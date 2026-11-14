Ваш нос знает больше: как запахи могут помочь сохранить здоровье мозга

как запахи могут помочь сохранить здоровье мозга / © Credits

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Мы привыкли тренировать тело, развивать память и заботиться о качестве сна, а вот об обонянии часто вспоминаем только тогда, когда перестаем чувствовать запахи, и зря, ухудшение обоняния иногда может быть одним из ранних признаков нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Как пишет издание The Washington Post, также изучается и другая сторона этой связи, а именно: может ли тренировка обоняния помочь поддерживать здоровье мозга и когнитивные способности у людей, не имеющих проблем с распознаванием запахов.

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Обоняние важно для мозга

В отличие от зрительных и слуховых сигналов, информация о запахах поступает в области мозга, связанные с памятью, эмоциями и обучением, довольно прямым путем. Именно поэтому определённый аромат может мгновенно перенести нас в детство, напомнить о близком человеке или вызвать давно забытые переживания.

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Потеря обоняния, в свою очередь, может быть связана с изменениями в работе структур головного мозга. Её рассматривают как возможный ранний маркер когнитивных нарушений, иногда задолго до появления других заметных симптомов.

Однако важно не паниковать: само по себе ухудшение обоняния не означает, что у человека развивается деменция. На обоняние влияют возраст, состояние здоровья, инфекции и многие другие факторы.

Как тренировать обоняние и зачем это делать

Один из самых простых способов — так называемая тренировка обоняния. Суть его заключается в том, чтобы регулярно и осознанно вдыхать различные ароматы, а также пытаться их распознавать и запоминать.

В этой практике часто используют четыре аромата:

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розу

эвкалипт

гвоздику

лимон

Обычно каждый аромат вдыхают в течение 10–20 секунд и повторяют упражнение один-два раза в день.

Считается, что такая практика может стимулировать нейропластичность — способность мозга изменяться, формировать новые связи и адаптироваться. Кроме того, возможно улучшение памяти, внимания и вербального обучения.

Впрочем, тренировка обоняния не является доказанным способом предотвращения болезни Альцгеймера или Паркинсона, однако может стать интересной и доступной практикой для поддержания сенсорного здоровья.

Как внести больше ароматов в повседневную жизнь

Для тренировок не обязательно покупать специальные наборы — начните с простых вещей, которые есть под рукой, например:

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вдыхайте аромат кофе или чая и постарайтесь различить отдельные нотки

обращайте внимание на запахи свежих фруктов, специй и трав

ощущайте аромат цветов, деревьев и земли после дождя

используйте эфирные масла для коротких упражнений, если они не вызывают раздражения или аллергических реакций.

Главное — регулярность и сосредоточенность. Не просто почувствовать аромат, а остановиться на несколько секунд, вдохнуть его и попытаться описать свои ощущения.

Если обоняние внезапно исчезло или заметно ухудшилось, следует обратиться к врачу и не пытаться заменить медицинское обследование самостоятельными упражнениями.

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