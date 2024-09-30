Травмирование роговицы тушью: врач-офтальмолог объяснил, почему нужно смывать косметику перед сном

Иногда перед сном так не хочется вылезать из-под теплого одеяла в полудремлющем состоянии, чтобы смыть тушь. В конце концов, это можно сделать и утром. Но что будет чувствовать ночью ваша роговица?

О том, как тушь повреждает роговицу и к каким проблемам со зрением может привести, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Роговица – это тонкий, прозрачный слой, покрывающий глазное яблоко. Благодаря ей глаз имеет шаровидную форму, а изображение окружающей действительности формируется правильно. Сначала свет попадает именно на роговицу, которая его преломляет и пропускает дальше. В роговице нет сосудов, но она содержит много нервных окончаний, поэтому чувствительна к малейшим раздражителям. Например, чувствует присутствие пылинки или обломка ресницы.

Что может произойти в глазу, если перед сном не смыть тушь?

Сухая тушь легко крошится и осыпается. Во сне человек переворачивается с боку на бок, спит на животе, инстинктивно потирает глаза, не контролируя свои реакции. Следовательно, частицы туши попадают в глаза, царапая поверхность роговицы, ее эпителиальный слой. Микроцарапины запускают воспалительную реакцию и развитие блефарита, кератита или конъюнктивита. Это происходит не всегда, но вероятность повышается, если тушь содержит компоненты, способствующие развитию раздражения и присоединению инфекции. К примеру, синтетические волокна, ароматизаторы, силиконы.

Также микрочастицы туши способны повредить слезную пленку, которая увлажняет и защищает роговицу от внешних раздражителей. После этого пленка неравномерно будет распределяться по поверхности глаза. Поэтому на роговице образуются локальные сухие участки, которые потеряют естественную защиту и станут более уязвимыми к дальнейшим микротравмам.

Еще одна возможная проблема – закупорка мейбомиевых желез. Это сальные железы, производящие мейбум, жирный секрет, образующий верхний слой слезной пленки. Железы расположены на краях век и выполняют несколько важных функций:

формируют защитный барьер против "плохих" бактерий и микроорганизмов, предотвращая их размножение;

поддерживают стабильность слезной пленки, в частности делают ее более устойчивой к воздействию ветра и низкому уровню влаги;

увлажняют глаза, не допуская быстрого испарения водного компонента слезной пленки.

"Забить" мейбомиевые железы могут синтетические волокна, воск, масла (особенно касторовые ), которые накапливаются на ресницах. Это служит причиной развития синдрома сухого глаза и блефарита.

Кроме того, глубокие царапины могут привести к образованию язв на роговице. Язва – открытая воспалительная рана, возникающая в результате механического повреждения или присоединения инфекций. Иногда возможен следующий вариант: микрочастицы туши дерут ткани, в которые попадает инфекция. Вирус может жить в туше, срок годности которой истек. Или попадать в рану во время трения глаз грязными руками.

Если на месте язвы образуется рубец, он может блокировать проходящий через роговицу свет, снижая остроту зрения. Если возникает нагноение, структура роговицы при отсутствии своевременного лечения может нарушиться так сильно, что зрение будет невозможно восстановить. Симптомы язвы – навязчивая боль, покраснение, слезотечение, ощущение инородного тела в глаза, снижение или затуманивание зрения, гнойные выделения.

Также хроническое воспаление роговицы или образование язвы способствует повышению внутриглазного давления и, как следствие, развитию глаукомы.

Поэтому советую всем девушкам и женщинам следить за сроком годности туши и обязательно тщательно смывать ее перед сном качественными бесспиртовыми средствами.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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