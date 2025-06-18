Трахома: офтальмолог рассказал о редкой в Украине инфекции, которая может привести к потере зрения

Трахома / © Credits

Реклама

Почему возникает трахома, какими симптомами проявляется и как лечится, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Причины и симптомы

Трахома — это хроническое инфекционное заболевание конъюнктивы с поражением роговицы на поздних стадиях, вызванное хламидиями. Главным возбудителем является бактерия Chlamydia trachomatis (серотипы A, B, Ba и C). В нашей стране болезнь диагностируется очень редко — обычно у людей, возвращающихся из тропических или субтропических регионов.

Заражение происходит:

Реклама

при непосредственном контакте с выделениями из глаз, носа или горла инфицированного человека или ребенка через зараженные полотенца совместного использования, носовые платки, подушки;

вследствие несоблюдения личной гигиены;

с участием мух, в частности вида Musca sorbens (базарная муха), переносящих патоген.

На первой, то есть фолликулярной, стадии на внутренней поверхности верхнего века беспорядочно образуются мелкие фолликулы, похожие на зерна проса. Глаза краснеют, возникает слезотечение, зуд, светобоязнь. Эти симптомы возникают через 5-14 дней после инфицирования.

На воспалительной стадии веки опухают, поскольку начинается интенсивное воспаление конъюнктивы, глаза болят. Большинство пациентов предполагают, что у них конъюнктивит или кератит.

На стадии рубцевания на конъюнктиве появляются рубцы вследствие «распадения» фолликулов (хроническое воспаление и фиброз), что может повлечь за собой вращение веки внутрь.

На стадии трихиаза реснички поворачиваются и начинают расти внутрь или в сторону глаза, что приводит к постоянному раздражению, трению ресниц, боли и образованию язв.

Реклама

На последней стадии мутнеет роговица и зрение постепенно теряется. Помутнение происходит вследствие рубцевания роговичных тканей. В некоторых случаях потеря зрения необратима.

Лечение и профилактика

Для лечения и профилактики Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать SAFE-подход:

S (Surgery) — хирургическая коррекция трихиаза, во время которой корректируют положение век, чтобы ресницы не травмировали глаз;

A (Antibiotics) — трахому лечат антибиотиками в виде таблеток и мазей, это помогает уничтожить бактерию Chlamydia trachomatis;

F (Facial cleanliness) — чистота лица: регулярное умывание утром, вечером и при необходимости, если есть загрязнение, существенно уменьшает распространение инфекции.

На первой стадии развития трахомы возникает слезотечение, но вместо прозрачных слез часто выделяется немного мутноватый или желтоватый секрет. На второй стадии гнойные или слизисто-гнойные выделения становятся более обильными. Они могут накапливаться между веками, особенно после сна, создавая эффект слипания глаз. Выделение свидетельствует о том, что заболевание в активной фазе и человек может инфицировать других.

E (Environmental improvement) — улучшение санитарных условий, что подразумевает доступ к чистой воде, использование индивидуальных полотенец, регулярное изменение наволочек, чистку подушек.

Очень важно научить детей мыть руки с мылом под проточной водой после посещения туалета, игр на улице и т.д. Больные трахомой должны иметь отдельное полотенце, подушку, на которой бодрствует никто, кроме них, и регулярно обследоваться у врача.

Реклама

При отсутствии лечения трахома хронизируется, коварно напоминая конъюнктивит, кератит, блефарит, синдром сухого глаза или аллергию. Поэтому очень важно своевременно ее диагностировать и правильно пролечить. При появлении каких-либо, даже малейших нарушений, я советую обращаться к врачу, не дожидаясь дать следующего профилактического осмотра.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!