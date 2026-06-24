Ваша тревога любит сахар, но эти 3 блюда могут его заменить

Запеченный в духовке сладкий картофель / © Credits

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Хотя отказ от сладкого может положительно сказаться на физическом здоровье, стоит учитывать влияние сахара и на наше психическое здоровье.

О связи между сахаром и настроением рассказывает Healthline.

Как сахар может влиять на ваше настроение

Вы, наверное, слышали выражение «сахарная лихорадка» и, возможно, даже прибегали к пончику или газированной воде, чтобы поднять себе настроение в течение длинного дня.

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Однако сахар может оказаться не таким уж и полезным средством для поднятия настроения. Недавние исследования показывают, что сладкие лакомства не оказывают положительного влияния на настроение.

На самом деле, со временем сахар может оказать противоположный эффект.

Исследование, опубликованное в 2017 году, показало, что употребление пищи с высоким содержанием сахара может увеличить вероятность возникновения эпизодических расстройств настроения у мужчин и рецидивирующих расстройств настроения как у мужчин, так и у женщин.

Более позднее исследование2019 года показало, что регулярное употребление насыщенных жиров и добавленного сахара связано с более высоким уровнем тревожности у взрослых старше 60 лет.

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Хотя для подтверждения связи между настроением и потреблением сахара требуются дополнительные исследования, важно учитывать, как питание и образ жизни могут влиять на ваше психологическое благополучие.

Что может ослабить вашу способность справляться со стрессом

Многие люди прибегают к сладостям, когда испытывают тревогу. Это связано с тем, что сладкие продукты могут ослабить способность организма реагировать на стресс.

Сахар может помочь вам чувствовать себя менее уставшими, подавляя гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую (ГГН) ось в вашем мозге, которая контролирует вашу реакцию на стресс.

Исследователиобнаружили, что сахар подавляет вызванную стрессом секрецию кортизола у здоровых женщин-участниц, снижая чувство тревоги и напряжения. Кортизол известен как гормон стресса.

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Однако временное облегчение, которое дают сладости, может усилить вашу зависимость от сахара и повысить риск ожирения и связанных с ним заболеваний.

Исследование охватило всего 19 женщин, но его результаты совпадали с данными других исследований, в которых изучалась связь между сахаром и тревожностью у крыс.

Хотя результаты указывают на определенную связь между потреблением сахара и тревожностью, исследователи хотели бы увидеть больше исследований, проведенных на людях.

Сахар может повысить риск развития депрессии

Трудно удержаться от желания съесть что-нибудь, что дарит утешение, особенно после тяжелого дня. Но привычка употреблять сахар для регулирования эмоций может только усилить чувство грусти, усталости или безнадежности. Несколько исследований выявили связь между рационом с высоким содержанием сахара и депрессией.

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Чрезмерное потребление сахара может усилить воспаление, изменить кишечный микробиом и нарушить другие физиологические процессы. Считается, что эти изменения способствуют развитию депрессии.

На самом деле, исследование2017 года показало, что у мужчин, потреблявших большое количество сахара (67 граммов или более в день), вероятность получения диагноза «клиническая депрессия» в течение 5 лет была на 23% выше.

Отказ от сладостей может восприниматься как паническая атака

Понятие «сахарной зависимости» вызывает споры. Не все эксперты согласны с тем, что действительно можно быть зависимым от сахара.

Отказ от рафинированного сахара может оказаться не таким простым, как вы думаете. Отказ от сахара на самом деле может вызвать побочные эффекты, такие как:

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беспокойство

раздражительность

спутанность сознания

усталость

Это побудило экспертов изучить, насколько симптомы абстиненции от сахара могут быть схожи с симптомами некоторых веществ, вызывающих зависимость.

Когда человек злоупотребляет каким-либо веществом в течение определенного периода времени, например кокаином, его организм переходит в физиологическое состояние абстиненции, когда он прекращает его употребление.

Люди, которые потребляют большое количество сахара в своём рационе, могут испытывать аналогичные физиологические симптомы абстиненции, если внезапно перестанут употреблять сахар.

Вот почему резкий отказ от сахара может оказаться не самым лучшим решением для человека, который также страдает от тревоги.

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Простое прекращение употребления сахара может вызывать симптомы, напоминающие абстинентный синдром, и восприниматься как паническая атака. А если у вас тревожное расстройство, эти абстинентные симптомы могут усугубляться.

Сахар истощает ваш мозг

Новые исследованияпоказали, что диеты с высоким содержанием сахара могут ухудшить способность мыслить, даже при отсутствии чрезмерного набора веса или избыточного потребления энергии.

Исследование, проведённое в 2015 году, показало, что употребление большого количества подслащенных сахаром напитков ухудшает нейрокогнитивные функции, такие как принятие решений и память. Разумеется, исследование проводилось на крысах.

Однако недавнее исследование показало, что здоровые добровольцы в возрасте от 20 лет хуже справлялись с тестами на памятьи испытывали трудности с контролем аппетита лишь после 7 дней соблюдения диеты с высоким содержанием насыщенных жиров и добавленного сахара.

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Хотя для установления более четкой связи между сахаром и когнитивными функциями необходимы дополнительные исследования, стоит отметить, что ваш рацион может влиять на здоровье вашего мозга.

Если вам хочется сладкого, вот что можно съесть вместо этого

То, что вы отказываетесь от рафинированного сахара или ограничиваете его потребление, не означает, что вы должны лишать себя удовольствия от сладкой пищи.

Вот несколько рецептов с низким содержанием сахара или без него.

Булочка с чаем

Ингредиенты

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1 порция ванильного протеинового порошка на ваш выбор

¼ авокадо

1 ст. л. миндального масла

1 стакан миндального молока

1/8 ч. л. молотой корицы, мускатного ореха, гвоздики и кардамона

¼ ч. л. органической ванильной эссенции

лед

немного органического меда для подслащивания, если нужно

заваренный чай вместо специй

авокадо для кремовой консистенции

Приготовление

Добавьте все ингредиенты в блендер. Взбивайте до однородной массы. Советы шеф-повара Умы Если у вас нет специй, заварите чашку чая, используя чайные пакетики или цельнолистовой чай. Используйте его вместо миндального молока.

Советы

Чтобы смузи получился более жидким, добавьте больше миндального молока.

Для кремовой консистенции добавьте авокадо. Это тоже полезный жир!

Арбузные леденцы

Ингредиенты

4 стакана нарезанного арбуза

1 ст. л. меда

сок 1 лайма

цедра 1 лайма

1 стакан цельной черники

Приготовление

Приготовьте пюре из арбуза, меда, сока лайма и цедры лайма в блендере. Перелейте в квадратные формочки для льда или формочки для мороженого. Перед полным замораживанием вставьте палочку для мороженого в каждый кубик льда или формочку. По желанию добавьте целую чернику в формочки для льда или формочки для мороженого.

Советы

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Вы можете не добавлять мед, так как спелый арбуз может быть очень сладким.

Черника может придать блюду веселый яркий цвет и антиоксидантный заряд.

Запеченный в духовке сладкий картофель с красной мисо-пастой

Ингредиенты

¼ стакана оливкового масла

¼–½ стакана красной мисо-пасты

соль и перец по вкусу

4 средних сладких картофелины

Приготовление

Разогрейте духовку до 220ºC. Приготовьте маринад, смешав оливковое масло, красную мисо-пасту, соль и перец. Очистите и нарежьте сладкий картофель на кусочки одинакового размера или кружочки. Переложите сладкий картофель в маринад. Выложите сладкий картофель на противень в один слой. Запекайте примерно 20–25 минут или до тех пор, пока картофель не станет мягким.

Советы

Вы можете заменить её белой мисо-пастой, чтобы ослабить вкус умами.

Возможно, будет проще покрыть весь картофель маринадом, если вы положите обе части в пакет с застежкой и пару раз перевернете его.

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