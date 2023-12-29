Успокоит стресс, улучшит сон, поможет похудеть: в чем польза чая с фенхелем

Фенхель известен своим мягким, землистым вкусом с тонким оттенком черной лакрицы. Луковицу можно есть сырой или жареной, а перистые листья использовать как приправу. Но истинная слава фенхеля — это его семена, из которых можно приготовить чай.

Фенхель многие врачи и специалисты по питанию считают недооцененным. Эксперты говорят, что он может облегчить проблемы с пищеварением, такие как газы и вздутие живота, защитить ваше сердце, улучшить сон и многое другое.

Womans World рассказывает, чем полезен фенхель и как его правильно употреблять.

5 преимуществ чая с фенхелем для здоровья

Семена фенхеля, которые используются для приготовления чая, содержат широкий спектр полезных витаминов и минералов, включая кальций, магний и калий. Они также содержат анетол, лекарственное растительное соединение с противовоспалительным действием.

В чем польза чая с фенхелем / Фото: Credits

Чай с фенхелем обладает успокаивающим эффектом, который принесет пользу вашему мозгу и телу. Ежедневное употребление этого напитка приносит массу преимуществ для здоровья, и оно особенно полезно при проблемах с желудочно-кишечным трактом, стрессе и бессоннице. Хотя это правда, что любой тип чая улучшит ваше здоровье, независимо от того, пьете ли вы настой ройбуша, ромашки или лаванды, чай с фенхелем предлагает несколько уникальных преимуществ, которые делают его достойным дополнением к вашей повседневной жизни.

Облегчает газообразование и вздутие живота . Согласно исследованию, противовоспалительные свойства фенхеля могут помочь облегчить проблемы с пищеварением. Успокаивающий эффект приписывают фитохимическим веществам, содержащимся в фенхеле. Сюда входят флавоноиды, фенольные соединения, жирные кислоты и аминокислоты. Чай с фенхелем может помочь пищеварению, уменьшая воспаление кишечного тракта и облегчая вздутие живота, в нем есть такие ингредиенты, как анетол, который может помочь в расслаблении мышц желудочно-кишечного тракта и облегчить переваривание пищи.

. Согласно исследованию, противовоспалительные свойства фенхеля могут помочь облегчить проблемы с пищеварением. Успокаивающий эффект приписывают фитохимическим веществам, содержащимся в фенхеле. Сюда входят флавоноиды, фенольные соединения, жирные кислоты и аминокислоты. Чай с фенхелем может помочь пищеварению, уменьшая воспаление кишечного тракта и облегчая вздутие живота, в нем есть такие ингредиенты, как анетол, который может помочь в расслаблении мышц желудочно-кишечного тракта и облегчить переваривание пищи. Уменьшает спазм. По словам консультанта по питанию Вильяма Рида, те же противовоспалительные свойства, которые успокаивают дискомфорт в желудке, могут также облегчить боль во всем теле, особенно когда дело касается менструальных болей. Одно исследование показало, что фенхель снижает интенсивность менструальных болей на целых 78%. А отдельный обзор в журнале Nutrients показал, что фенхель так же эффективен, как и обычные обезболивающие, когда дело доходит до облегчения менструальных спазмов. Экстракт семян фенхеля также оказался многообещающим в качестве естественного обезболивающего для женщин с болями в коленях из-за остеоартрита.

По словам консультанта по питанию Вильяма Рида, те же противовоспалительные свойства, которые успокаивают дискомфорт в желудке, могут также облегчить боль во всем теле, особенно когда дело касается менструальных болей. Одно исследование показало, что фенхель снижает интенсивность менструальных болей на целых 78%. А отдельный обзор в журнале Nutrients показал, что фенхель так же эффективен, как и обычные обезболивающие, когда дело доходит до облегчения менструальных спазмов. Экстракт семян фенхеля также оказался многообещающим в качестве естественного обезболивающего для женщин с болями в коленях из-за остеоартрита. Защищает ваше сердце. Он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые поддерживают здоровье сердца. В частности, семена фенхеля богаты флавоноидами — растительными соединениями с мощными антиоксидантными свойствами. Флавоноиды могут бороться со свободными радикалами и окислительным стрессом, которые вредят здоровью сердца. По данным Американской кардиологической ассоциации, флавоноиды также помогают снизить риск развития рака и сердечных заболеваний, снизить кровяное давление и предотвратить образование тромбов.

Он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые поддерживают здоровье сердца. В частности, семена фенхеля богаты флавоноидами — растительными соединениями с мощными антиоксидантными свойствами. Флавоноиды могут бороться со свободными радикалами и окислительным стрессом, которые вредят здоровью сердца. По данным Американской кардиологической ассоциации, флавоноиды также помогают снизить риск развития рака и сердечных заболеваний, снизить кровяное давление и предотвратить образование тромбов. Снимает стресс и улучшает сон. Заварите чашку фенхеля и наблюдайте, как снижается уровень стресса. Он оказывает мягкий седативный эффект, успокаивая уставший разум и тело. Чай с фенхелем не содержит кофеина, поэтому он также может способствовать хорошему сну. Фенхель издавна используется в традиционной медицине для лечения бессонницы.

Заварите чашку фенхеля и наблюдайте, как снижается уровень стресса. Он оказывает мягкий седативный эффект, успокаивая уставший разум и тело. Чай с фенхелем не содержит кофеина, поэтому он также может способствовать хорошему сну. Фенхель издавна используется в традиционной медицине для лечения бессонницы. Ускоряет потерю веса. Исследование показало, что люди, которые регулярно пили чай, уменьшили количество жира в организме на 20%. И чай с фенхелем, в частности, — разумный выбор. Чай с фенхелем действует как естественное средство для подавления голода, что может помочь в потере веса, утверждает Рид. Это может вызвать у вас чувство сытости, что снижает вероятность переедания. Кроме того, его мочегонные свойства могут помочь уменьшить задержку воды, что способствует временному эффекту потери веса. Это также потенциально может помочь в выведении токсинов из организма, способствуя здоровой потере веса.

Как заварить чай с фенхелем

Самый простой способ приготовить чай из фенхеля — раздавить семена пестиком в ступке, чтобы высвободить масла, а затем замочить их в горячей воде на 5–10 минут.

Если вы не большой поклонник напитков со вкусом лакрицы, не волнуйтесь. Фенхель имеет более сладкий и мягкий вкус, чем анис. Но вы всегда можете добавить немного лимонного, грейпфрутового или свежевыжатого апельсинового сока, чтобы придать более пикантный вкус. Или добавьте небольшое количество меда для большей сладости.

Если вы пьете чай с фенхелем от газов или вздутия живота, удвойте пользу для пищеварения, добавив имбирь в чашку чая.

Сколько чая с фенхелем следует пить

Чай с фенхелем полезен для здоровья, но, оказывается, полезного можно выпить слишком много. Врач неотложной медицины Джон Кунья, доктор медицинских наук, предлагает замачивать от 1 до 2 граммов измельченных семян фенхеля (от ½ до 1 чайной ложки) в 150 мл кипятка как безопасное ежедневное количество.

Побочные эффекты фенхеля редки, но могут включать расстройство желудка или судороги. Поскольку фенхель принадлежит к тому же семейству, что и морковь и сельдерей, если у вас аллергия на любой из этих продуктов, чай с фенхелем не для вас. Кроме того, исследования показывают, что люди с аллергией на персик также могут с большей вероятностью иметь аллергию на фенхель.

Чай с фенхелем может влиять на уровень гормона эстрадиола, поэтому беременным женщинам лучше избегать его употребления. Исследования показывают, что у некоторых фенхель также может вызывать несколько более обильные менструальные выделения.

Как и в случае с любым травяным чаем, обязательно посоветуйтесь с врачом, если вы регулярно пьете его, чтобы избежать любого потенциального взаимодействия с другими лекарствами или другого вреда для организма.

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