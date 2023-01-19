Уменьшает морщины, улучшает здоровье сердца и снижает риск развития рака: в чем польза кресс-салата

Кресс-салат можно встретить на полке любого супермаркета круглый год. Обычно мы предпочитаем ему шпинат или рукколу, но, как утверждают диетологи, это не всегда оправдано.

Кресс-салат часто бывает незаслуженно обделен вниманием. И совершенно напрасно, эта листовая зелень имеет приятный вкус, ее можно добавлять в салаты, супы и бутерброды. Кроме того, как утверждает Womans World, кресс-салат может помочь уменьшить морщины, снизить риск рака и сохранить ваше сердце в добром здравии.

Как и практически вся зелень, кресс-салат очень низкокалорийный. У него острый вкус, похожий на рукколу, который хорошо сочетается с овощами и отлично дополняет, например, тост с яйцом.

Кресс-салат для здоровья сердца

Употребление большего количества кресс-салата может творить чудеса со здоровьем вашего сердца. Исследование, опубликованное в Журнале Американской кардиологической ассоциации, показало, что регулярное употребление овощей семейства крестоцветных предотвращает образование бляшек в артериях благодаря биоактивным фитохимическим соединениям.

Кресс-салат для профилактики рака

Кресс-салат снижает риск рака, утверждается в исследовании, опубликованном в Американском журнале клинического питания. Исследователи обнаружили, что повышенный уровень каротиноидов, включая лютеин и бета-каротин, после употребления кресс-салата защищает клетки от повреждения ДНК лимфоцитов. Они пришли к выводу, что частое употребление этого зеленого овоща может снизить вероятность развития рака с течением времени.

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Кресс-салат для красоты кожи

Ваша кожа получит заряд энергии от употребления кресс-салата. Одно исследование показало, что 10 из 11 женщин (в возрасте от 23 до 58 лет) заметили улучшение внешнего вида своей кожи после четырех недель добавления 80 граммов кресс-салата в свой ежедневный рацион. Авторы исследования отмечают высокое содержание витаминов С и Е в овощах, которые необходимы для выработки коллагена, который делает кожу эластичной и гладкой. Порция салата ежедневно может предотвратить появление морщин.

Сияющая кожа, здоровое сердце и сниженный риск развития рака — бесспорно, веские причины добавить кресс-салат в корзину при следующем походе в супермаркет.

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