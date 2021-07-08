Ушиб колена: как оказать первую медицинскую помощь и когда обращаться к врачу

Ушиб колена: как оказать первую медицинскую помощь и когда обращаться к врачу

Ушиб – это наиболее распространенная травма колена, с которой знакомы и взрослые, и дети.

Летом получить ушиб проще, чем в любое другое время года, из-за повышенной физической активности – при падении с велосипеда или самоката, при неудачном спуске с водной горки, во время игры в баскетбол на пляже. При этом ушиб не всегда является безопасной травмой, как может показаться на первый взгляд.

Как помочь себе при ушибе колена и когда обращаться за помощью к врачу, рассказали врачи-травматологи в клинике R+ Medical Network.

Оказание первой медицинской помощи при ушибе колена

Ушиб колена – это закрытая травма, после получения которой на месте удара может появляется – синяк, отек, боль при ходьбе и в состоянии покоя, боль при сгибании и разгибании в коленном суставе, онемение. При наличии ссадины повышает риск присоединения инфекции.

При получении ушиба коленного сустава необходимо сразу же:

ограничить нагрузку на травмированную конечность – зафиксировать ногу в горизонтальном положение с небольшим возвышением;

приложить к месту ушиба пакет со льдом.

В первые сутки холодный компресс необходимо оставлять на месте ушиба на 2-3 часа. Потом делать 30-минутную паузу и снова прикладывать к колену пакет со льдом;

принять обезболивающие, если боль сильная.

При наличии ссадины нужно:

промыть рану чистой проточной водой. Аккуратно достать из нее щепки древесины, микрочастички земли или песка, осколки стекла. Затем промыть рану хлоргексидином или трехпроцентным раствором перекиси водорода. Для детей подойдет октенидин дигидрохлорид – при контакте с кожей антисептики не щиплют кожу;

края раны можно обработать повидон-йодом, не затрагивая поврежденные ткани;

наложить на место ушиба стерильную бинтовую повязку без использования пластыря;

обездвижить ногу в горизонтальном положении;

приложить к месту ушиба холодный компресс;

принять обезболивающие, если боль сильная.

Причины обращения к врачу

Появление небольших гематом и отека – это самые безобидные последствия после получения ушиба. Но в некоторых случаях под ушибом скрывается:

разрыв или растяжение сухожилий, связок;

повреждение менисков;

переломы костей, которые формируют коленный сустав, или вывих надколенника;

гемартроз – кровоизлияние в полость сустава;

посттравматический синовит;

при ссадинах – инфицирование раны, столбняк;

тендинит.

Например, после травмы коленного сустава может развиваться тендинит – воспаление сухожилья.

К симптомам тендинита относится:

боль при ходьбе, отдающая в область пораженного сухожилия;

боль при прощупывании колена;

местный отек;

ограничение движения или невозможность согнуть и разогнуть ногу.

Боль при тендините может иметь нарастающий характер – от терпимой в начале развития воспаления до нестерпимой в состоянии движения и покоя на этапе прогрессирования.

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При повреждении менисков коленного сустава через 2-3 дня острая боль может полностью исчезнуть. Но со временем человеку станет трудно ходить, бегать, сгибать и разгибать колено. Боль вернется. Потому что во время ходьбы мениски обеспечивают устойчивость колена, равномерно распределяют вес по коленному суставу. Эпизодический характер боли подталкивает человека подождать и не спешить к врачу. А застарелое повреждение мениска приводит к хромоте и разрушению суставного хряща.

При наличии ссадин или более глубоких ран повышается риск развития столбняка. При условии, если вы отказались делать вакцину против столбняка или пропустили ревакцинацию. Ревакцинация, то есть повторное введение противостолбняковой сыворотки, проводится раз в десять лет. В случае заражения без дальнейшего оказания медицинской помощи ситуация может привести к инвалидизации или даже смерти.

Если ваш ушиб – это просто ушиб, врач-травматолог подберет противовоспалительные, обезболивающие, противоотечные препараты, подходящий фиксатор или бандаж для колена, чтобы избежать лишних движений. В случае кровоизлияния в сустав будет проведена пункция сустава и последующая необходимая терапия для более быстрого восстановления. Это позволит избежать развития воспаления мягкий тканей сустава или нагноения, кратковременного нарушения работы сустава.

Сильная боль, которую трудно терпеть без обезболивания, повышение температуры, быстро растущий отек, невозможность согнуть и разогнуть ногу могут свидетельствовать, например, о переломе. В любом случае после ушиба колена надежнее всего показаться врачу-травматологу, чтобы исключить вывихи, переломы и повреждения других структур коленного сустава.

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