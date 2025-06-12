Топ-7 суперфудов, которые следует есть для здоровой иммунной системы / © Associated Press

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И хотя существует множество витаминных комплексов, самый эффективный путь к укреплению иммунитета — это правильное питание. Ведь именно из продуктов организм получает большинство веществ, необходимых для нормальной работы иммунных клеток. Издание Real Simple рассказало о 7 суперфудах, которые помогут поддержать здоровье и сохранить силы в любой сезон.

Важность питания для иммунной системы

Наш организм нуждается в большом количестве микро- и макроэлементов, антиоксидантов, аминокислот и витаминов для надлежащей работы иммунной системы. Эти вещества:

активируют важные клеточные реакции,

обеспечивают энергией иммунные клетки,

борются со свободными радикалами, ослабляющими защиту организма.

Питание должно быть разнообразным, сбалансированным и максимально натуральным. Особенно важно снизить употребление обработанных продуктов с большим содержанием сахара, трансжиров и консервантов. Избыток таких продуктов не только не приносит пользы, но и истощает запасы антиоксидантов и провоцирует хроническое воспаление.

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Лиственная зелень

Шпинат, капуста кейл, швейцарский мангольд, руккола — все эти зеленые овощи буквально переполнены полезными веществами. Они содержат:

витамин C — стимулирует выработку лейкоцитов, главных клеток иммунитета;

витамин K — поддерживает свертываемость крови и укрепляет кости;

бета-каротин — превращается в организме в витамин А, важный для работы слизистых оболочек;

фолиевую кислоту (витамин B9) — участвует в формировании клеток иммунной системы.

Рекомендация: потребляйте не менее двух чашек листовой зелени каждый день. Добавляйте ее в полосы, салаты, супы, омлеты, запеканки.

Пробиотические продукты

Здоровье кишечника напрямую связано с работой иммунной системы. Ведь именно в кишечнике обитает до 70% клеток иммунитета.

Продукты, богатые пробиотиками:

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кефир,

йогурт с живыми культурами,

кимчи,

темпе,

квашеная капуста,

натуральные ферментированные огурцы.

Полезные бактерии укрепляют слизистую кишечника, помогают бороться с патогенами и синтезируют дополнительные витамины (в частности, некоторые группы витаминов B). Рекомендуется принимать пробиотики 2–3 раза в неделю.

Цитрусовые

Апельсины, грейпфруты, лимоны, лаймы и мандарины — настоящие источники витамина С, который:

усиливает выработку антител,

стимулирует фагоцитоз (поглощение микробов иммунными клетками),

уменьшает продолжительность простуды.

Добавляйте цитрусовые в воду, салаты, смузи, десерты или просто перекусывайте ими в течение дня.

Ягоды

Клубника, черника, малина, ежевика — вкусные, ароматные и очень полезные. Ягоды содержат:

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антиоксиданты (антоцианы, полифенолы) — защищают клетки от повреждений;

витамин С;

клетчатку — поддерживает здоровую микрофлору кишечника.

Регулярное употребление ягод помогает укреплять защитные барьеры организма. Оптимально — две порции (по пол чашки) ягод в неделю.

Белковые продукты

Белок необходим не только для мышц, но и для синтеза антител, ферментов и гормонов, контролирующих иммунные реакции.

Полезные источники белка:

куриное филе,

индейка,

рыба (преимущественно белая),

бобовые (чечевица, фасоль, нут),

тофу.

Важно отдавать предпочтение нежирным белковым продуктам, содержащим минимум насыщенных жиров.

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Батат (сладкий картофель)

Батат — источник бета-каротина, который превращается в витамин А. Он помогает:

регулировать активность иммунных клеток,

поддерживать здоровье слизистых оболочек (первой линии защиты от инфекций),

уменьшать воспаление.

Одна средняя порция запеченного батата обеспечивает организм дневной нормой витамина А.

Зеленый чай

Помимо нежного вкуса зеленый чай содержит мощный антиоксидант — эпигалокатехин галлат (EGCG).

Это вещество:

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снижает уровень воспаления,

нейтрализует свободные радикалы,

поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Рекомендуется выпивать 1-2 чашки зеленого чая в день. Можно потреблять как горячим, так и охлажденным или прибавлять в полосе.

Не только питание

Конечно, продукты — это лишь одна часть сильной иммунной системы. Не забывайте также:

спать по 7–8 часов в сутки,

регулярно заниматься физической активностью,

снижать уровень стресса,

проводить время на открытом воздухе.

Чтобы быть здоровым, активным и выносливым в любое время года, следует каждый день делать ставку на разнообразное, яркое, сезонное питание. Ваш организм отблагодарит вас стабильной работой иммунитета и хорошим самочувствием.