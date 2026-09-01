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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
Количество просмотров
184
Время на прочтение
2 мин

Утренняя зарядка для шеи, которая активизирует платизму

Пока вы стоите у раковины и выполняете привычную утреннюю процедуру, можно добавить к ней ещё одно простое упражнение — лёгкую растяжку шеи, которая помогает активизировать платизму.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Утренняя зарядка для шеи, которая активизирует платизму

Утренняя зарядка для шеи, которая активизирует платизму / © www.credits

Бьюти-рутина не всегда требует отдельных 20 минут перед зеркалом. Специалист по моделированию лица Джозеф Каррильо предложил использовать время, которое мы и так проводим у раковины, и совместить привычную процедуру с небольшим упражнением для шеи.

Как это работает

По словам эксперта, во время полоскания рта можно добавить мягкую растяжку шеи. Идея проста: вытянуть шею вверх, сложить руки, опустить голову и сознательно растянуть переднюю часть шеи.

В процессе задействуется платизма — тонкая поверхностная мышца, проходящая от нижней части лица к шее и верхней части грудной клетки. Именно поэтому такие движения часто включают в бьюти-практики, направленные на работу с зоной шеи и нижней части лица.

Главный плюс этого упражнения — его не нужно вписывать в отдельный график. Вы уже стоите у раковины, поэтому остается лишь добавить несколько осознанных секунд движения.

Как повторить упражнение

Во время полоскания рта вытяните шею вверх, сложите руки, затем осторожно опустите голову и выполните мягкую растяжку. Не делайте резких движений и не доводите шею до состояния дискомфорта.

Каррильо рекомендует именно такой подход: минимум усилий — максимум удобства в повседневной жизни. Ведь проще всего регулярно выполнять не то, что занимает много времени, а то, что легко привязать к уже сформировавшейся привычке.

Несколько секунд у раковины вряд ли превратят утреннюю рутину в полноценную тренировку, но могут стать приятным способом добавить движения в обычный день, а главное — для этого не нужно ничего, кроме вас, зеркала и нескольких свободных секунд.

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