В ритме жизни Дженнифер Энистон: как звезда сериала «Друзья» проводит свою неделю

Дженнифер Энистон / © Associated Press

Несмотря на постоянные съемки, светские мероприятия и активность в соцсетях, известная актриса Дженнифер Энистон нашла свой ритм, который позволяет ей оставаться энергичной, счастливой и уверенной в себе. В интервью изданию Allure звезда сериала "Друзья" рассказала о своем недельном распорядке, от утренней медитации и любимого кофе до тренировок, сна и времени с друзьями и собаками.

Утро для себя: медитация и журнал

День Дженнифер начинается с медитации, даже 5 мин помогают ей настроить мысли и спокойно начать собственный день. К этому добавляется ведение личного дневника, который позволяет систематизировать мысли и планы.

Еще одна важная привычка звезды — не касаться телефона по крайней мере первый час после пробуждения. Без социальных сетей, электронной почты или сообщений — это время для себя и покоя.

Полезный кофе

Дженнифер обожает кофе, но готовит его сама, добавляет коллаген, лактозо-безопасное молоко и подсластитель стевии. Кофе — не просто ритуал, а часть ее ежедневной рутины, которая заряжает энергией.

Тренировка

Раньше звезда вставала в 4:30, чтобы успеть на утреннюю тренировку, но сейчас ее подход несколько изменился, Дженнифер тренируется минимум четыре раза в неделю, сочетает силовые упражнения, кардио и занятия по системе Pvolve — домашние тренировки в стиле пилатеса.

Особое внимание уделяется резистентным упражнениям, ведь они важны для поддержания тонуса и здоровья женщин после 50 лет.

Приоритетность сна

Актриса старается ложиться в 22:00, отключает все устройства, чтобы создать благоприятные условия для отдыха. Хотя иногда сон не всегда сразу приходит, Дженнифер активно работает над его гигиеной, постоянный режим и темнота в спальне помогают поддерживать его качество.

Друзья, семья и любимцы

Время с друзьями и собаками — важная часть жизни Дженнифер. Она ценит общение с близкими, прогулки с любимцами и простые радости жизни. В Instagram актриса часто делится этими моментами, демонстрирует искренность и человечность вне камеры.

Баланс 80/20

В питании и жизни Дженнифер придерживается правила 80/20, где 80% времени она придерживается здорового образа жизни, а 20% позволяет себе любимые блюда и вечера с друзьями. Такой подход помогает оставаться в гармонии без ощущения ограничений.

Распорядок Дженнифер Энистон — пример того, как сочетать карьеру, здоровье и личную жизнь. Медитация, физические упражнения, правильное питание, сон и время для близких — все это делает ее день гармоничным. Звезда показывает, что баланс между работой и жизнью вполне реален и вдохновляет поклонников создавать собственный ритм жизни.