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- Здоровый образ жизни
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Топ полезных для здоровья круп, которые советует употреблять эндокринолог Катерина Толстикова
В современном темпе жизни мы часто ищем простые, питательные и полезные для здоровья блюда. И вот здесь на помощь приходят обычные крупы — кладезь клетчатки, витаминов и энергии.
Врач-эндокринолог Екатерина Толстикова поделилась топом своих любимых круп, которые она не только советует, но и ежедневно употребляет сама.
Крупы — это источник:
сложных углеводов, обеспечивающих стабильную энергию;
растительного белка, особенно у бобовых;
клетчатки, которая способствует здоровому пищеварению и контролирует аппетит;
витаминов группы B, железа, магния, цинка — важных для гормонального баланса, состояния кожи, волос и настроения.
Врач советует употреблять каши хотя бы раз в день — это помогает поддерживать здоровый метаболизм, уровень глюкозы и насыщения.
1 место: гречка
Хотя когда-то врач даже не могла переносить запах гречки, со временем она открыла ее ценность и полюбила в разных вариантах:
запаренная классическая гречка;
зеленая (непропаренная) гречка — богаче антиоксидантов;
гречка с овощами, грибами, яйцом, даже в супах.
Польза:
безглютеновая,
богата железом, магнием, белоком, флавоноидами (рутин);
улучшает кровообращение, укрепляет сосуды, способствует уровню энергии и стойкости к стрессу.
2 место: рис
В рационе Екатерины Толстиковой — разные виды риса: белый, коричневый, дикий.
Польза:
легко усваивается, не раздражает ЖКТ,
источник комплексных углеводов,
коричневый рис сохраняет клетчатку и минералы,
дикий рис — чемпион по содержанию антиоксидантов среди злаков.
Рис особенно подходит для женщин с повышенной кислотностью, проблемами пищеварения или после болезней.
3 место: пшеница (спельта, булгур, кускус)
Цельная пшеница, особенно в виде спельты, обладает тонким ореховым вкусом и высокой пищевой ценностью. Екатерина советует добавлять ее в блюда на Рождество или готовить вкусные комбинации с яблоками, изюмом, бананом, маком.
Польза:
содержит много белка, клетчатку, микроэлементы,
помогает регулировать уровень инсулина,
обеспечивает продолжительное насыщение.
Бонус: бобовые — не крупы, но стоит употреблять
Хотя бобовые не относятся к крупам, Екатерина Толстикова отмечает, что регулярно употребляет чечевицу, нут, фасоль, потому что это мощный источник растительного белка, железа и клетчатки.
Их можно готовить в виде:
супов,
салатов,
рагу или даже пасты (пюре из чечевицы или фасоли).
Как правильно вводить крупы в рацион
Врач советует употреблять хотя бы одну порцию крупы ежедневно, а в идеале — дважды в день: на завтрак и обед или ужин.
гречка с яйцом или тушеными овощами;
рис с рыбой;
спельта с грибами;
булгур с сыром фета и помидорами;
лоббио с красной фасолью.
Крупы — это не просто гарнир, а полноценная основа здорового питания, особенно для женщин. Они поддерживают гормональный баланс, обеспечивают энергию, способствуют нормализации веса и улучшению иммунитета.