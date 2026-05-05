Топ-7 критически важных нутриентов, для здоровья людей после 50 лет

То, что работало в 30, уже не всегда является достаточным в 60 лет. Издание The Washington Post рассказало, что с возрастом организм хуже усваивает некоторые вещества, а значит, их нужно не просто получать, а сознательно контролировать.

Как и в детстве, в зрелом возрасте организм снова нуждается в «настройке» рациона. Но теперь причина другая:

снижается способность усваивать витамины

уменьшается мышечная масса

кости становятся более хрупкими

аппетит часто исчезает

К этому добавляются индивидуальные факторы, такие как пол, вес, уровень активности, хронические заболевания. Однако выделяют универсальный список нутриентов, на которые стоит обратить особое внимание после 50-60 лет.

Кальций

Самый распространенный минерал в организме. Он отвечает не только за кости и зубы, но и за работу мышц и нервной системы. С возрастом организм хуже его усваивает, поэтому если не получать достаточно кальция из пищи, тело начинает «забирать» его из костей.

Нормы:

мужчины 19-70 лет — 1000 мг/день — 1000 мг/день

после 71 года — 1200 мг

женщины после 51 года — 1200 мг

Источники:

молоко, йогурт, сыр

сардины, лосось с костями

брокколи, капуста кейл

чиа, соя

обогащенные напитки, например, растительное молоко или соки

Витамин D

Он помогает усваивать кальций, поддерживает иммунитет, мозг и мышцы. Проблема в том, что с возрастом кожа хуже вырабатывает его под действием солнца, потому что люди больше времени проводят в помещении.

Нормы:

взрослые — 600 МЕ

после 70 лет — 800 МЕ

Источники:

жирная рыба, такая как лосось, треска или форель

яйца

грибы

обогащенные продукты, например, молоко, каши и соки

Если есть сомнения, стоит обсудить сдать анализы, обсудить результаты с врачом, и употреблять добавки.

Витамин B6

Этот витамин поддерживает нервную систему, метаболизм и образование эритроцитов. С возрастом он быстрее разрушается и хуже усваивается.

Нормы:

до 50 лет — 1,3 мг — 1,3 мг

мужчины 51+ — 1,7 мг

женщины 51+ — 1,5 мг

Источники:

курица, индейка, рыба

нут, чечевица

бананы, авокадо

орехи, семена

цельнозерновые продукты

Один стакан нута покрывает более половины суточной нормы.

Витамин B12

Дефицит B12 может вызвать усталость, анемию, потерю веса и даже неврологические проблемы.

Норма:

2,4 мкг/день

Но 10-30% людей старшего возраста имеют трудности с его усвоением. Среди причин можно отметить возраст, употребление некоторых лекарств, например, для диабета или рефлюкса, болезни кишечника.

Источники:

мясо, яйца, рыба

молочные продукты

обогащенные продукты (растительное молоко, хлопья)

Часть B12 стоит получать именно из добавок или обогащенных продуктов.

Белок

С возрастом мы естественно теряем мышечную массу, это явление называется саркопения. Чтобы замедлить процесс нужна физическая активность и достаточное количество белка.

Рекомендация:

около 68-81 г в день для человека 68 кг

Источники:

яйца

курица, рыба

бобовые

тофу

йогурт

Клетчатка

Около 95% взрослых не получают достаточно клетчатки. Это может приводить к запорам и проблемам с сердцем.

Нормы:

мужчины 51+ — 30 г

женщины 51+ — 21 г

Источники:

овощи

фрукты

бобовые

цельнозерновые

Калории

С возрастом аппетит часто снижается и люди начинают меньше есть, вместе с калориями и питательными веществами. В таких случаях важно выбирать калорийно плотные, но полезные продукты, вроде:

авокадо

оливковое масло

орехи

яйца

молочные продукты

арахисовая паста

Также хорошо работают смузи, например, молоко, ягоды, шпинат, ореховая паста и протеин.

Как собрать идеальный рацион

Ключевая стратегия — сочетать белок и клетчатку в каждом приеме пищи, например:

завтрак: йогурт с фруктами или яйца с овощами

обед: салаты с курицей, рыбой или бобовыми

ужин: рыба, тофу или мясо с овощами

Питание после 50 лет — не об ограничениях, а об осознанности. Тело меняется, а вместе с ним должен меняться рацион. Больше внимания к кальцию, витаминам, белку и клетчатке — не сложно, но критически важно для здоровой жизни. И главное, не нужно делать все идеально. Достаточно начать с малого, например, добавить больше питательных продуктов в ежедневное меню.

