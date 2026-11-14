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Ваш нос знает больше: как запахи могут помочь сохранить здоровье мозга
Аромат утреннего кофе, запах свежескошенной травы или любимых духов — обоняние каждый день дарит нам множество ощущений, хотя мы редко задумываемся о его значении. Однако учёные обнаружили, что этот орган чувств тесно связан с памятью и когнитивными функциями.
Мы привыкли тренировать тело, развивать память и заботиться о качестве сна, а вот об обонянии часто вспоминаем только тогда, когда перестаем чувствовать запахи, и зря, ухудшение обоняния иногда может быть одним из ранних признаков нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Как пишет издание The Washington Post, также изучается и другая сторона этой связи, а именно: может ли тренировка обоняния помочь поддерживать здоровье мозга и когнитивные способности у людей, не имеющих проблем с распознаванием запахов.
Обоняние важно для мозга
В отличие от зрительных и слуховых сигналов, информация о запахах поступает в области мозга, связанные с памятью, эмоциями и обучением, довольно прямым путем. Именно поэтому определённый аромат может мгновенно перенести нас в детство, напомнить о близком человеке или вызвать давно забытые переживания.
Потеря обоняния, в свою очередь, может быть связана с изменениями в работе структур головного мозга. Её рассматривают как возможный ранний маркер когнитивных нарушений, иногда задолго до появления других заметных симптомов.
Однако важно не паниковать: само по себе ухудшение обоняния не означает, что у человека развивается деменция. На обоняние влияют возраст, состояние здоровья, инфекции и многие другие факторы.
Как тренировать обоняние и зачем это делать
Один из самых простых способов — так называемая тренировка обоняния. Суть его заключается в том, чтобы регулярно и осознанно вдыхать различные ароматы, а также пытаться их распознавать и запоминать.
В этой практике часто используют четыре аромата:
розу
эвкалипт
гвоздику
лимон
Обычно каждый аромат вдыхают в течение 10–20 секунд и повторяют упражнение один-два раза в день.
Считается, что такая практика может стимулировать нейропластичность — способность мозга изменяться, формировать новые связи и адаптироваться. Кроме того, возможно улучшение памяти, внимания и вербального обучения.
Впрочем, тренировка обоняния не является доказанным способом предотвращения болезни Альцгеймера или Паркинсона, однако может стать интересной и доступной практикой для поддержания сенсорного здоровья.
Как внести больше ароматов в повседневную жизнь
Для тренировок не обязательно покупать специальные наборы — начните с простых вещей, которые есть под рукой, например:
вдыхайте аромат кофе или чая и постарайтесь различить отдельные нотки
обращайте внимание на запахи свежих фруктов, специй и трав
ощущайте аромат цветов, деревьев и земли после дождя
используйте эфирные масла для коротких упражнений, если они не вызывают раздражения или аллергических реакций.
Главное — регулярность и сосредоточенность. Не просто почувствовать аромат, а остановиться на несколько секунд, вдохнуть его и попытаться описать свои ощущения.
Если обоняние внезапно исчезло или заметно ухудшилось, следует обратиться к врачу и не пытаться заменить медицинское обследование самостоятельными упражнениями.