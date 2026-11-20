Рыба / © Associated Press

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То, что мы едим, влияет не только на фигуру или уровень энергии, но и на работу мозга. Среди продуктов, которые ценят диетологи, — рыба. Она содержит омега-3 жирные кислоты, витамины B12 и D, селен и магний — питательные вещества, необходимые для нормальной работы нервной системы, об этом сообщило издание Health.

Особое внимание следует уделить жирным сортам рыбы, поскольку они снабжают организм DHA и EPA — двумя видами омега-3, которые участвуют в поддержании структуры клеток мозга, передаче нервных сигналов и когнитивных функций.

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Лосось

Лосось считается одним из лучших продуктов для поддержания здоровья мозга. Он богат DHA и EPA — жирными кислотами, которые помогают поддерживать нормальную работу клеток нервной системы и могут способствовать уменьшению воспалительных процессов.

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Кроме того, лосось содержит белок, витамин D и селен. Последний действует как антиоксидант и помогает защищать клетки от повреждений. Также регулярное употребление этой рыбы замедляет ухудшение памяти в пожилом возрасте.

Консервированный тунец

Не обязательно каждый раз покупать свежую рыбу, чтобы получить полезные питательные вещества. Консервированный тунец — практичный и доступный способ обогатить рацион омега-3 и витамином B12. Последний особенно важен для здоровья нервных клеток, ведь его дефицит может вызвать проблемы с памятью и когнитивные нарушения.

Впрочем, следует учитывать вид тунца. Светлый тунец, как правило, содержит меньше ртути, поэтому для регулярного употребления это лучший выбор. В то же время важно соблюдать рекомендации по безопасному количеству рыбы с учетом содержания ртути.

Радужная форель

Форель обладает нежным вкусом и содержит омега-3 жирные кислоты, в частности DHA и EPA, однако её главное преимущество — высокое содержание витамина D. Этот питательный элемент необходим не только для здоровья костей, рецепторы к нему есть в различных участках мозга. Также выявлена связь между низким уровнем витамина D и ухудшением когнитивных функций. Особенно внимательно к этому следует относиться людям пожилого возраста.

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Сельдь

Это жирная рыба, которая снабжает организм омега-3, витамином B12 и селеном. Отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить меню и получать важные питательные вещества из доступных продуктов. Еще одно преимущество заключается в том, что сельдь относится к относительно мелким рыбам, поэтому обычно накапливает меньше ртути, чем крупные хищные виды.

Сардины

Это настоящий концентрат питательных веществ, ведь они содержат омега-3, витамины B12 и D, а также кальций, селен, цинк и витамин Е. Последний обладает антиоксидантными свойствами и помогает защищать клетки от окислительного стресса. Сардины также обычно содержат небольшое количество ртути.

Их удобно добавлять в салаты, на тосты или подавать с овощами, особенно если хочется быстрого, но сытного обеда.

Анчоусы

Анчоусы — ещё один небольшой вид рыбы, богатый омега-3. Кроме того, они содержат белок, кальций, витамин B12 и железо. Железо помогает доставлять кислород в мозг и другие органы. Если железа не хватает, могут появляться усталость, трудности с концентрацией внимания и проблемы с памятью.

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Как и сардины, анчоусы, как правило, содержат меньше ртути по сравнению со многими другими крупными видами рыб.

Атлантическая скумбрия

Скумбрия — ещё один питательный вариант для тех, кто заботится о здоровье мозга. Она содержит омега-3, витамин B12, селен и магний. Магний участвует в работе нервной системы и регуляции нервных сигналов. Также может способствовать поддержанию нормальных физиологических процессов, связанных с воспалением.

Лучше отдавать предпочтение именно атлантической скумбрии, так как другая может содержать значительно больше ртути, поэтому её рекомендуется избегать.

Поддержание памяти и концентрации не обязательно начинается со сложных схем питания или дорогих добавок. Иногда достаточно чаще готовить рыбу, добавлять в блюда зелень, ягоды, орехи и выбирать более простые и менее обработанные продукты.

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