Здоровье и опасность в одной тарелке: как на наш организм влияют баклажаны

Удивительное влияние от употребления баклажанов на ваше здоровье / © Associated Press

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Долгое время баклажаны считались просто аппетитной составляющей средиземноморской кухни. Однако этот представитель семьи пасленовых имеет серьезный потенциал как для укрепления здоровья, так и для профилактики хронических заболеваний. Но по всем преимуществам не следует забывать и о потенциальных рисках — особенно для людей с определенными заболеваниями, обо всем этом рассказало издание Real Simple.

Красочный мир баклажанов

Хотя наиболее известен классический фиолетовый баклажан, существует немало других сортов — белые, зеленые, полосатые, а также миниатюрные декоративные плоды. Их вкус может варьироваться от сладковатого до горького, но именно от способа приготовления зависит, сможете ли вы в полной мере насладиться этим овощом. Запекание, тушение, гриль, паста или рулетики из баклажанов — кулинарная фантазия здесь почти безгранична.

Питательный кладезь

Баклажаны — это низкокалорийная, но очень питательная пища. В 100 г баклажанов всего 25 калорий, но целый коктейль полезных веществ: витамины группы B, витамин C, витамин K, калий, магний, марганец и клетчатка. Самое интересное — это антоцианы (в том числе насунин), хлорогеновая кислота и другие полифенолы, которые придают овощу мощные антиоксидантные свойства.

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Основные преимущества баклажанов для здоровья

Мощная защита от воспаления

Антоцианы и хлорогеновая кислота, преимущественно в кожуре и мякоти баклажана, помогают нейтрализовать активные формы кислорода — вредные молекулы, вызывающие хронические воспалительные процессы, преждевременное старение и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Здоровье пищеварительной системы

Баклажаны богаты как нерастворимой, так и растворимой клетчаткой. Последняя, хотя и составляет всего около 20% общего содержания клетчатки, играет ключевую роль в снижении уровня «плохого» холестерина, регуляции уровня сахара в крови и поддержании микробиому кишечника.

Контроль уровня сахара в крови

Благодаря способности растворимой клетчатки замедлять всасывание углеводов, баклажаны становятся полезным продуктом для людей с предиабетом или диабетом II типа. Полифенолы, в частности насунин, дополнительно улучшают чувствительность к инсулину.

Снижение артериального давления

Калий, которого много в баклажанах, помогает расслабить кровеносные сосуды и снизить давление. Он также противодействует натрию, который накапливается из-за употребления соленой пищи и способствует его выведению из организма.

Ускорение метаболизма

Марганец, хоть и используется в микродозах, является важным для правильного обмена жиров и углеводов. Он также способствует синтезу ферментов и антиоксидантной защиты.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

Антиоксиданты в составе баклажанов (витамины А, С, β-каротин, полифенолы) снижают риски сердечных заболеваний, уменьшают окислительный стресс и воспаление. Регулярное употребление запеченных баклажанов улучшает функцию левого желудочка сердца.

Защита мозга и улучшение настроения

Насунин уменьшает окислительное повреждение нейронов, а фитонутриенты стимулируют нейропластичность, улучшают память, концентрацию и даже снижают тревожность.

Поддержка дыхательной системы

Баклажаны — отличный источник витаминов A и C, которые укрепляют слизистые оболочки и поддерживают иммунитет. Их противовоспалительный эффект особенно полезен людям с лишним весом или сопутствующими хроническими недугами.

Красивая кожа

Экстракты баклажанов все чаще используются в косметике. Витамины, вода, антиоксиданты — все это способствует увлажнению, омоложению и защите кожи от вредного воздействия окружающей среды.

Предостережение

Несмотря на множество преимуществ, употребление баклажанов подходит не всем. Как и все пасленовые, баклажаны содержат соланин — вещество, которое может вызвать обострение воспалительных процессов у людей с ревматоидным артритом или аутоиммунными заболеваниями. Также следует быть осторожным людям с болезнями почек, ведь баклажаны содержат оксалаты — соединения, которые могут провоцировать образование камней.

Не следует забывать и о возможности аллергических реакций. Они встречаются редко, но могут проявляться в виде сыпи, отеков или респираторных симптомов.

Как употреблять больше баклажанов

Приготовьте баклажанную пасту с чесноком и оливковым маслом — идеальная намазка на тост.

Запеченные баклажаны со свежими томатами, базиликом и сыром фета.

Добавьте к овощному рагу или пасте.

Приготовьте рулетики из баклажанов с ореховой пастой или мягким творогом.

Баклажаны — это не просто кулинарное наслаждение, а настоящий эликсир здоровья, если подходить к ним обдуманно. Так что позвольте этому яркому овощу чаще появляться на вашей тарелке и ваш организм точно скажет вам спасибо.