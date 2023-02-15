Три неожиданных способа быстро избавиться от тяги к сладкому

Не можете удержаться от сладкого, постоянно носите с собой конфеты и добавляете сахар в кофе? Попробуйте воспользоваться этими советами, возможно, у вас получится избавиться от непреодолимой тяги к сладкому.

Исследования показали, что сахар может вызывать привыкание, и, хотя от потребления сладостей может улучшиться настроение, ими лучше всего не злоупотреблять.

Полный отказ от сахара может быть слишком сложным шагом, но есть несколько проверенных способов подавить эту надоедливую тягу. Womans World предлагает три научно обоснованные стратегии, которые помогут остановить тягу к сладкому и предотвратить ее возвращение, что позволит вам сосредоточиться на более здоровой пище.

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Носите розовое

Наденьте розовый шарф, кардиган или носки, и вы обнаружите, что ваша тяга к сладкому несколько уменьшилась. Небольшое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, показало, что, когда участникам давали розовый ополаскиватель для рта, они бегали быстрее и получали больше удовольствия от пробежки, чем те, кому давали прозрачный ополаскиватель для рта с таким же вкусом. Авторы исследования отметили, что эффект приятного самочувствия от розового ополаскивателя для рта мог быть связан с ассоциациями цвета со сладостью.

Другими словами, сладкий и жизнерадостный вид розового может дать вам высокий уровень сахара без необходимости потреблять настоящий сахар.

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Понюхайте апельсин

Если вас "зовут" шоколадные трюфели, возьмите апельсин, поднесите его к носу и сделайте медленный глубокий вдох. Это может быстро подавить тягу. Исследование пищевого поведения показало, что некоторые испытуемые, которые нюхали апельсин, съедали меньше шоколада после такого воздействия более здоровой пищи. Кроме того, было доказано, что запах эфирного масла апельсина помогает некоторым людям бегать быстрее и улучшать работу легких, потому что цитрусовые могут повышать уровень энергии.

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Сыграйте в быструю игру

Вместо того, чтобы бороться с собой за кусочек шоколадки, сыграйте в игру на своем телефоне. Исследование, опубликованное в журнале Addictive Behaviors, показало, что участники, которые играли в игры на своих телефонах, сообщали о меньшей тяге к алкоголю, никотину, кофеину, еде и напиткам, а также к определенным видам деятельности.

Сосредоточенность, которую вы уделяете игре, может быть эффективной формой отвлечения от тяги к сладкому. Телефонные игры также могут вызвать скачок уровня дофамина, а сахар может иметь аналогичный эффект. Просто будьте осторожны, чтобы играть в игры в умеренных количествах — как и сахар, они также могут вызывать привыкание.

Если вы чувствуете, что проблема сахарной зависимости гораздо серьезнее и сами вы с ней не справляетесь, поговорите об этом со своим врачом.

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