можно ли с гантелями нарастить мышцы
Для многих женщин именно гантели становятся ключом к эффективной силовой тренировке. Но важно придерживаться 4 основных принципов:
Прогрессивная перегрузка. Увеличивайте вес, количество подходов или уменьшайте время отдыха.
Сложные упражнения. Выбирайте движения, привлекающие несколько групп мышц.
Частота. Тренируйтесь хотя бы 3 раза в неделю для заметного результата.
Время под напряжением. Выполняйте повторы медленнее, удерживайте мышцы в напряжении подольше.
Тренировка с гантелями — это простой, доступный и эффективный способ укрепить тело, не тратить часы на кардио или сложные комплексы. Стоит только уделить 30-40 мин несколько раз в неделю и вы почувствуете разницу: тело станет сильнее, осанка улучшится, а энергии станет больше.