В каких продуктах содержится больше всего йода

В каких продуктах содержится больше всего йода

Диетолог Светлана Фус рассказала, какие продукты есть, чтобы не было дефицита йода в организме.

Знаете ли вы, что мы получаем йод преимущественно с едой? Растительная пища дает 30% всего йода, продукты животного происхождения, в том числе рыба, – 60%. А еще небольшое количество поступает также с воздухом и водой.

Наибольший уровень йода содержится в морской воде, поэтому у жителей прибрежных территорий меньше рисков возникновения дефицита – местные продукты богаты природным йодом. Чем дальше от моря, тем больше потребность в защите от дефицита йода и его последствий.

Основными источниками йода в питании являются продукты моря:

морская рыба (палтус, треска, лосось, сельдь, макрель) содержит от 30 до 60 мкг

морские моллюски (кальмары, креветки) – от 110 до 200 мкг,

ламинария (морская капуста) – в 100 г готовой к употреблению полностью покрывает суточную дозу йода для человека.

Это значит, что, употребляя продукты моря, мы можем полностью обеспечить организм йодом. Но он входит и в состав других продуктов. Из привычных - это красное мясо, яйца, молоко (уровень йода зависит от использования йодированного корма), овощи и фрукты. Ими мы можем удовлетворить только 50% суточной потребности. Еще есть искусственно обогащенные йодом продукты – йодированная соль, столовая и минеральная вода. В 1 г йодированной соли содержится 40 мкг йода. Употребление ее в рекомендованном количестве до 5 г/сутки позволяет обеспечить потребности организма в йоде.

Термическая обработка продуктов снижает количество йода примерно на 50%. Поэтому соль, обогащенную йодом, следует добавлять в уже приготовленное блюдо. Именно йодированная соль занимает немаловажную роль в йодопрофилактике.

Обеспечение йодом организма особенно важно для беременных и кормящих мам. Дефицит йода в их питании может привести к необратимым нарушениям в психическом и физическом развитии ребенка. Слишком низкое содержание йода в рационе подростков может приводить к нарушению концентрации внимания, трудности в обучении, перепадам настроения, быстрой усталости и избыточного веса.

Сколько йода нужно:

Йод в необходимых количествах требуется каждому человеку каждый день на протяжении всей жизни. Суточное количество зависит от возраста.

90-120 мкг/день требуется детям до 12 лет

150 мкг йода в день для взрослых

200 — 250 мкг/сутки этого элемента должны получить беременные и кормящие грудью.

Достоверный тест об обеспечении организма йодом – исследование его содержания в моче. Если показатель йодурии (йода в моче) больше 100 мкг/л, вы можете быть уверены – в вашем питании йода достаточно.

Фото: facebook.com/svetlanafus

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