Употребление воды во время еды / © Associated Press

Вода — базовый элемент нашего здоровья, рекомендуемая норма потребления составляет примерно до 2 л в день, а это около восьми стаканов по 200 мл. Но когда именно ее пить, во время, до или после еды — этот вопрос вызывает много споров. Издание Real Simple объяснило, что истина гораздо проще, чем популярные мифы.

Для большинства людей вода во время еды не только безопасна, но и может быть даже полезной. Проблемы возникают только в специфических медицинских случаях или при чрезмерном потреблении жидкости.

Влияние воды на пищеварение

По словам семейного врача Аршприт Саран, небольшие глотки воды во время еды не нарушают процесс пищеварения. Если вы просто пьете воду вместе с едой, это не ускоряет и не замедляет пищеварение. Пища все равно проходит пищевод, попадает в желудок и переваривается с участием ферментов. Вода лишь помогает этому процессу.

То есть важный момент — не количество, а способ потребления. Речь идет именно о «пить», а не «залпом выпивать большие объемы».

Помощь пищеварению

Диетолог Маккензи Блэр сравнивает пищеварительную систему с рекой, если нет достаточно еды и воды, ничего не движется как следует. Вода выполняет несколько важных функций, а именно, помогает размягчать пищу, облегчает ее прохождение по пищеварительному тракту и поддерживает нормальную работу кишечника.

Она также развенчивает распространенный миф о «разбавлении ферментов». По ее словам, этого не происходит, потому что вода не мешает работе желудочных соков и ферментов.

Влияние на ощущение сытости

Еще один интересный эффект — контроль аппетита. Вода перед или во время еды может помочь быстрее почувствовать сытость, сделать человека более внимательным к сигналам организма и снизить риск переедания. Это связано с тем, что жидкость влияет на так называемые сигналы насыщения.

Кому надо ограничить потребление воды

Несмотря на общую безопасность, есть исключения.

Люди с ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью). В таких случаях вода во время еды может повышать внутрибрюшное давление и усиливать симптомы изжоги. Это увеличивает давление в животе, поэтому симптомы рефлюкса могут ухудшиться.

После желудочных операций. В этом случае вода вместе с пищей может вызвать преждевременное чувство сытости и ограничивать необходимое количество пищи. Поэтому пациентам рекомендуют пить отдельно, а именно до или после еды.

Если в течение дня вы пили мало воды, не стоит компенсировать обезвоживание только во время еды. Лучше распределять воду равномерно в течение дня, а не выпивать все за один раз во время обеда.

Как правильно пить воду

Используйте простой подход:

пить воду небольшими глотками во время еды

не заменять ею полноценную гидратацию в течение дня

не «заливать» организм сразу большими объемами

Оптимальная стратегия — баланс, а именно, вода и во время, и между приемами пищи.

Миф о том, что вода во время еды «портит пищеварение», не подтверждается научными данными. В большинстве случаев небольшие глотки воды не вредят пищеварению, могут облегчать работу желудочно-кишечного тракта и помогают контролировать аппетит. В то же время есть медицинские исключения, когда стоит быть осторожными. Однако для большинства людей правило простое: пить воду во время еды не только можно, а иногда и полезно — главное делать это естественно и без крайностей.