Упражнения для активизации лимфатической системы женщинам с весом 100+ кг: советы фитнес-тренера

Организм человека состоит из многих органов и желез, которые должны выводить токсины из организма. Эта система называется лимфатической. К сожалению, у большинства людей лимфатическая система может не функционировать должным образом и ей нужно помочь. Один из методов – физические упражнения.

Фитнес-тренер Катя Жесть на своей странице TikTok снимает видео для людей, которые хотят начать заниматься спортом или похудеть и не знают с чего начать. Одно из ее видео посвящено людям с весом 100+ кг, которые хотят добавить активность своей жизни, но не знают, какие упражнения делать, чтобы не навредить организму. Катя поделилась такими упражнениями, да еще показала, как с их помощью активизировать свою лимфатическую систему.

Это основные и простые упражнения, которые сможет сделать каждый, они помогут активизировать вашу лимфатическую систему под мышками. Подогните колени и сядьте у себя на кровать или на пол.

Руки вверх

Вам нужно выполнить 80 повторений. Просто поднимайте руки вверх на вдохе и на выдохе опускайте их. Тренер говорит, что уже через 20 подъемов вы почувствуете как мышцы начинают гореть и почувствуете, что вы вспотели, ведь вес 100 кг - это достаточно много, но он не является ограничением для выполнения этих упражнений.

Руки в стороны

Вам нужно совершить 80 повторений. Разводите руки в стороны и сводите так, чтобы максимально дотронуться к спине, плюс, вы будто "бьёте" себя по спине, чтобы раздавался хлопок.

Упражнение на животе

Вам нужно выполнить 20 повторений. Ложитесь на живот, на вдохе поднимайте правую руку и левую ногу, на выдохе опускайте. Дальше то же самое, только с левой рукой и правой ногой.

Планка на вытянутых руках.

Не отрывая колени от пола, станьте на вытянутые руки и просто так постойте. Это простой вариант планки, без сильной нагрузки, но вы должны напрягать пресс, чтобы не висеть просто так на руках. Распределите вес между руками и коленями. В такой позиции вам нужно простоять около 30 секунд.

Если вы будете выполнять этот комплекс упражнений на постоянной основе, результат не заставит себя ждать и уже скоро вы увидите и почувствуете разницу.

На первый взгляд может показаться, что от таких упражнений не будет никакой пользы, но стоит попробовать и вы почувствуете свои мышцы, ведь для веса в 100 кг – это уже достаточная нагрузка.

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