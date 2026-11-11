Три неочевидные причины, по которым после ношения брекетов зубы снова смещаются: объясняет ортодонт

Брекеты / © Credits

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Однако иногда сдвиг выровненных брекетами зубов обусловлен «памятью» тканей, мезиальным дрейфом и давлением языка на зубы. Как это происходит и что делать, рассказала врач стоматологической клиники FrankoLab, стоматолог-ортодонт Мария Симчич.

Причина № 1: «память» тканей

Зуб фиксируется в кости с помощью периодонта — микроскопических связок, состоящих из тысяч волокон, которые соединяют корень зуба с костной тканью, удерживают его на месте и амортизируют нагрузку во время жевания. Между собой и с деснами зубы также соединены волокнами.

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Брекеты заставляют эти волокна растягиваться и менять положение, а со временем — перестраиваться. И кость адаптируется к новому положению зуба: с той стороны, где на зуб оказывается давление, она рассасывается, а с противоположной образуется новая костная ткань. Этот процесс длится месяцами.

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После снятия брекетов волокна периодонта и десен продолжают адаптироваться к новому положению зубов. Пока это не произошло, они сохраняют остаточное напряжение и тянут зубы назад, в прежнее положение. Сильнее всего это проявляется на зубах, которые до лечения были повернуты вокруг своей оси. «Память» ослабевает через несколько месяцев или даже лет, когда волокна полностью перестраиваются.

Чтобы зубы не вернулись в прежнее положение, их фиксируют ретейнером — съемной каппой или тонкой проволокой из медицинской стали, приклеенной к внутренней стороне зубов (несъемный ретейнер).

Иногда несъемный ретейнер частично отклеивается или ломается незаметно для человека, после чего зубы начинают «тихо» возвращаться в исходное положение. Поэтому очень важно регулярно посещать ортодонта, чтобы вовремя переклеить ретейнер. И так же важно регулярно носить съемную капу: если забывать это делать, волокна периодонта будут тянуть зубы назад. Пациент может почувствовать смещение, при котором капа начинает давить на зубы или плохо садится на них.

Причина № 2: мезиальный дрейф

В течение жизни зубы медленно и незаметно для нас смещаются в сторону передних зубов. Этот процесс называется мезиальным дрейфом.

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Почему возникает дрейф?

Во-первых, зубы расположены не строго вертикально, а с небольшим наклоном вперёд. Когда мы жуем, верхние зубы давят на нижние. Это давление толкает зубы и вниз, и вперёд.

Во-вторых, зубы, расположенные рядом в одном ряду, соединены между собой мелкими волокнами. Благодаря этому они двигаются не по отдельности, а всем рядом. Если задний зуб сдвигается вперед, он «тянет» за собой соседние.

В-третьих, во время жевания зубы слегка шатаются в лунках и трутся боками о соседние зубы, постепенно стираясь, в результате чего между ними образуются крошечные щели. Но задние зубы постоянно сдвигаются вперёд, в направлении передних, и закрывают их.

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Благодаря мезиальному дрейфу, важному эволюционному механизму, зубной ряд всегда остается плотным, однако передние зубы сбиваются в кучу.

Брекеты не предотвращают мезиальный дрейф. Несъемный ретейнер удерживает те зубы, к которым он приклеен, как правило — шесть передних. Съемная капа действует, пока её носят. А поскольку дрейф продолжается всю жизнь, ортодонты часто советуют носить ретейнер годами или даже постоянно.

Причина № 3: давление языка на зубы

Когда мы говорим, глотаем пищу или молча смотрим фильм, язык постоянно давит изнутри на зубы, а снаружи — на губы и щеки. Зубы находятся там, где эти давления одинаковы.

Если язык давит на передние зубы сильнее, чем губы, зубы постепенно наклоняются вперед, к губам. А если сильнее давят губы, например, если у человека есть привычка прикусывать нижнюю губу, нижние передние зубы отклоняются внутрь, к языку.

Это давление слабое, но важно не его сила, а постоянство.

Чаще всего равновесие нарушает именно язык. В норме при глотании его кончик упирается в нёбо, оставаясь немного позади верхних передних зубов. Но у некоторых людей язык упирается в передние зубы или проталкивается между ними. Мы глотаем сотни раз в день, поэтому это, казалось бы, слабое давление постоянно толкает зубы вперед.

Иногда язык упирается в нижние зубы, выталкивая именно их вперед. Это может приводить к появлению щелей между нижними передними зубами или к тому, что верхние зубы перекрываются нижними.

Кроме того, равновесие нарушают дыхание ртом, привычка держать губы приоткрытыми или сосать палец.

В таком случае необходимо работать как с ортодонтом, так и с ЛОР-специалистом, чтобы научиться держать язык в правильном положении. Помимо изменения положения зубов, появления щелей или нарушения прикуса, неправильное положение языка мешает ношению несъемного ретейнера. Человек постоянно задевает его языком, бессознательно подрывая, из-за чего композит отклеивается.

Мария Симчич

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