Топ полезных для здоровья круп, которые советует употреблять эндокринолог Катерина Толстикова / © Credits

Реклама

Врач-эндокринолог Екатерина Толстикова поделилась топом своих любимых круп, которые она не только советует, но и ежедневно употребляет сама.

Крупы — это источник:

сложных углеводов, обеспечивающих стабильную энергию;

растительного белка, особенно у бобовых;

клетчатки, которая способствует здоровому пищеварению и контролирует аппетит;

витаминов группы B, железа, магния, цинка — важных для гормонального баланса, состояния кожи, волос и настроения.

Врач советует употреблять каши хотя бы раз в день — это помогает поддерживать здоровый метаболизм, уровень глюкозы и насыщения.

Реклама

1 место: гречка

Хотя когда-то врач даже не могла переносить запах гречки, со временем она открыла ее ценность и полюбила в разных вариантах:

запаренная классическая гречка;

зеленая (непропаренная) гречка — богаче антиоксидантов;

гречка с овощами, грибами, яйцом, даже в супах.

Польза:

безглютеновая,

богата железом, магнием, белоком, флавоноидами (рутин);

улучшает кровообращение, укрепляет сосуды, способствует уровню энергии и стойкости к стрессу.

2 место: рис

В рационе Екатерины Толстиковой — разные виды риса: белый, коричневый, дикий.

Польза:

легко усваивается, не раздражает ЖКТ,

источник комплексных углеводов,

коричневый рис сохраняет клетчатку и минералы,

дикий рис — чемпион по содержанию антиоксидантов среди злаков.

Рис особенно подходит для женщин с повышенной кислотностью, проблемами пищеварения или после болезней.

3 место: пшеница (спельта, булгур, кускус)

Цельная пшеница, особенно в виде спельты, обладает тонким ореховым вкусом и высокой пищевой ценностью. Екатерина советует добавлять ее в блюда на Рождество или готовить вкусные комбинации с яблоками, изюмом, бананом, маком.

Польза:

содержит много белка, клетчатку, микроэлементы,

помогает регулировать уровень инсулина,

обеспечивает продолжительное насыщение.

Бонус: бобовые — не крупы, но стоит употреблять

Хотя бобовые не относятся к крупам, Екатерина Толстикова отмечает, что регулярно употребляет чечевицу, нут, фасоль, потому что это мощный источник растительного белка, железа и клетчатки.

Их можно готовить в виде:

супов,

салатов,

рагу или даже пасты (пюре из чечевицы или фасоли).

Как правильно вводить крупы в рацион

Врач советует употреблять хотя бы одну порцию крупы ежедневно, а в идеале — дважды в день: на завтрак и обед или ужин.

гречка с яйцом или тушеными овощами;

рис с рыбой;

спельта с грибами;

булгур с сыром фета и помидорами;

лоббио с красной фасолью.

Крупы — это не просто гарнир, а полноценная основа здорового питания, особенно для женщин. Они поддерживают гормональный баланс, обеспечивают энергию, способствуют нормализации веса и улучшению иммунитета.