Ушная сера: как правильно и безопасно чистить уши / © Credits

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Ушная сера — это не признак плохой гигиены, а естественная защита слухового прохода. Она обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, задерживает пыль, волосы и другие частицы, которые могут повредить ухо, об этом сообщило издание Cleveland Clinic. Обычно организм самостоятельно выводит её наружу, но иногда ушной серы накапливается слишком много. Специалист по отоларингологии Дженей Бейкер подчёркивает, что попытки самостоятельно прочистить уши нередко только ухудшают ситуацию.

Как безопасно удалить избыток серы

Если сера скапливается, можно рассмотреть несколько способов, при условии, что нет противопоказаний.

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Ушные капли

Безрецептурные средства с перекисью водорода или другими компонентами помогают размягчить серу. Используйте их в соответствии с инструкцией. Однако если слуховой проход уже перекрыт плотной серной пробкой, капли могут усилить заложенность, и в таком случае лучше обратиться к врачу.

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Промывание грушей

Специальная груша для промывания ушей может помочь удалить размягченную серу. Используйте только теплую, а не горячую воду, вводите её очень осторожно у входа в слуховой проход. Чрезмерное давление может повредить барабанную перепонку, а неправильная температура воды — вызвать головокружение. Не применяйте этот метод, если у вас перфорирована барабанная перепонка или на ней проводились операции. Если сомневаетесь, лучше поручить процедуру медицинскому специалисту.

Минеральное масло

Врач может порекомендовать несколько капель минерального масла, чтобы смягчить серу перед профессиональной чисткой. Оливковое масло не является универсальным домашним средством, его самостоятельное использование может усилить накопление серы.

Что категорически запрещено делать

Самая распространённая ошибка — чистить слуховой проход ватными палочками. Вместо того чтобы удалить серу, они часто заталкивают её ещё глубже. К тому же можно поцарапать кожу, спровоцировать инфекцию или повредить барабанную перепонку.

Не менее опасны ушные свечи. Убедительных доказательств их эффективности нет, зато они могут вызвать ожоги, травмы и усугубить закупорку слухового прохода.

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Когда следует обратиться к врачу

Не откладывайте обращение к врачу, если у вас болит ухо, слух приглушен, есть ощущение заложенности, головокружение или звон в ушах. Если домашние методы не помогают, не пытайтесь удалить пробку самостоятельно.

Врач осмотрит слуховой проход и, при необходимости, удалит серу специальными инструментами или с помощью аспирации. Важно помнить, что заложенность не всегда вызвана серной пробкой. Её могут вызывать инфекции среднего или внутреннего уха, которые требуют другого лечения.

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