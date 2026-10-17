Тренировки при простуде: когда можно, а когда нет

Тренировки во время простуды / © Associated Press

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Вы наконец-то вошли в ритм, заметили первые результаты и уже не представляете себе неделю без тренировок, как вдруг — простуда. И тут возникает знакомая дилемма: остаться дома и дать организму восстановиться или всё-таки пойти в зал, чтобы не потерять форму.

По словам врача спортивной медицины Гизер Рейни, решение зависит прежде всего от симптомов. Неудачная тренировка во время болезни может усугубить недомогание, повысить риск травм и затянуть выздоровление. А если вы занимаетесь в общественном спортзале, есть ещё один нюанс — возможность заразить других, об этом говорится в материале издания Cleveland Clinic.

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Когда тренировка допустима

Один из простых ориентиров, используемых в спортивной медицине, так называемое правило проверки симптомов «выше шеи». Если вас беспокоят только насморк или заложенность носа, легкая физическая активность обычно допустима, если вы чувствуете себя достаточно хорошо. Однако это не повод для интенсивных кардиотренировок или силовых рекордов.

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Однако если симптомы затрагивают различные системы организма, лучше отложить тренировку. Особенно осторожны должны быть люди, страдающие астмой или сердечными заболеваниями.

От занятий спортом следует отказаться и, при необходимости, проконсультироваться с врачом, если у вас:

повышенная температура

затрудненное дыхание или сдавленность в груди

тошнота, рвота или диарея

боль в мышцах

выраженная усталость

Температура — очень важный показатель. Во время лихорадки организм и так работает в условиях повышенной нагрузки, а физические упражнения могут усугубить обезвоживание и затруднить регулирование температуры тела. Если вы потеряли жидкость из-за рвоты или диареи, физическая нагрузка также повышает риск головокружения и потери сознания.

Какие упражнения выбрать

Если симптомы несильные и вы решили продолжать заниматься спортом, уменьшите интенсивность тренировок как минимум на 50% по сравнению с обычным уровнем. Главное сейчас — не устанавливать рекорды, а дать организму возможность восстановиться.

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Вместо бега попробуйте спокойную прогулку, вместо привычных тяжелых гантелей — более легкие веса, а вместо интенсивной функциональной тренировки — мягкую йогу или упражнения на гибкость.

Еще один вариант — активное восстановление. В обычном графике тренировок дни с небольшой нагрузкой помогают мышцам отдыхать и восстанавливаться. Во время простуды такая пауза может быть особенно уместной.

Однако не заставляйте себя двигаться, преодолевая себя. Если даже короткая прогулка кажется утомительной, лучше остаться дома, отдохнуть и дать организму необходимые ресурсы для выздоровления.

Как лекарства влияют на тренировки

Даже если после приема препаратов вам стало легче, это не всегда означает, что организм готов к физическим нагрузкам.

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Обезболивающие и жаропонижающие средства могут маскировать температуру и другие симптомы. Из-за этого легко переоценить свои силы и слишком рано вернуться к занятиям спортом.

Средства от заложенности носа у некоторых людей могут временно повышать артериальное давление и вызывать учащенное сердцебиение. Сочетание этого с физической нагрузкой требует осторожности.

Ингаляторы также могут влиять на частоту сердечных сокращений, в зависимости от препарата. Если вы принимаете лекарства из-за болезни, уточните у врача или фармацевта, безопасно ли тренироваться и на что следует обращать внимание.

Когда нужно немедленно остановиться

Если во время физической активности возникли боль в груди, затрудненное дыхание, головокружение или ощущение, что вы можете потерять сознание, немедленно прекратите упражнения. При выраженных или внезапных симптомах обратитесь за неотложной медицинской помощью.

Если же самочувствие в целом удовлетворительное, но на полноценную тренировку нет сил, не нужно искать сложных альтернатив. Десятиминутная прогулка, легкая растяжка или дополнительный час сна могут быть более уместными, чем интенсивные занятия. Не забывайте и о достаточном количестве жидкости, особенно если теряете жидкость из-за потливости, рвоты или диареи.

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