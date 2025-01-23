Травматическая катаракта: офтальмолог рассказал, почему она возникает и к каким осложнениям может привести

Травматическая катаракта возникает после ушиба глаза или получения проникающего ранения ветвью дерева. Это приводит к помутнению хрусталика и существенному ухудшению зрения.
Как распознать травматическую катаракту и почему она возникает, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.
Симптомы травматической катаракты
Травматическая катаракта – нарушение целостности хрусталика, из-за чего наша природная линза теряет необходимую прозрачность и полностью или частично мутнеет.
Это приводит к:
- появления пелены перед глазами и ореола вокруг источника света (лампа, фонарь);
- снижение остроты зрения;
- двоение контуров изображений;
- тусклости цветов;
- фотофобии – повышенная чувствительность к свету, вызванная рассеянием световых лучей в помутневшем хрусталике;
- возникновение боли – появляется в случае сопутствующего воспалительного процесса или вторичных осложнений.
Первым звоночком развития травматической катаракты является ухудшение зрения в сумерках, то есть полумраке. В темноте и пасмурную погоду человек видит хорошо и не испытывает никаких проблем.
Боль и дискомфорт возникают, если травматическая катаракта осложняется, например, глаукомой (отмирание зрительного нерва), увеитом (воспаление сосудистой оболочки глаза), вывихом хрусталика с его последующим смещением.
Виды травматической катаракты
Наиболее распространенным видом травматической катаракты является механическая. Она возникает, когда человек получает травму головы, ему наносят тупый удар в глаз, например, кулаком. Также сюда относим прокол, царапину или порез. Царапину и прокол можно получить, натолкнувшись на ветку дерева. Порез – при взрыве, когда обломки стекла и мебели разлетаются ударной волной.
Также существует:
- токсическая катаракта – возникает вследствие интоксикации тяжелыми металлами, щелочами, ядами и т.п.;
- тепловая – хрусталик повреждает инфракрасный свет или ультрафиолет. Этот вид травматической катаракты часто диагностируется у металлургов;
- радиационная – развивается при разовом или многократном воздействии ионами во время медицинских процедур без соблюдения правил (компьютерная томография, лучевая терапия), работы на промышленных объектах, в том числе на атомных электростанциях;
- катаракта от поражения электрическим током
Профилактика и лечение
Лечение травматической катаракты в первую очередь зависит от состояния хрусталика. Иногда применяют специальные капли, замедляющие процесс помутнения. Они улучшают обменные процессы в хрусталике и тканях глаза, нормализуют водно-солевой баланс, угнетают работу свободных радикалов. Но капли не лечат травматическую катаракту и являются временным решением.
Иногда пациенту необходимо провести операцию по замене природного хрусталика на искусственный. Лучшим решением является факоэмульсификация (ФАКО) – в глазу делают крошечный прокол, через который естественный помутневший хрусталик разрушают ультразвуком. Затем частицы хрусталика тщательно вымывают, устанавливая на его место искусственный в свернутом виде. В глазу он самостоятельно разворачивается без боли и дискомфорта.
Почему лучше? Потому что глаз минимально повреждается, а значит, риск послеоперационных осложнений (чаще всего – присоединение инфекции) минимален. Операция производится под местным обезболиванием. Зрение быстро восстанавливается, позволяя человеку вернуться к привычному ритму.
Однако более правильным решением будет ежегодно проверять зрение даже если вас ничего не беспокоит. Травматическая катаракта обычно развивается быстро после травмы. Однако в редких случаях она может развиваться в течение нескольких месяцев или даже лет, осложняясь глаукомой или увеитом.
Берегите себя и свое зрение!
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