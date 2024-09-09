Увеит ускоряет развитие глаукомы и катаракты: офтальмолог объяснил, почему возникает воспаление и что делать

Увеит – воспалительная болезнь, путающаяся с синдромом сухого глаза, кератитом, конъюнктивитом. Иногда его трудно разглядеть по нетипичным симптомам типа сужения бокового зрения или нарушения аккомодации.

Как распознать увеит, что провоцирует его развитие и почему нельзя заниматься самолечением, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Общие и нетипичные симптомы увеита

Увеит – воспаление сосудистой оболочки глаза, расположенная между склерой и сетчаткой.

В зависимости от локализации воспаления увеит бывает:

передний – воспаление поражает сосудистый пучок и цилиарная мышца, обеспечивающая аккомодацию. Аккомодация – способность глаза различать и видеть предметы на разных расстояниях;

средний – воспаление поражает внутреннюю часть сосудистой оболочки и стеклянное тело;

задний – воспаление поражает сетчатку и хориоидею, часть сосудистой оболочки, отвечающей за питание сетчатки;

пановеит, когда воспламеняется вся сосудистая оболочка, например, радужка, стеклянное тело, сетчатка.

Симптомы увеита зависят от локализации и формы воспаления (серозная, гнойная, фибринозная, геморрагическая, смешанная), остроты процесса и т.д.

К общим симптомам относятся:

боль в глазу или глазах – увеит может распространяться на оба глаза;

отек век – воспаление распространяется на окружающие ткани и в них скапливается жидкость, поэтому веки могут отекать;

покраснение глаз – в склере, то есть в белой белковой части, расширяются кровеносные сосуды, усиливается кровоток, из-за чего возникает покраснение;

ощущение "песка" в глазу — воспаление поражает нервные окончания роговицы и конъюнктивы; раздражение поверхности роговицы и окружающих тканей приводит к ощущению постороннего тела в глазу;

сужение или изменение цвета радужки на фоне воспаления;

чувствительность глаз к свету – в качественно освещенной комнате человек закрывает глаза, потому что свет слишком яркий. Эта реакция обусловлена сужением радужки, которая контролирует количество попадающего в глаз света и помогает ему фокусироваться на предметах и объектах на разном расстоянии;

ухудшение ничего видения – суженная радужка не помогает глазу адаптироваться к изменению освещения;

слезотечение – воспаление стимулирует слезные железы производить больше слез, чтобы вымыть "раздражитель";

потери остроты зрения – перед глазами возникает пелена или туман, ведь в целом нарушается работа зрительной системы.

Также увеит может сигнализировать о себе нетипичными симптомами как повышение температуры, сильная головная боль, сухость глаз, сужение бокового (перифирического) зрения, уменьшение размера зрачков, появление пятен или плавающих в поле зрения фигур. Ранним признаком увеита считается нарушение аккомодации – способность глаза фокусироваться на предметах вдали и вблизи.

Причины и усложнение увеита

Увеит возникает на фоне присоединения инфекций, нарушений работы иммунной системы, травмирования.

Инфекции бывают вирусными, бактериальными, грибковыми или паразитарными. Чаще увеит провоцирует вирус герпеса или токсоплазмоз (паразиты токсоплазмы). Может провоцировать туберкулез, сифилис, болезнь Лайма и т.д.

В случае иммунной системы речь идет о ревматоидном артрите, болезни Крона, саркоидоз, анкилозирующий спондилит, когда иммунитет ошибочно атакует клетки своего организма, то есть глаз.

Увеит, возникший после травмирования глаза – нормальная реакция на повреждение тканей.

Еще запускать воспаление может хронический стресс, переохлаждение, роды, чрезмерное влияние УФ-излучения, злоупотребление алкоголем, длительное курение, генетическая слабость аккомодации глаза.

Однако иногда установить основную причину увеита невозможно, а затем его определяют как идиопатический. Такое случается в более чем 50% случаев.

Некоторые пациенты достаточно спокойно воспринимают признаки увеита. Надеются, что покраснение и покалывание пройдут. Покупают увлажняющие капли, закапывают глаза соком алоэ, берут выходной, чтобы отдохнули глаза. Я не советую медлить или заниматься самолечением, поскольку несвоевременно пролеченный увеит может привести к катаракте, галукомы, отслоение сетчатки и слепоты. Что нужно сделать, если вы заподозрили увеит?

Обратиться к офтальмологу, который осмотрит глаза и назначит корректное лечение, учитывая форму увеита, локализацию воспаления и, по возможности, причину его возникновения. Это могут быть капли, мази, таблетки, антибиотики, иммунодепрессанты и т.п.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

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