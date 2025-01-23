Травматическая катаракта: офтальмолог рассказал, почему она возникает и к каким осложнениям может привести

Травматическая катаракта возникает после ушиба глаза или получения проникающего ранения ветвью дерева. Это приводит к помутнению хрусталика и существенному ухудшению зрения.

Как распознать травматическую катаракту и почему она возникает, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Симптомы травматической катаракты

Травматическая катаракта – нарушение целостности хрусталика, из-за чего наша природная линза теряет необходимую прозрачность и полностью или частично мутнеет.

Это приводит к:

появления пелены перед глазами и ореола вокруг источника света (лампа, фонарь);

снижение остроты зрения;

двоение контуров изображений;

тусклости цветов;

фотофобии – повышенная чувствительность к свету, вызванная рассеянием световых лучей в помутневшем хрусталике;

возникновение боли – появляется в случае сопутствующего воспалительного процесса или вторичных осложнений.

Первым звоночком развития травматической катаракты является ухудшение зрения в сумерках, то есть полумраке. В темноте и пасмурную погоду человек видит хорошо и не испытывает никаких проблем.

Боль и дискомфорт возникают, если травматическая катаракта осложняется, например, глаукомой (отмирание зрительного нерва), увеитом (воспаление сосудистой оболочки глаза), вывихом хрусталика с его последующим смещением.

Виды травматической катаракты

Наиболее распространенным видом травматической катаракты является механическая. Она возникает, когда человек получает травму головы, ему наносят тупый удар в глаз, например, кулаком. Также сюда относим прокол, царапину или порез. Царапину и прокол можно получить, натолкнувшись на ветку дерева. Порез – при взрыве, когда обломки стекла и мебели разлетаются ударной волной.

Также существует:

токсическая катаракта – возникает вследствие интоксикации тяжелыми металлами, щелочами, ядами и т.п.;

тепловая – хрусталик повреждает инфракрасный свет или ультрафиолет. Этот вид травматической катаракты часто диагностируется у металлургов;

радиационная – развивается при разовом или многократном воздействии ионами во время медицинских процедур без соблюдения правил (компьютерная томография, лучевая терапия), работы на промышленных объектах, в том числе на атомных электростанциях;

катаракта от поражения электрическим током

Профилактика и лечение

Лечение травматической катаракты в первую очередь зависит от состояния хрусталика. Иногда применяют специальные капли, замедляющие процесс помутнения. Они улучшают обменные процессы в хрусталике и тканях глаза, нормализуют водно-солевой баланс, угнетают работу свободных радикалов. Но капли не лечат травматическую катаракту и являются временным решением.

Иногда пациенту необходимо провести операцию по замене природного хрусталика на искусственный. Лучшим решением является факоэмульсификация (ФАКО) – в глазу делают крошечный прокол, через который естественный помутневший хрусталик разрушают ультразвуком. Затем частицы хрусталика тщательно вымывают, устанавливая на его место искусственный в свернутом виде. В глазу он самостоятельно разворачивается без боли и дискомфорта.

Почему лучше? Потому что глаз минимально повреждается, а значит, риск послеоперационных осложнений (чаще всего – присоединение инфекции) минимален. Операция производится под местным обезболиванием. Зрение быстро восстанавливается, позволяя человеку вернуться к привычному ритму.

Однако более правильным решением будет ежегодно проверять зрение даже если вас ничего не беспокоит. Травматическая катаракта обычно развивается быстро после травмы. Однако в редких случаях она может развиваться в течение нескольких месяцев или даже лет, осложняясь глаукомой или увеитом.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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