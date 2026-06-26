Топ-7 полезных ежедневных привычек для здоровья и прочности зубов и десен / © Credits

Реклама

Даже сегодня проблемы с зубами остаются чрезвычайно распространенными, поэтому издание The Washington Post рассказало, почему ежедневные привычки по уходу за зубами важнее, чем кажется на первый взгляд. Ведь каждый пятый взрослый в возрасте от 20 до 64 лет имеет как минимум один нелеченный кариес

Причин немало. Для кого-то стоматологическое лечение обходится слишком дорого. Не менее важный фактор — страх. Более 70% людей признаются, что испытывают тревогу перед стоматологическим креслом, а более четверти испытывают серьезный страх перед лечением зубов. Почти треть таких пациентов вообще избегает стоматологической помощи. Однако здоровье полости рта — это не только зубы, оно может быть тесно связано с общим состоянием организма.

Здоровье зубов влияет на весь организм

В последние годы ученые обнаружили связь между проблемами полости рта и рядом других заболеваний. Среди них:

Реклама

депрессия

ревматоидный артрит

астма

сахарный диабет II типа

деменция

В одном масштабном исследовании с участием более 5000 пожилых людей ученые установили, что чем хуже было состояние зубов и десен, тем выше оказывался риск смерти от любых причин в течение следующих 15 лет.

Правда, специалисты пока не могут утверждать, что именно проблемы с зубами вызывают эти заболевания. Стоматолог и представительница Американской стоматологической ассоциации Ада Купер объясняет, что на данный момент существуют лишь научные гипотезы.

Одна из них связана с воспалением. Кариес и заболевания десен сопровождаются воспалительными процессами в полости рта, которые потенциально могут влиять на весь организм через кровеносную систему.

Другая теория предполагает, что бактерии из полости рта могут попадать в кровоток и влиять на работу других органов.

Реклама

Двусторонние связи

Особенно интересна взаимосвязь между здоровьем зубов и диабетом. Плохо контролируемый сахарный диабет повышает риск инфекций полости рта, а заболевания десен, в свою очередь, могут затруднять контроль уровня сахара в крови.

Подобная ситуация наблюдается и при ревматоидном артрите. Исследователи предполагают, что определенные воспалительные механизмы и реакции иммунной системы могут быть общими как для заболеваний суставов, так и для заболеваний десен. Однако окончательных ответов у науки пока нет.

Иногда причиной такой связи могут быть совсем другие факторы. Например, курение повышает риск как сердечно-сосудистых заболеваний, так и проблем с зубами. В таком случае общей причиной является именно вредная привычка, а не непосредственно состояние полости рта.

Что общего между депрессией и зубами

На первый взгляд эта связь кажется неожиданной, но у неё тоже есть объяснение. Люди, страдающие депрессией, реже посещают стоматолога, а это повышает риск развития кариеса и других заболеваний зубов. Кроме того, депрессивные состояния часто сопровождаются повышенным потреблением сахара, курением и снижением мотивации к регулярному уходу за собой.

Реклама

Свою роль могут играть и антидепрессанты, поскольку некоторые препараты снижают выработку слюны, а это повышает риск развития кариеса.

В то же время хроническая зубная боль, потеря зубов или неудовлетворённость собственной улыбкой могут негативно сказываться на самооценке и психологическом состоянии человека.

Ежедневные привычки для здоровья зубов

Не пропускайте профилактические осмотры. Даже если ничего не болит, стоматологи рекомендуют регулярно проходить осмотр. Многие проблемы на ранних стадиях не вызывают дискомфорта, но лечатся гораздо легче и дешевле.

Соблюдайте ежедневную гигиену. Регулярная чистка зубов и уход за деснами остаются основой здоровой улыбки.

Пейте больше воды. Обычная вода помогает очищать ротовую полость и поддерживает естественную выработку слюны, которая защищает зубы от кариеса.

Контролируйте потребление сахара. Избыток сладостей создает благоприятные условия для развития бактерий, разрушающих эмаль.

Откажитесь от курения. Это одна из лучших инвестиций не только в здоровье зубов, но и в здоровье всего организма.

Следите за хроническими заболеваниями. Особенно если речь идет о диабете, который напрямую влияет на состояние десен и слизистой оболочки рта.

Не игнорируйте дискомфорт. Чувствительность зубов, кровоточивость десен или неприятный запах изо рта — повод как можно раньше обратиться к специалисту.

Дорогая стоматология

Финансовые трудности не должны становиться причиной полного отказа от лечения. Во многих странах действуют стоматологические факультеты, благотворительные программы, общественные клиники и специальные программы лояльности, которые помогают получить необходимую помощь по более низкой цене. Кроме того, некоторые стоматологические клиники предлагают программы, позволяющие оплачивать профилактические процедуры по фиксированной годовой стоимости.

Уход за зубами уже давно перестал быть лишь вопросом красивой улыбки. Сегодня стоматологи всё чаще говорят о здоровье полости рта как о важной составляющей общего благополучия организма. Регулярные осмотры, достаточное количество воды, внимательное отношение к своему самочувствию и простые повседневные привычки могут способствовать не только здоровью зубов, но и улучшению качества жизни в целом.

Реклама

Новости партнеров