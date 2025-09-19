Улучшают память и защищают от старения: 5 лучших специй для здоровья мозга

Специи / © Associated Press

Реклама

С наступлением осени, когда вы меняете холодные напитки на горячий латте, ваш разум также может обратиться к вашим любимым сезонным специям. Но задумывались ли вы когда-нибудь, имеют ли эти знакомые вкусы пользу для здоровья? Короткий ответ — да.

Исследования показывают, что определенные специи могут улучшить здоровье мозга и предотвратить провалы в памяти, и Woman`sWorld собрал лучшие, которые стоит добавить в вашу кладовую в этом сезоне.

Вы знаете, как предотвратить когнитивный спад и серьезные заболевания мозга, такие как деменция и болезнь Альцгеймера: придерживайтесь сбалансированной диеты, регулярно занимайтесь спортом и находите время для игр и хобби, которые стимулируют ваш ум. Но это не единственные способы улучшить когнитивные функции. Врачи делятся пятью лучшими специями для здоровья мозга, которые помогут сохранить вашу память острой на долгие годы.

Реклама

Шалфей помогает запоминать имена и лица

Шалфей / © Credits

Любители тыквенных ньокки и праздничных заправок будут рады узнать, что шалфей может обеспечить тот стимулятор для мозга, который вы искали. Исследование показало, что люди, которые принимали 600 мг капсул экстракта шалфея ежедневно в течение 29 дней, гораздо лучше запоминали имена и лица, чем те, кто принимал капсулы плацебо.

Садия Саид, доктор медицинских наук, врач, объясняет, почему исследования показывают, что шалфей поддерживает память.

Шалфей богат розмариновой кислотой и флавоноидами с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, говорит доктор Саид. Эти химические вещества могут способствовать снижению оксидативного стресса в мозге, что приводит к лучшему мышлению и памяти. Кроме того, шалфей потенциально влияет на некоторые нейромедиаторы, которые участвуют в процессе обучения и памяти. Сохраняя эти химические вещества мозга, шалфей может иметь дополнительную пользу для когнитивных функций в долгосрочной перспективе.

Приготовление пищи с шалфеем несколько раз в неделю является безопасным, говорит Радж Дасгупта, доктор медицинских наук. Избегайте концентрированных эфирных масел шалфея, поскольку они могут быть токсичными, говорит доктор Дасгупта.

Реклама

Корица обостряет фокус

Корица / © Associated Press

Коричный альдегид является основным ингредиентом корицы, и большинство ее эффектов происходит от этого соединения, говорит доктор Саид. Это соединение улучшает реакцию организма на инсулин — гормон, который регулирует уровень сахара в крови. Поддержание стабильного уровня сахара в крови необходимо для поддержания равномерного уровня энергии в течение дня, и это способствует как лучшей концентрации, так и улучшению памяти.

Корица также может со временем улучшать здоровье мозга. Это помогает поддерживать мозг непрерывным питанием (с меньшим количеством взлетов и падений), добавляет доктор Саид. Когда мозг получает стабильное снабжение глюкозой, он остается ясным и сосредоточенным, что обеспечивает гораздо лучшую концентрацию.

Ежедневно посыпайте от ½ до 1 чайной ложки цейлонской корицы на ваши любимые блюда, говорит доктор Дасгупта. Слишком много кассии корицы может навредить печени, говорит доктор Дасупта.

Имбирь предотвращает старение мозга

Имбирь / © Credits

Имбирь богат биоактивными соединениями, такими как гингеролы и шогаолы, говорит доктор Саид. Они действуют как природные антиоксиданты, которые помогают защищать организм и мозг от оксидативного стресса, вызванного свободными радикалами. Поскольку оксидативный стресс связан с возрастными нарушениями, защитные свойства имбиря могут способствовать продлению когнитивного здоровья.

Реклама

Эти преимущества могут непосредственно влиять на ваш уровень энергии и способность выполнять ежедневные задачи. Имбирь также улучшает кровообращение, благодаря чему мозг может получать достаточно кислорода и питательных веществ для надлежащего функционирования, говорит доктор Саид. Вот почему имбирь часто ассоциируется с уменьшением усталости и улучшением умственной выносливости.

Стремитесь к ½-1 чайной ложке молотого имбиря в день или просто наслаждайтесь чашкой имбирного чая, говорит доктор Дасгупта. Имбирь может увеличить риск кровотечения в больших количествах.

Розмарин улучшает память

Розмарин / © Credits

Растительное соединение карнозиновая кислота в розмарине защищает нейроны мозга от потенциального разрушительного воздействия свободных радикалов, говорит доктор Саид. Она действует как естественная форма страховки для защиты и укрепления нашей памяти, возможностей обучения и вербальных навыков.

Влияние розмарина на мозг может даже сделать вас бодрее. Исследование показало, что когда розмарин добавляли в блюда японских авиалиний, люди, которые ели три-четыре порции ежедневно ощущали особую бодрость.

Реклама

Суточная доза 1-2 чайные ложки сушеного розмарина или небольшая свежая веточка во время еды или чая несколько раз в неделю — это безопасное количество, говорит доктор Дасгупта. Приготовление пищи с розмарином или употребление его в качестве чая в целом безопасно, говорит Дасгупта, но использование концентрированного эфирного масла розмарина может повысить кровяное давление.

Черный перец улучшает коммуникацию между клетками мозга

Черный перец / © Credits

Основным активным компонентом черного перца является пиперин, который обладает интересной способностью облегчать усвоение питательных веществ, говорит Саид. В частности, исследования показали, что он помогает организму усваивать куркумин из куркумы.

А еще он обладает антиоксидантными свойствами, которые поддерживают здоровый мозг. Исследования показали, что пиперин поддерживает связь между клетками мозга, говорит доктор Саид. «Вы можете сочетать черный перец с другими специями, чтобы увеличить количество натуральных полезных веществ, которые вы получаете в своей ежедневной кулинарии.

Доктор Дасгупта рекомендует использовать черный перец свободно, как вам нравится, особенно если вы также используете куркуму для дополнительной пользы для здоровья. Черный перец безопасен в продуктах питания, но может взаимодействовать с некоторыми лекарствами в концентрированной форме, например, добавками, говорит доктор Дасгупта.

Реклама

Суть специй для здоровья мозга

Предотвращение когнитивных нарушений может показаться сложным, но это не обязательно должно быть так. К счастью, небольшие шаги, такие как добавление некоторых специй для здоровья мозга в ваш ежедневный распорядок, могут заметно улучшить вашу память, концентрацию и запоминание.

Этот контент не заменяет профессиональной медицинской консультации или диагноза. Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем начинать любой план лечения.