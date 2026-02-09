"Вечерняя аккомодация": что происходит с глазами перед сном

Что происходит с глазами перед сном / © Credits

Как позаботиться о глазах вечером, чтобы избежать спазма реснитчатой мышцы, синдрома сухого глаза и зрительного переутомления, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

В течение дня наши глаза непрерывно фокусируются на большом количестве объектов, большинство из которых расположены на близком расстоянии — экран смартфона, компьютер, тексты, мелкие детали.

За фокусировку отвечает реснитчатая мышца. Она сокращается и изменяет форму хрусталика, чтобы мы могли четко видеть вблизи. При длительной работе на близком расстоянии эта мышца находится в состоянии длительного сокращения, то есть перенапряжения.

С наступлением сумерек и уменьшением зрительной нагрузки глаза постепенно переходят в состояние восстановления — реснитчатая мышца расслабляется. Сетчатка меняет режим работы: активизируются палочки (фоторецепторы), которые отвечают за сумеречное зрение. Этот процесс является частью естественной адаптации глаза к темноте.

Но если перед сном человек систематически листает социальные сети, работает или смотрит фильмы, восстановления не происходит. Реснитчатая мышца продолжает работать в режиме длительного перенапряжения, поскольку яркий свет экранов и мелкий шрифт требуют постоянной фиксации на близком расстоянии.

С течением времени из-за этого возникает спазм аккомодации — состояние, при котором реснитчатая мышца теряет способность расслабляться, из-за чего глаз «застревает» в режиме фокусировки на близких объектах.

Свет гаджетов препятствует восстановлению родопсина — основного пигмента сетчатки. Он продолжает активно распадаться под действием света экрана, хотя в это время должен был бы накапливаться для ночного зрения.

Также существенно снижается частота моргания, что приводит к дефициту слезной пленки. Роговица не получает достаточного увлажнения, а раздражение нервных окончаний вызывает ощущение жжения и сухости.

На что надо обратить внимание?

Ореолы и блики — появление радужных кругов вокруг ламп или фонарей. Чаще всего является признаком отека роговицы, но может быть ранним сигналом катаракты или повышения внутриглазного давления.

Ложная миопия, или ложная близорукость — вследствие спазма мышц зрение вдаль ухудшается именно под вечер. Иногда способствует развитию стойкой близорукости.

Замедленная адаптация к темноте, когда глазам нужно много времени, чтобы привыкнуть к выключенному свету. Может указывать на истощение пигмента сетчатки (родопсина), в более сложных случаях — на «куриную слепоту» или дефицит витамина А.

Ощущение песка, жжения или сухости — проявления синдрома сухого глаза. Синдром возникает из-за недостаточного моргания, которое приводит к пересыханию слезной пленки.

Двоение или «плавание» изображения — признак истощения глазных мышц. Постоянное раздвоение картинки может свидетельствовать о скрытом косоглазии или неврологических нарушениях.

Повышенная чувствительность к свету, при которой даже обычное вечернее освещение режет глаза. Это признак того, что фоторецепторы сетчатки плохо подстраиваются под освещение, или симптом скрытого воспаления (увеита).

Если эти симптомы появляются периодически, например, после длительной работы за компьютером, и исчезают после отдыха, скорее всего, речь идет о функциональной перегрузке зрительной системы. В таком случае достаточно дать глазам возможность восстановиться — ограничить время перед экранами, нормализовать освещение, делать перерывы.

Полезно придерживаться правила 20-20-20: каждые 20 минут работы переводить взгляд на объект, расположенный на расстоянии примерно 20 футов (6 метров), и смотреть на него не менее 20 секунд. Это позволяет реснитчатой мышце расслабиться.

За 1-2 часа до сна желательно минимизировать работу с гаджетами, чтобы позволить глазам перейти в естественный режим адаптации к темноте. А вечером пользоваться более теплыми оттенками подсветки.

Если же двоение, ореолы или светобоязнь повторяются регулярно, усиливаются или сопровождаются болью в глазу или резким ухудшением зрения, необходима консультация офтальмолога.

Глаза не «портятся» от одного вечера с телефоном. Проблема возникает тогда, когда отсутствует баланс между нагрузкой и восстановлением. Зрительная система, как и любой мышечный или нервный механизм, после напряжения нуждается в отдыхе.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!