Три летних продукта, которые нужно есть, потому что они полезны для глаз: объясняет офтальмолог

Три летних продукта, которые нужно есть, потому что они полезны для глаз / © Credits

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О пользе клубники, помидоров и шпината для зрительной системы, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Клубника

Клубника / © Credits

Эта сладкая ароматная ягода содержит в своем составе:

витамин С — в 100 г свежей клубники есть около 60 мг аскорбиновой кислоты.

Общая дневная норма для женщин — 75 мг, для мужчин — 90 мг. Но потребность в витамине С и других витаминах зависит не только от пола, но и от возраста, состояния здоровья и образа жизни;

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антоцианы;

фолиевую кислоту (витамин В9).

Витамин С укрепляет стенки капилляров, уменьшает ломкость сосудов, поддерживает прозрачность хрусталика.

Антоцианы обладают антиоксидантными свойствами, способствуют улучшению контрастной чувствительности и стабильности слезной пленки. Наши глаза очень чувствительны к окислительному стрессу. Оксидативный стресс — это нарушение баланса между свободными радикалами, образующимися из кислорода и антиоксидантами. Он приводит к развитию таких дегенеративных заболеваний как глаукома, катаракта, макулодистрофия и т.д.

Фолиевая кислота важна для синтеза ДНК, клеточного деления и кроветворения, косвенно поддерживает здоровье сетчатки.

Шпинат

Шпинат / © Associated Press

В составе шпината есть:

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зеоксантин;

лютеин;

витамин Е: в 100 г — около 2 мг.

В хрусталике и макуле, то есть центральной части сетчатки, присутствуют глазные каротиноиды — лютеин и зеаксантин. Они защищают сетчатку от вредного сине-фиолетового света, действуя как естественный фильтр. Нейтрализуют свободные радикалы, образующиеся вследствие сложных физиологических реакций, и, как следствие, предохраняют глаз от оксидативного стресса.

Витамин Е сохраняет целостность и гибкость клеточных оболочек, что важно для тканей, богатых жирными кислотами, как вот сетчатка. Замедляет возрастную дегенерацию желтого пятна (макулы). Хорошим источником этого витамина также являются орехи, растительное масло, авокадо, петрушка, мангольд (листовая свекла).

В долгосрочной перспективе составляющие шпината предотвращают катаракту и возрастную макулярную дегенерацию.

Помидоры

Помидоры / © lady.tsn.ua

В помидорах содержится:

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бета-каротин, который организм самостоятельно превращает в витамин А;

витамин С;

ликопен: в 100 г свежих помидоров — около 3-7 мг, в томатной пасте или соке — около 15-25 мг.

Витамин А защищает роговицу от инфекций, способствует выработке слезной жидкости, участвует в образовании пигмента родопсина. Благодаря этому светочувствительному пигменту, содержащемуся в палочковидных клетках сетчатки, мы хорошо видим ночью. Поэтому «ночная слепота» часто является одним из первых признаков дефицита витамина А. Хорошими источниками бета-каротина являются морковь, шпинат, сладкий красный перец.

В хрусталике все время происходят обменные процессы. Под действием ультрафиолета, курения, загрязнения образуются свободные радикалы — нестабильные молекулы, отбирающие электрон у обычного белка либо липида. Ликопен отдает электрон свободным радикалам, стабилизирует их и не позволяет разрушать клетки хрусталика. Меньше поврежденных белков — меньшая вероятность развития катаракты, поскольку катаракта возникает, в частности, вследствие агрегации (слипания) поврежденных хрусталиков.

Сбалансированное питание не заменяет регулярное обследование у офтальмолога и корректное лечение, но обеспечивает организм антиоксидантами, поддерживающими работу зрительной системы.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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