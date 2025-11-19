- Дата публикации
Категория
- Здоровый образ жизни
- 138
- 2 мин
Тыква или чиа: какие семена полезнее для вашего здоровья
Маленькие, но невероятно мощные, семена тыквы и чиа уже давно получили статус суперфуда.
Они поддерживают сердце, кости, пищеварение и общий тонус организма, однако делают это по-разному. Издание Martha Stewart попыталось разобраться, какие же семена подходят именно вам и как их лучше употреблять.
Тыквенные семечки
Известные еще как «пепитас», богаты белком, цинком и здоровыми жирами. Они содержит Омега-3 (альфа-линоленовая кислота) и Омега-6, а также мононенасыщенные жиры, которые помогают поддерживать сердце и нормальное давление.
Кроме того, тыквенные семечки — это источник магния, фосфора, железа и селена. Эти минералы поддерживают работу мышц, нервной системы и иммунитет. А аминокислота триптофан в сочетании с магнием и цинком помогает лучше спать.
Антиоксиданты, такие как витамин Е и флавоноиды, уменьшают воспаление, а семена с кожурой содержат еще и около 5 г клетчатки на 28 г, что также поддерживает пищеварение.
Употребление:
Посыпать гранолу, йогурт или салат;
Добавить в гранноловые батончики, выпечку, супы или хумус;
Измельчить в кремообразную «массу» для тостов или соусов;
Жарить с приправами для хрустящего перекуса.
Чиа
Семена чиа не менее мощные, чем тыквенные. Они разбухают в жидкости до 12 раз своего размера и добавляют блюдам текстуры и полезной клетчатки. Чиа богаты кальцием, магнием, фосфором, селеном и марганцем, всем, что поддерживает кости, метаболизм и антиоксидантную защиту.
Чиа также содержит Омега-3, которое полезно для сердца. Стоит помнить, чтобы организм лучше усвоил питательные вещества, семена надо измельчать.
Использование:
Готовить «пудинг» из йогурта или растительного молока;
Добавлять в смузи, чтобы придать густоту;
Заменять яйца в выпечке (1 ст. л измельченного чиа и 2 ст. л воды);
Делать свежие джемы или топпинги для завтрака;
Посыпать на овсянку или мюсли.
Что полезнее
Все зависит от ваших целей:
Нужна клетчатка и кальций — чиа станет лидером;
Больше белка и здоровых жиров для энергии — выбирайте тыквенное;
Идеальный вариант — чередовать их или сочетать в одном блюде, чтобы получить максимальную пользу.
Семена — это маленькие, но мощные «супергерои» в вашем рационе. Добавляйте их каждый день, экспериментируйте со вкусом и текстурой, и ваше тело отблагодарит энергией, крепкими костями и здоровым сердцем.