Топ-7 продуктов для здоровья кишечника: советы, которые помогут вам улучшить микробиом
В последние годы все больше исследований доказывают, что здоровье начинается в кишечнике. Именно здесь обитают триллионы микроорганизмов — наш микробиом. Они помогают переваривать пищу, поддерживают иммунитет, влияют на настроение, а также могут предотвращать развитие хронических болезней.
Однако как позаботиться о своем микробиоме, рассказало издание Real Simple и ответ прост — правильно подобранный рацион. Питание напрямую влияет на разнообразие и баланс бактерий в кишечнике, а следовательно, и на общее состояние здоровья.
Микробиом — это целая «вселенная» полезных и условно-патогенных бактерий, дрожжей и вирусов, которые живут преимущественно в толстом кишечнике. Их роль важнее, чем кажется, ведь они участвуют в метаболизме, синтезируют витамины, защищают слизистую оболочку от патогенов и даже взаимодействуют с нервной системой через так называемую ось «кишечник-мозг». От состояния микробиома зависит не только пищеварение, но и работа иммунитета, психическое здоровье, костная прочность и долголетие.
Полезные продукты для здорового кишечника
Черная фасоль и бобовые
Настоящий чемпион по клетчатке, которая необходима для регулярного пищеварения и питания полезных бактерий. Именно неферментированные остатки волокон становятся пребиотиками — пищей для микробиома. К этой же категории относятся чечевица, горох, нут, а также овес, яблоки, бананы и спаржа.
Йогурт и кефир
Эти продукты содержат живые культуры полезных бактерий — пробиотики. Они помогают восстановить баланс микрофлоры, улучшают пищеварение и могут уменьшать симптомы лактозной непереносимости и синдрома раздраженного кишечника. Важно выбирать йогурт с пометкой «живые культуры» и без добавления сахара.
Ферментированные продукты
Кимчи, квашеная капуста, мисо, комбуча — все это природные источники пробиотиков. В отличие от продуктов, просто замаринованных в уксусе, ферментация создает среду, в которой размножаются полезные бактерии.
Нут
Нут богат пребиотическими волокнами, которые стимулируют рост «дружественных» бактерий. Его можно добавлять в салаты, супы или делать хумус. Вместе с нутом пребиотиками являются и другие овощи, например, лук, чеснок, порей, спаржа, морская капуста.
Лосось и жирная рыба
Лосось, сардины и анчоусы содержат омега-3 жирные кислоты, которые снижают воспаление в кишечнике и способствуют гармоничной работе микробиома. Кроме того, омега-3 поддерживают сердечно-сосудистую систему и мозговую деятельность.
Ягоды
Клубника, черника, ежевика и малина содержат полифенолы — растительные соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они подавляют рост вредных бактерий и помогают размножаться полезным. Чем ярче цвет ягод, тем больше в них полифенолов.
Запеченные блюда вместо жареных
Замена жареного картофеля на запеченный, а котлеты — на запеченное мясо с овощами — поможет уменьшить уровень воспаления в кишечнике. Жареные и чрезмерно обработанные продукты разрушают баланс микрофлоры, а вот пища, приготовленная в духовке, сохраняет волокна и витамины.
Чего стоит избегать
Фастфуд и ультраобработанные продукты содержат мало клетчатки и много химических добавок.
Алкоголь и избыток красного мяса провоцируют воспаление и образование вредных метаболитов.
Добавленные сахара и искусственные подсластители ухудшают баланс бактерий и могут повреждать слизистую кишечника.
Влияние микробиома на здоровье
Пищеварение и обмен веществ: помогает усваивать питательные вещества и витамины.
Иммунитет: регулирует работу иммунных клеток и защищает от патогенов.
Психическое здоровье: через ось «кишечник — мозг» влияет на уровень тревожности, депрессии и стрессоустойчивость.
Профилактика болезней: здоровый микробиом снижает риск диабета, сердечно-сосудистых и воспалительных заболеваний, остеопороза.
Ваш кишечник — это не только орган пищеварения, а целая экосистема, которая нуждается в правильном уходе. Когда вы добавляете в рацион больше бобовых, ферментированных продуктов, ягод и рыбы, вы инвестируете в здоровье на долгие годы.