Топ-7 продуктов для здоровья кишечника: советы, которые помогут вам улучшить микробиом

Квашеная капуста / © Credits

Однако как позаботиться о своем микробиоме, рассказало издание Real Simple и ответ прост — правильно подобранный рацион. Питание напрямую влияет на разнообразие и баланс бактерий в кишечнике, а следовательно, и на общее состояние здоровья.

Микробиом — это целая «вселенная» полезных и условно-патогенных бактерий, дрожжей и вирусов, которые живут преимущественно в толстом кишечнике. Их роль важнее, чем кажется, ведь они участвуют в метаболизме, синтезируют витамины, защищают слизистую оболочку от патогенов и даже взаимодействуют с нервной системой через так называемую ось «кишечник-мозг». От состояния микробиома зависит не только пищеварение, но и работа иммунитета, психическое здоровье, костная прочность и долголетие.

Полезные продукты для здорового кишечника

Черная фасоль и бобовые

Настоящий чемпион по клетчатке, которая необходима для регулярного пищеварения и питания полезных бактерий. Именно неферментированные остатки волокон становятся пребиотиками — пищей для микробиома. К этой же категории относятся чечевица, горох, нут, а также овес, яблоки, бананы и спаржа.

Йогурт и кефир

Эти продукты содержат живые культуры полезных бактерий — пробиотики. Они помогают восстановить баланс микрофлоры, улучшают пищеварение и могут уменьшать симптомы лактозной непереносимости и синдрома раздраженного кишечника. Важно выбирать йогурт с пометкой «живые культуры» и без добавления сахара.

Ферментированные продукты

Кимчи, квашеная капуста, мисо, комбуча — все это природные источники пробиотиков. В отличие от продуктов, просто замаринованных в уксусе, ферментация создает среду, в которой размножаются полезные бактерии.

Нут

Нут богат пребиотическими волокнами, которые стимулируют рост «дружественных» бактерий. Его можно добавлять в салаты, супы или делать хумус. Вместе с нутом пребиотиками являются и другие овощи, например, лук, чеснок, порей, спаржа, морская капуста.

Лосось и жирная рыба

Лосось, сардины и анчоусы содержат омега-3 жирные кислоты, которые снижают воспаление в кишечнике и способствуют гармоничной работе микробиома. Кроме того, омега-3 поддерживают сердечно-сосудистую систему и мозговую деятельность.

Ягоды

Клубника, черника, ежевика и малина содержат полифенолы — растительные соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они подавляют рост вредных бактерий и помогают размножаться полезным. Чем ярче цвет ягод, тем больше в них полифенолов.

Запеченные блюда вместо жареных

Замена жареного картофеля на запеченный, а котлеты — на запеченное мясо с овощами — поможет уменьшить уровень воспаления в кишечнике. Жареные и чрезмерно обработанные продукты разрушают баланс микрофлоры, а вот пища, приготовленная в духовке, сохраняет волокна и витамины.

Чего стоит избегать

Фастфуд и ультраобработанные продукты содержат мало клетчатки и много химических добавок.

Алкоголь и избыток красного мяса провоцируют воспаление и образование вредных метаболитов.

Добавленные сахара и искусственные подсластители ухудшают баланс бактерий и могут повреждать слизистую кишечника.

Влияние микробиома на здоровье

Пищеварение и обмен веществ: помогает усваивать питательные вещества и витамины.

Иммунитет: регулирует работу иммунных клеток и защищает от патогенов.

Психическое здоровье: через ось «кишечник — мозг» влияет на уровень тревожности, депрессии и стрессоустойчивость.

Профилактика болезней: здоровый микробиом снижает риск диабета, сердечно-сосудистых и воспалительных заболеваний, остеопороза.

Ваш кишечник — это не только орган пищеварения, а целая экосистема, которая нуждается в правильном уходе. Когда вы добавляете в рацион больше бобовых, ферментированных продуктов, ягод и рыбы, вы инвестируете в здоровье на долгие годы.