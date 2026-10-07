Вдох-выдох: 8 способов очищения лёгких

Легкие / © Credits

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Воздух, которым мы дышим, может быть загрязнён множеством видов загрязняющих веществ. Всё — от пыльцы до химических веществ и пассивного курения — может попадать в воздух и в наши лёгкие.

Наши лёгкие— это в основном самоочищающиеся органы, но есть некоторые меры, которые вы можете принять, чтобы помочь им функционировать на оптимальном уровне.

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Об этом сообщает Healthline.

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Методы, описанные в этой статье, могут быть полезны людям, страдающим заболеваниями, вызывающими затруднения с дыханием, такими как астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) или муковисцидоз. Вы также можете воспользоваться этими методами, если много курите или вынуждены применять определенные ингаляционные препараты.

Купите очиститель воздуха

Начните очищать свои легкие, улучшая качество воздуха в вашем доме.

Американская ассоциация легких (ALA) отмечает, что вы можете приобрести очиститель воздуха, который можно установить в отдельных комнатах. Вы также можете приобрести очиститель для всего дома.

Замените фильтры в вашем доме

Помимо покупки очистителя воздуха, вам следует менять все фильтры в вашем доме и очищать все вентиляционные отверстия, например, в ванной комнате, а также вентиляционные отверстия кондиционера или системы отопления, примерно каждые 3 месяца.

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Избавьтесь от искусственных ароматизаторов

Вы можете думать, что улучшаете качество воздуха в своём доме, создавая приятный запах с помощью освежителей воздуха, свечей или популярных восковых нагревателей для свечей. Однако Американская ассоциация хирургов (ALA) отмечает, что эти ароматы часто содержат химические вещества, которые могут раздражать ваши легкие.

Даже бытовые чистящие средства могут вызывать раздражение, поэтому проверьте свои шкафы и, по возможности, замените чистящие средства полностью натуральными продуктами.

Проводите больше времени на свежем воздухе

Большое количество свежего воздуха может помочь растянуть ткани ваших легких и обеспечить их нормальную работу.

Ознакомьтесь с прогнозами загрязнения воздуха в вашем регионе. Старайтесь не заниматься физическими упражнениями на улице, когда уровень загрязнения высокий, и избегайте сжигания мусора, дров или других источников дыма.

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Если вы обеспокоены загрязнением окружающей среды или живете в районе с высоким содержанием загрязняющих веществ, вы можете носить маску с воздушным фильтром.

Попробуйте дыхательные упражнения

Некоторые дыхательные упражнения могут улучшить функцию легких, особенно у людей, которые курят в настоящее время, курили в прошлом или имеют повреждения легких вследствие хронического заболевания легких.

Существуют также приборы, которые могут помочь вам потренировать дыхание, например, спирометр. Люди часто используют такие приборы после операции, чтобы облегчить процесс восстановления.

Другие дыхательные упражнения не требуют использования вспомогательных приспособлений. К этим методам относятся:

дыхание сжатыми губами

дыхание животом, также известное как диафрагмальное дыхание

Если вы курите или у вас повреждены легкие, подумайте о том, чтобы обсудить с врачом доступные варианты лечения. Он должен направить вас в респираторную клинику, где респираторные терапевты смогут включить вас в специальную программу, чтобы помочь вам.

Практикуйте перкуссию

Перкуссия, или перкуссия грудной клетки, — это техника, которая может помочь удалить жидкость из лёгких. Она заключается в том, что вы лежите с опущенной головой и легко постукиваете по спине, двигаясь сверху вниз.

Это часто сочетается с постуральным дренажом — техникой, при которой вы меняете положение тела, чтобы жидкость легче выходила из лёгких. Вы можете лежать на боку, на животе или на спине.

Многие люди с муковисцидозом или пневмонией используют перкуссию и постуральный дренаж. По спине человека энергично постукивают сложенными ладонями, что разжижает выделения. Наклонное положение помогает секрету двигаться вверх и выходить из лёгких.

Измените свой рацион

Ваш рацион может влиять на здоровье ваших легких различными способами.

Витамин D

Употребление продуктов, богатых витамином D, может улучшить здоровье ваших легких. Обзор 2026 года показал, что, хотя результаты исследований неоднозначны и необходимы дальнейшие масштабные исследования, витамин D способствует здоровью легких и может быть полезен людям с астмой и ХОБЛ.

Источниками продуктов с высоким содержанием витамина D обычно являются продукты животного происхождения, такие как лосось, сардины и яйца. Однако хлопья для завтрака и другие продукты, которые по своей природе не содержат этого витамина, могут быть обогащены им.

Противовоспалительные продукты и напитки

Некоторые продукты и напитки содержат противовоспалительные антиоксиданты. Снижение воспаления дыхательных путей может облегчить вам дыхание.

Попробуйте зеленый чай

В корейском исследовании 2018 года было показано, что употребление зелёного чая всего два раза в день снижает риск развития ХОБЛ у людей в возрасте от 40 лет.

К другим противовоспалительным средствам относятся:

ягоды

брокколи

куркума

темный шоколад

Полезные жиры

Вы также можете выбрать диету с меньшим содержанием углеводов и большим содержанием полезных жиров. При метаболизме углеводов выделяется больше углекислого газа и потребляется больше кислорода, чем при метаболизме жиров.

Больше занимайтесь аэробными упражнениями

Программа тренировок, включающая аэробные упражнения и укрепление мышц, может помочь увеличить объём лёгких. К аэробным упражнениям относятся:

ходьбу

бег

езда на велосипеде, на свежем воздухе или в помещении

плавание

танцы или тренировки, вдохновленные танцами, такие как зумба

бокс

виды спорта, такие как теннис

Если у вас хроническое заболевание легких, важно проконсультироваться с врачом, прежде чем приступать к программе тренировок, чтобы подобрать режим, подходящий именно вам.

Риски и предупреждения

Существует мало исследований, подтверждающих эффективность таких средств, как таблетки, якобы очищающие легкие. Лучше предотвратить повреждение легких, избегая курения, загрязнения окружающей среды и других раздражителей для легких.

Некоторые средства для очищения легких могут на самом деле усугубить определенные заболевания легких, поэтому обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем пробовать какое-либо конкретное средство для очищения легких.

Для улучшения здоровья легких вам следует начать с профилактики и сделать правильный выбор. Например, отказ от курения, регулярные физические упражнения, соответствующие вашему уровню физической подготовки, и сбалансированное питание — все это пойдет на пользу вашим легким.

Вы также можете поговорить со своим врачом о других мерах, которые можно принять для улучшения здоровья легких.

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