Топ-7 критически важных нутриентов, для здоровья людей после 50 лет — как изменить питание
Мы привыкли думать о здоровом питании как об универсальном правиле. Но правда в том, что после 50 лет тело начинает играть по другим правилам.
То, что работало в 30, уже не всегда является достаточным в 60 лет. Издание The Washington Post рассказало, что с возрастом организм хуже усваивает некоторые вещества, а значит, их нужно не просто получать, а сознательно контролировать.
Как и в детстве, в зрелом возрасте организм снова нуждается в «настройке» рациона. Но теперь причина другая:
снижается способность усваивать витамины
уменьшается мышечная масса
кости становятся более хрупкими
аппетит часто исчезает
К этому добавляются индивидуальные факторы, такие как пол, вес, уровень активности, хронические заболевания. Однако выделяют универсальный список нутриентов, на которые стоит обратить особое внимание после 50-60 лет.
Кальций
Самый распространенный минерал в организме. Он отвечает не только за кости и зубы, но и за работу мышц и нервной системы. С возрастом организм хуже его усваивает, поэтому если не получать достаточно кальция из пищи, тело начинает «забирать» его из костей.
Нормы:
мужчины 19-70 лет — 1000 мг/день — 1000 мг/день
после 71 года — 1200 мг
женщины после 51 года — 1200 мг
Источники:
молоко, йогурт, сыр
сардины, лосось с костями
брокколи, капуста кейл
чиа, соя
обогащенные напитки, например, растительное молоко или соки
Витамин D
Он помогает усваивать кальций, поддерживает иммунитет, мозг и мышцы. Проблема в том, что с возрастом кожа хуже вырабатывает его под действием солнца, потому что люди больше времени проводят в помещении.
Нормы:
взрослые — 600 МЕ
после 70 лет — 800 МЕ
Источники:
жирная рыба, такая как лосось, треска или форель
яйца
грибы
обогащенные продукты, например, молоко, каши и соки
Если есть сомнения, стоит обсудить сдать анализы, обсудить результаты с врачом, и употреблять добавки.
Витамин B6
Этот витамин поддерживает нервную систему, метаболизм и образование эритроцитов. С возрастом он быстрее разрушается и хуже усваивается.
Нормы:
до 50 лет — 1,3 мг — 1,3 мг
мужчины 51+ — 1,7 мг
женщины 51+ — 1,5 мг
Источники:
курица, индейка, рыба
нут, чечевица
бананы, авокадо
орехи, семена
цельнозерновые продукты
Один стакан нута покрывает более половины суточной нормы.
Витамин B12
Дефицит B12 может вызвать усталость, анемию, потерю веса и даже неврологические проблемы.
Норма:
2,4 мкг/день
Но 10-30% людей старшего возраста имеют трудности с его усвоением. Среди причин можно отметить возраст, употребление некоторых лекарств, например, для диабета или рефлюкса, болезни кишечника.
Источники:
мясо, яйца, рыба
молочные продукты
обогащенные продукты (растительное молоко, хлопья)
Часть B12 стоит получать именно из добавок или обогащенных продуктов.
Белок
С возрастом мы естественно теряем мышечную массу, это явление называется саркопения. Чтобы замедлить процесс нужна физическая активность и достаточное количество белка.
Рекомендация:
около 68-81 г в день для человека 68 кг
Источники:
яйца
курица, рыба
бобовые
тофу
йогурт
Клетчатка
Около 95% взрослых не получают достаточно клетчатки. Это может приводить к запорам и проблемам с сердцем.
Нормы:
мужчины 51+ — 30 г
женщины 51+ — 21 г
Источники:
овощи
фрукты
бобовые
цельнозерновые
Калории
С возрастом аппетит часто снижается и люди начинают меньше есть, вместе с калориями и питательными веществами. В таких случаях важно выбирать калорийно плотные, но полезные продукты, вроде:
авокадо
оливковое масло
орехи
яйца
молочные продукты
арахисовая паста
Также хорошо работают смузи, например, молоко, ягоды, шпинат, ореховая паста и протеин.
Как собрать идеальный рацион
Ключевая стратегия — сочетать белок и клетчатку в каждом приеме пищи, например:
завтрак: йогурт с фруктами или яйца с овощами
обед: салаты с курицей, рыбой или бобовыми
ужин: рыба, тофу или мясо с овощами
Питание после 50 лет — не об ограничениях, а об осознанности. Тело меняется, а вместе с ним должен меняться рацион. Больше внимания к кальцию, витаминам, белку и клетчатке — не сложно, но критически важно для здоровой жизни. И главное, не нужно делать все идеально. Достаточно начать с малого, например, добавить больше питательных продуктов в ежедневное меню.