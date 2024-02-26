Уберегите себя от глаукомы: врач-офтальмолог опроверг самые распространенные мифы

Каждый год 6 марта во всем мире отмечается День борьбы с глаукомой. Это не только распространенное офтальмологическое заболевание, но и социальная проблема, требующая решения. У 100 млн человек есть это нарушение зрения. Около 20 млн уже полностью и навсегда потеряли зрение и возможность проживать свою жизнь полноценно и ярко.

Можно ли, имея глаукому, ослепнуть, как распознать и остановить развитие болезни и почему важно каждый год проходить комплексную диагностику зрения, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Миф №1: из-за глаукомы нельзя ослепнуть

Глаукома – это основная причина безвозвратной потери зрения. По разным данным, сейчас в мире около 100 млн человек имеют глаукому. 20 млн уже полностью потеряли зрение на обоих глазах. Почему это происходит? Прежде всего потому, что глаукома развивается медленно и на ранних стадиях фактически бессимптомно.

Одним из основных симптомов болезни является ухудшение бокового зрения, когда боковая картинка выпадает. Работает только центральное зрение. Вторым характерным симптомом является ослабление сумеречного зрения – с наступлением темноты человеку трудно узнавать людей, различать окружающие его предметы. Появление радужных кругов при переводе взгляда на яркие предметы и светильники – третий важный симптом, который нельзя игнорировать.

Но поскольку глаукома развивается достаточно долго, я советую каждый год проходить комплексную диагностику зрения. Это позволит выявить ее на начальных стадиях еще до появления этих симптомов и начать лечение.

Миф №2: глаукому можно полностью вылечить

Пока не существует лекарств или методов лечения, позволяющих полностью вылечить глаукому. Но при своевременной диагностике прогрессирование болезни можно замедлить или остановить.

На самом деле своевременное выявление нарушения зрения – это 50% успеха. Ибо тогда человек может дальше жить полноценную, яркую жизнь. Полная потеря зрения для зрячего от рождения человека – сильное потрясение и испытание, нередко приводящее к повышению тревожности, развитию депрессии и расстройства сна. Ведь ему приходится учиться жить заново в полной темноте.

Миф №3: глаукома корректируется очками или линзами

На начальных стадиях развития глаукома лечится антиглаукомными каплями, которые улучшают отток внутриглазной жидкости или подавляют ее выработку. Как правило, эффекта капель хватает на определенный промежуток времени. Когда они перестают эффективно работать, используется лазерное или хирургическое лечение, во время которого врач-офтальмохирург улучшает отток внутриглазной жидкости и снижает внутриглазное давление. Зачем это нужно?

По глаукоме из-за нарушения баланса между притоком и оттоком водянистой влаги начинает возрастать глазное давление. Зрительный нерв и другие структуры глаза перегружаются, нарушается кровоснабжение. В результате зрительный нерв отмирает, а связь между нервной тканью глаза, которая посылает визуальную информацию в головной мозг, разрушается. И человек слепнет.

Миф №4: глаукома – возрастное заболевание

Около 90% всех случаев глаукомы составляет возрастная или возрастом детерминированная глаукома, которая развивается после 50-60 лет. Но существует юношеская или ювенильная глаукома. Она диагностируется у пациентов от 10 до 35 лет. И, как правило, генетически обусловленным заболеванием. Также выделяют врожденную глаукому, которой в мире болеет ориентировочно 300 тыс. человек. Из них более 70% имеют слепоту из-за несвоевременного обращения к врачу. Возраст влияет на развитие приобретенной глаукомы, поскольку после 50 лет начинаются возрастные изменения всех структур глаза.

Миф №5: близорукость не увеличивает риск возникновения глаукомы

Близорукость (миопия) – это нарушение зрения, при котором световые лучи фокусируются перед сетчаткой, когда в норме должны фокусироваться прямо на сетчатке. В результате этого человек хорошо видит только на близких расстояниях.

Научно доказано, что высокая степень близорукости повышает риск развития первичной открытоугольной глаукомы.

А также сахарный диабет, нарушение кровоснабжения глаз, смещение хрусталика, прогрессивная катаракта, травмирование и инфекционные заболевания органов зрения.

Миф №6: глаукома развивается у людей с гипертонической болезнью

Гипертония, то есть стойкое повышение кровяного давления, – фактор развития риска приобретенной глаукомы при отсутствии лечения. Поэтому, если у вас гипертоническая болезнь, сахарный диабет, близорукость или дальнозоркость, которая тоже повышает риск развития глаукомы, ежегодно проверяйте зрение, даже если вас ничего не беспокоит.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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