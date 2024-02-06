Утончение роговицы глаза: врач-офтальмолог рассказал, как не потерять зрение

Кератоконус – это достаточно редкая болезнь, которая постепенно приводит к ухудшению зрения. Если ее не лечить, можно потерять зрение.

Почему возникает кератоконус, какие симптомы говорят о его развитии и можно ли сохранить зрение, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Осложнение кератоконуса

Кератоконус – это редкое невоспалительное заболевание роговицы, при которой она постепенно утончается, приобретая коническую форму. То есть, роговица становится конусообразной, тогда когда в норме должна быть сферической – повторять форму шара. Благодаря физиологически правильной сферичности свет фокусируется именно на сетчатке, а зрение остается острым и четким (если нет врожденных или приобретенных нарушений).

Если роговица имеет неправильную форму:

развивается астигматизм – состояние, при котором нет единой точки фокусировки;

возникает водянка роговицы, или роговичный гидропс. При роговичном гидропсе вода проникает в роговицу, приводя к разрыву ее задней части оболочки, известной как десцеметовая мембрана;

мутнеет;

глаза быстро устаю, а из-за постоянного напряжения появляется навязчивая головная боль.

При отсутствии своевременного адекватного лечения прогрессирующего кератоконуса человек может резко ослепнуть.

Причины возникновения кератоконуса

Причины возникновения кератоконуса до конца не выяснены. Среди ныне известных это:

генетическая предрасположенность – если у ваших родителей или ближайших родственников есть кератоконус, вероятность, что у вас разовьется болезнь, увеличивается;

аллергический конъюнктивит, то есть воспаление конъюнктивы (тонкой слизистой глаза и век), вызванное реакцией организма на определенный аллерген;

травмирование глаз;

нарушение обменных процессов в организме;

неблагоприятная экологическая ситуация;

влияние ультрафиолета и т.п.

В некоторых случаях врач может установить точную причину, например, когда речь идет о наследственности или недавнем повреждении глаз. В некоторых случаях причина остается неустановленной. Но действительно важно не сколько выявить причину, столько разработать адекватный план лечения, чтобы сохранить зрение. Особенно если кератоконус быстро прогрессирует.

Симптомы кератоконуса

Распознать кератоконус можно по таким признакам, как:

светобоязнь – чувствительность к свету, когда человеку приходится прищуривать или закрывать глаза;

появление пятен, вспышек света в виде ореол – при взгляде на яркие огни человек видит ореолы вокруг них;

искажение зрения: двойственность предметов и объектов, искривление прямых линий, появление тумана, поволоки;

повышенная утомляемость глаз при чтении или работе за компьютером;

ухудшение зрения при коррекции с помощью очков и линз, поэтому рецепты на них нужно периодически менять. В какой-то момент подобрать оптику, корректирующую зрение, становится невозможно;

глаза слезятся и краснеют без видимых раздражителей;

частые головные боли.

На последних стадиях развития кератоконуса, а это третья и четвертая, конусообразное выпячивание роговицы видно невооруженным глазом без специального оборудования. Большая часть роговицы утончается и мутнеет. Зрение не удается даже минимально улучшить с помощью очков или линз.

Лечение и профилактика

Лечение кератоконуса зависит от стадии развития заболевания. На ранних стадиях предполагается использование витаминов, антиоксидантов, специальных глазных капель.

При необходимости пациенту подбираются специальные склеральные линзы, постепенно и безболезненно уменьшающие конусообразность роговицы. Форма роговицы изменяется благодаря умеренному давлению, создаваемому линзами, словно вдавливая ее внутрь.

Также может применяться роговичный коллагеновый крослинкинг – современная методика лечения некоторых офтальмологических заболеваний, в частности кератоконуса. Во время процедуры роговицу закапывают рибофлавином, действие которого длится ориентировочно 30 минут. Затем ее облучают ультрафиолетом, связывающим поврежденные волокна коллагена. Коллагеновый крослинкинг уплотняет роговицу, останавливает или существенно замедляет процесс прогрессирования кератоконуса и улучшает зрение.

Среди хирургических методов лечения кератоконуса я выделяю пересадку роговицы и имплантацию роговичных колец.

Срочно нужно обратиться к врачу-офтальмологу, если у вас есть диагностированный кератоконус, и у вас неожиданно началось слезотечение, появилась режущая боль в глазах, ткани начали отекать.

Кератоконус – это довольно редкая болезнь, которая в большинстве своем диагностируется в возрасте от 10 до 25 лет, прогрессирует до 30-40 лет, но бывают исключения. Процент обнаружения кератоконуса колеблется от 0,05 до 2% в разных популяциях. Но самое главное, что нужно знать – кератоконус не всегда и не обязательно прогрессирует. Он может развиться и "остановиться". Тогда человеку потребуется носить линзы или очки и время от времени проходить обследование. Если кератоконус стремительно прогрессирует, рекомендуется провести кератопластику, после которой зрение снова станет четким и острым.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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