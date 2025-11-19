Тыква или чиа: какие семена полезнее для вашего здоровья

Тыква или чиа: какие семечки полезнее для вашего здоровья / © Credits

Они поддерживают сердце, кости, пищеварение и общий тонус организма, однако делают это по-разному. Издание Martha Stewart попыталось разобраться, какие же семена подходят именно вам и как их лучше употреблять.

Тыквенные семечки

Известные еще как «пепитас», богаты белком, цинком и здоровыми жирами. Они содержит Омега-3 (альфа-линоленовая кислота) и Омега-6, а также мононенасыщенные жиры, которые помогают поддерживать сердце и нормальное давление.

Кроме того, тыквенные семечки — это источник магния, фосфора, железа и селена. Эти минералы поддерживают работу мышц, нервной системы и иммунитет. А аминокислота триптофан в сочетании с магнием и цинком помогает лучше спать.

Антиоксиданты, такие как витамин Е и флавоноиды, уменьшают воспаление, а семена с кожурой содержат еще и около 5 г клетчатки на 28 г, что также поддерживает пищеварение.

Употребление:

Посыпать гранолу, йогурт или салат;

Добавить в гранноловые батончики, выпечку, супы или хумус;

Измельчить в кремообразную «массу» для тостов или соусов;

Жарить с приправами для хрустящего перекуса.

Чиа

Семена чиа не менее мощные, чем тыквенные. Они разбухают в жидкости до 12 раз своего размера и добавляют блюдам текстуры и полезной клетчатки. Чиа богаты кальцием, магнием, фосфором, селеном и марганцем, всем, что поддерживает кости, метаболизм и антиоксидантную защиту.

Чиа также содержит Омега-3, которое полезно для сердца. Стоит помнить, чтобы организм лучше усвоил питательные вещества, семена надо измельчать.

Использование:

Готовить «пудинг» из йогурта или растительного молока;

Добавлять в смузи, чтобы придать густоту;

Заменять яйца в выпечке (1 ст. л измельченного чиа и 2 ст. л воды);

Делать свежие джемы или топпинги для завтрака;

Посыпать на овсянку или мюсли.

Что полезнее

Все зависит от ваших целей:

Нужна клетчатка и кальций — чиа станет лидером;

Больше белка и здоровых жиров для энергии — выбирайте тыквенное;

Идеальный вариант — чередовать их или сочетать в одном блюде, чтобы получить максимальную пользу.

Семена — это маленькие, но мощные «супергерои» в вашем рационе. Добавляйте их каждый день, экспериментируйте со вкусом и текстурой, и ваше тело отблагодарит энергией, крепкими костями и здоровым сердцем.