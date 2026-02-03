Васаби / © Credits

Васаби — это растение с мощным биохимическим потенциалом, которое ученые связывают с защитой от пищевых отравлений, возрастных изменений памяти и даже некоторых видов рака. Правда, есть нюанс, ведь большинство из нас никогда не пробовали настоящего васаби.

Плохая новость заключается в том, что зеленая масса, которую подают в большинстве ресторанов суши, — это не васаби. Чаще всего это смесь хрена, горчичного порошка и красителя, об этом рассказало издание Cleveland Clinic.

Настоящий васаби или японский хрен — редкий и дорогой продукт. Его сложно выращивать, у него короткий срок хранения и он требует особых условий: влажного климата, тени и проточной воды. Именно поэтому за пределами Азии аутентичный васаби — скорее исключение, чем правило.

Но если вам все же посчастливилось попробовать настоящий продукт, вы получаете не только яркий вкус, но и целый набор полезных свойств, которые заинтересовали ученых во всем мире.

Что такое васаби с точки зрения науки

Васаби / © Associated Press

Васаби относится к семейству крестоцветных, вместе с брокколи, капустой, редисом и горчицей. Именно эти овощи давно ассоциируются со снижением риска хронических заболеваний. С точки зрения питательности васаби содержит:

витамин C

калий

кальций

клетчатку

Но главная его ценность — не в витаминах.

Изотиоцианаты

Это биоактивные соединения, которые придают васаби характерную жгучесть и одновременно имеют:

противовоспалительные свойства

антиоксидантное действие

антибактериальный эффект

Именно они объясняют, почему васаби издавна подавали к сырой рыбе — не только для вкуса, но и для безопасности.

Преимущества васаби для здоровья

Защита от пищевых отравлений

Васаби способен подавлять рост бактерий, которые чаще всего вызывают пищевые отравления — E. coli и Staphylococcus aureus. Ключевую роль здесь играет соединение алил-изотиоцианат, которое имеет мощные антибактериальные свойства. Именно поэтому васаби традиционно сочетают с сырой рыбой. Впрочем, врачи отмечают, что васаби — это дополнение, а не замена гигиены и правильной обработки продуктов.

Память и работа мозга

Речь идет не о мгновенном «эффекте суперпамяти», а о постепенной поддержке когнитивных функций, а это особенно важно с возрастом. Васаби могут в будущем использовать как часть комплексной профилактики возрастных изменений мозга.

Потенциальная защита от рака

Как и другие крестоцветные овощи, васаби связывают со снижением риска некоторых онкологических заболеваний. Особое внимание ученые уделяют способности изотиоцианатов противодействовать влиянию акриламида — вещества, которое образуется при жарке и запекании продуктов при высоких температурах и считается потенциально канцерогенным:

уменьшать образование акриламида

ослаблять его негативное влияние на клетки

Как отличить настоящий васаби от имитации

Рой Карвер держит васаби / © Associated Press

Вкус: настоящий васаби острый, но мягкий — жгучесть быстро исчезает и не «обжигает» горло. Ненастоящий — резкий, горький и долго держится.

Текстура: аутентичный васаби имеет зернистую, немного волокнистую текстуру, его натирают на мелкой терке непосредственно перед подачей. Гладкая паста — почти всегда хрен.

Цена и подача: настоящий васаби редко подают без объяснений и обычно стоит он значительно дороже.

Настоящий васаби — это не просто гастрономическая экзотика, а продукт с серьезной научной основой. Он не заменит лекарства и не станет панацеей, но может быть частью здорового рациона, который работает на перспективу.

И даже если в вашей тарелке чаще всего оказывается его «родственник» из хрена, сама идея добавлять в еду острые крестоцветные — вполне в духе современной осознанной гастрономии.