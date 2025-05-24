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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
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Время на прочтение
2 мин

Упражнения против боли в пояснице: показывает реабилитолог

Боль в пояснице — проблема, которая беспокоит многих, особенно тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, много сидит за компьютером или занимается домашними делами в неудобном положении. Часто эта боль ощущается с одной стороны, тянет, ноет и кажется, что хочется только «растянуть» спину.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Упражнения против боли в пояснице: показывает реабилитолог

Упражнения против боли в пояснице: показывает реабилитолог / © Credits

По словам реабилитолога Даниила Абрамова, причина такого дискомфорта может крыться в напряжении квадратной мышцы поясницы — это глубокая мышца, которая расположена с обеих сторон позвоночника и играет ключевую роль в стабилизации корпуса и удержании вертикального положения тела.

К сожалению, эту мышцу трудно «достать» массажем или классическими растяжками, но существуют эффективные упражнения, которые помогут уменьшить боль, улучшить мобильность и укрепить зону поясницы.

Как понять, что болит именно квадратная мышца поясницы

  • Вы постоянно чувствуете тягучую боль с одной стороны спины, особенно после сидения или нагрузки.

  • Есть ощущение скованности, хочется «изогнуться» в сторону или потянуть спину.

  • Облегчение наступает после движения или теплой ванны, но ненадолго.

Комплекс упражнений от реабилитолога

Статическое удержание ноги

Зачем: активирует глубокие стабилизационные мышцы корпуса, в частности квадратную мышцу поясницы.

Как выполнять:

  • Станьте лицом к стене, обопритесь руками.

  • Поднимите одну ногу под углом 90° (т. е. бедро параллельно полу).

  • Задержитесь в этом положении как можно дольше — сначала 20–30 секунд, постепенно доходя до 1 мин на каждую ногу.

  • Следите, чтобы спина оставалась ровной, а тело не расшатывалось.

Это упражнение отлично подходит даже для новичков, но эффективно благодаря статическому напряжению.

Боковые наклоны с грузом

Зачем: включает в работу квадратную мышцу поясницы именно в динамике.

Как выполнять:

  • Возьмите в руку гантель или бутылку с водой.

  • Становитесь прямо и наклоняйтесь в сторону, держите корпус ровно (без сгибания вперед или назад).

  • Медленно поднимайтесь в исходное положение.

  • Выполните по 10–12 повторений в каждую сторону, 2–3 подхода.

Важно выполнять наклоны четко в сторону, чтобы изолировать нагрузку именно на боковые мышцы спины.

Динамическая планка

Зачем: укрепляет мышцы коры и глубокие мышцы спины, помогает стабилизировать поясницу.

Как выполнять:

  • Примите позицию классической планки на предплечьях.

  • По очереди опускайте и поднимайте таз не резко, а медленно, с контролем.

  • Сделайте 10–15 повторений, держите спину ровно, живот подтянутым.

Даже два подхода этого упражнения уже хорошо активируют зону поясницы и снимают напряжение.

Советы

  • Выполняйте комплекс 3-4 раза в неделю, особенно если боль беспокоит регулярно.

  • Всегда разогревайтесь перед упражнениями: 3–5 мин ходьбы, легкая растяжка.

  • Если боль сильная или отдает в ногу, обязательно обратитесь к врачу или физиотерапевту — возможно, проблема более серьезная (например, грыжа или защемление).

Квадратную мышцу поясницы часто недооценивают, но именно она помогает нам не терять стабильность. Из-за малоподвижного образа жизни он напрягается и если с ним не работать — боль становится хронической. Этот комплекс — простой и одновременно действенный инструмент для самопомощи.

Не ждите, пока спина начнет кричать о помощи — действуйте уже сегодня. Регулярные упражнения и забота о себе всегда приносят результат.

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