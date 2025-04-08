Удаленная робота: как микроперерывы могут улучшать ваше здоровье

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Учитывая все известные негативные последствия для здоровья от слишком долгого сидения, ученые изучают различные методы, чтобы обратить эту тенденцию вспять.

Как пишет Нealthline , некоторые эксперты рекомендуют микроперерывы как способ прекратить сидячий образ жизни. Сторонники микроперерывов также утверждают, что они приносят пользу здоровью и могут повысить производительность труда.

Микроперерывы — это короткие перерывы продолжительностью до 5 минут каждые 20–30 минут.

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Стоит попытаться включить эти короткие перерывы в свой рабочий день, и проследить, станут ли заметны какие-либо изменения.

Что такое микроперерывы

Микроперерывы — это короткие перерывы, которые вы часто делаете в течение дня, чтобы не сидеть долго. Они могут длиться меньше минуты, хотя в некоторых определениях они могут длиться до 10 минут.

Когда вы многократно используете одну и ту же группу мышц — например, когда сидите за столом и работаете за компьютером — микроперерывы дают этим мышцам возможность отдохнуть и восстановиться, а также позволяют вам тренировать другие мышцы.

Главное в микроперерыве — это сломать шаблон и заняться чем-то новым. Он не должен быть долгим или отвлекать вас от рабочего процесса.

Как часто следует делать микроперерывы

Эксперты обычно предлагают делать микроперерывы продолжительностью 2–3 минуты каждые 20–30 минут, но рекомендации различаются. Исследования показало, что 5-минутные перерывы каждые 30 минут наиболее полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Это означает, что вы можете разбить свой день на 30-минутные отрезки — 25 минут сидения, а затем 5 минут активности.

Пример списка видов деятельности для микроперерывов

Микроперерывы могут включать любой активный перерыв, который позволяет вам встать с рабочего места более чем на 30 секунд. Вы можете посчитать регулярные задачи, такие как:

посещение туалета;

проверка (физического) почтового ящика;

перекус или напиток;

концентрация внимания на том, что происходит за окном;

упражнения стоя за столом;

растяжка средней части спины;

прогулка по дому или вверх и вниз по лестнице;

дыхательные упражнения;

игры или короткая прогулка на свежем воздухе с вашей собакой.

Какова польза для здоровья от микроперерывов

Вот некоторые из наиболее популярных преимуществ микроперерывов по мнению исследователей.

Уменьшение мышечно-скелетной боли

Первоначальная концепция микроперерывов заключалась в том, чтобы помочь уменьшить мышечно-скелетную боль у офисных работников. Хотя некоторые исследования обнаружили пользу, исследования на удивление неоднозначны. Необходимо больше высококачественных исследований.

Повышенный уровень энергии

Исследования показывают, что микроперерывы могут помочь восполнить энергию и снизить усталость, хотя эффект может быть небольшим. Согласно исследованию , ваш уровень энергии может быть больше связан с тем, что вы делаете во время микроперерыва.

Улучшение концентрации и производительности

Повышенная концентрация и производительность труда тесно связаны с повышением уровня энергии. Тем не менее, исследование отметило, что микроперерывы, по-видимому, не повышают производительность при выполнении очень сложных задач.

Исследователи предположили, что, хотя микроперерывы могут восполнять достаточно энергии, чтобы помочь вам выполнить задачи, не требующие много размышлений, вам могут потребоваться перерывы дольше 10 минут, чтобы повысить вашу концентрацию.

Улучшение психического здоровья

Небольшое исследование показало, что микроперерывы могут помочь снизить стресс и улучшить психическое здоровье. Отвлечение — даже на несколько минут — может иметь значительный эффект.

Каковы недостатки микроперерывов

Как и у всех стратегий, у микроперерывов есть свои плюсы и минусы. К недостаткам, которые следует учитывать, относятся:

Нарушения рабочего процесса: может быть сложно отрываться от работы каждые 25 минут, особенно если вы находитесь в «потоке» или посреди сложной задачи.

Проблемы с перефокусировкой: микроперерывы могут нарушить вашу концентрацию и, возможно, затруднить перефокусировку, особенно если у вас уже есть проблемы с концентрацией внимания.

Трудности с планированием: в зависимости от ваших конкретных должностных обязанностей может быть сложно планировать микроперерывы. Это может быть проще, если вы полностью контролируете свой график, но может быть сложно, если у вас много встреч.

Как включить микроперерывы в свой рабочий график

Добавление регулярных микроперерывов в свое расписание может показатьсяне не таким простым, как кажется. Если вы хотите попробовать, эти советы могут быть полезны:

Установите напоминания: если вы не привыкли работать короткими временными блоками, вам, вероятно, понадобится какое-то напоминание. Вы можете установить таймеры или напоминания на своем телефоне или компьютере.

Четкость занятий: может быть полезно менять занятия в течение дня. Это не только интереснее, чем делать одно и то же каждые 30 минут, но и может помочь вам удовлетворить различные потребности в физическом и психическом здоровье.

Ведите список занятий: составьте список возможных занятий, которые могли бы делать во время микроперерывов, и отмечайте их по мере выполнения в течение дня.

Учитывайте свои потребности в данный момент: исследование показало, что тип занятий во время перерыва дает разные результаты. Физические упражнения, как правило, повышают бодрость, в то время как релаксационные упражнения снижают усталость.

Избегайте пропуска перерывов: вы можете подумать, что пропуск перерыва — это не проблема, но это может быть скользкой дорожкой, и вскоре вы поймете, что вернулись к своим старым малоподвижным привычкам. Особенно, когда пытаетесь выработать привычку, старайтесь быть максимально верными своему графику.

Будьте гибкими и терпеливыми: случаются сбои, и наши рабочие обязательства не всегда позволяют нам делать именно то, что мы хотим. Простите себя, если у вас не получается сделать это в некоторые дни. Это не значит, что вам нужно сдаваться.

Как делать микроперерывы на совещаниях

Совещания представляют собой уникальную проблему для микроперерывов. Хотя вы всегда можете попросить, чтобы рабочие совещания включали время для перерывов, такие условия не всегда возможны. Вот несколько стратегий, которые помогут вам придерживаться графика микроперерывов, когда в вашей повестке дня есть совещания.

Задержка: если совещание длится дольше 25 минут, но не дольше 30 минут, отложите свой микроперерыв на 5 минут. Если возможно, вернитесь к своему обычному графику на следующий получасовой блок.

Компенсация: если встреча длится дольше 30 минут, но не дольше 50 минут, сделайте 10-минутный перерыв после встречи. Эксперты считают это максимальной продолжительностью микроперерыва. Не стесняйтесь использовать все 10 минут.

Двигайтесь на месте: если встреча длится дольше 50 минут, полезно иметь возможность двигаться на своем месте. Если нет, не стесняйтесь надеть беспроводные наушники, выключить камеру и пройтись по дому, слушая протокол. Даже если вы говорите, ходьба иногда может помочь вам мыслить более ясно.

Микроперерывы могут принести пользу физическому и психическому здоровью людей, работающих из дома, но они подходят не всем. Тем не менее, это относительно малорискованный метод, который можно попробовать, если вы заинтересованы в уменьшении мышечно-скелетной боли, повышении уровня энергии, улучшении концентрации или снижении стресса.

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