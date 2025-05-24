Упражнения против боли в пояснице: показывает реабилитолог / © Credits

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По словам реабилитолога Даниила Абрамова, причина такого дискомфорта может крыться в напряжении квадратной мышцы поясницы — это глубокая мышца, которая расположена с обеих сторон позвоночника и играет ключевую роль в стабилизации корпуса и удержании вертикального положения тела.

К сожалению, эту мышцу трудно «достать» массажем или классическими растяжками, но существуют эффективные упражнения, которые помогут уменьшить боль, улучшить мобильность и укрепить зону поясницы.

Как понять, что болит именно квадратная мышца поясницы

Вы постоянно чувствуете тягучую боль с одной стороны спины, особенно после сидения или нагрузки.

Есть ощущение скованности, хочется «изогнуться» в сторону или потянуть спину.

Облегчение наступает после движения или теплой ванны, но ненадолго.

Комплекс упражнений от реабилитолога

Статическое удержание ноги

Зачем: активирует глубокие стабилизационные мышцы корпуса, в частности квадратную мышцу поясницы.

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Как выполнять:

Станьте лицом к стене, обопритесь руками.

Поднимите одну ногу под углом 90° (т. е. бедро параллельно полу).

Задержитесь в этом положении как можно дольше — сначала 20–30 секунд, постепенно доходя до 1 мин на каждую ногу.

Следите, чтобы спина оставалась ровной, а тело не расшатывалось.

Это упражнение отлично подходит даже для новичков, но эффективно благодаря статическому напряжению.

Боковые наклоны с грузом

Зачем: включает в работу квадратную мышцу поясницы именно в динамике.

Как выполнять:

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Возьмите в руку гантель или бутылку с водой.

Становитесь прямо и наклоняйтесь в сторону, держите корпус ровно (без сгибания вперед или назад).

Медленно поднимайтесь в исходное положение.

Выполните по 10–12 повторений в каждую сторону, 2–3 подхода.

Важно выполнять наклоны четко в сторону, чтобы изолировать нагрузку именно на боковые мышцы спины.

Динамическая планка

Зачем: укрепляет мышцы коры и глубокие мышцы спины, помогает стабилизировать поясницу.

Как выполнять:

Примите позицию классической планки на предплечьях.

По очереди опускайте и поднимайте таз не резко, а медленно, с контролем.

Сделайте 10–15 повторений, держите спину ровно, живот подтянутым.

Даже два подхода этого упражнения уже хорошо активируют зону поясницы и снимают напряжение.

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Советы

Выполняйте комплекс 3-4 раза в неделю, особенно если боль беспокоит регулярно.

Всегда разогревайтесь перед упражнениями: 3–5 мин ходьбы, легкая растяжка.

Если боль сильная или отдает в ногу, обязательно обратитесь к врачу или физиотерапевту — возможно, проблема более серьезная (например, грыжа или защемление).

Квадратную мышцу поясницы часто недооценивают, но именно она помогает нам не терять стабильность. Из-за малоподвижного образа жизни он напрягается и если с ним не работать — боль становится хронической. Этот комплекс — простой и одновременно действенный инструмент для самопомощи.

Не ждите, пока спина начнет кричать о помощи — действуйте уже сегодня. Регулярные упражнения и забота о себе всегда приносят результат.