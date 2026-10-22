"Вечные химикаты" в питьевой воде: что это такое, почему ученые бьют тревогу и как снизить риски

Женщина проверяет качество воды / © Credits

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Загрязнение воды — серьезная проблема для миллиардов людей во всем мире. Благодаря современным методам очистки воды количество веществ, загрязняющих систему водоснабжения, значительно сократилось.

Однако существует один тип загрязнителей, с которыми люди продолжают сталкиваться каждый день, — это пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), или «вечные химикаты».

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Healthline рассказывает обо всём, что стоит знать о «вечных химикатах»: как они попадают в воду и как можно уменьшить их воздействие на ваш организм.

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Что такое «вечные химикаты»

Пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС) — это искусственно созданные соединения, содержащиеся во многих товарах повседневного спроса: от средств личной гигиены до упаковки пищевых продуктов и т. д.

Существуют тысячи разновидностей ПФАС, однако наиболее распространенными в окружающей среде являются перфтороктановая кислота (ПФОК/PFOA) и перфтороктансульфонат (ПФОС/PFOS).

ПФАС называют «вечными химикатами», поскольку они разлагаются чрезвычайно медленно. Из-за этого они могут накапливаться как в окружающей среде, так и в организме человека, что, вероятно, негативно влияет на здоровье и повышает риск возникновения определенных заболеваний.

Как «вечные химикаты» попадают в систему водоснабжения

ПФАС попадают в окружающую среду из многих источников, в частности:

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канализационных очистных сооружений и предприятий по переработке отходов;

мусорных свалок и полигонов для отходов;

автомобильных моек, аэропортов и военных баз;

нефтебаз, терминалов и нефтеперерабатывающих заводов;

предприятий по производству ковров, тканей, кожи и других текстильных изделий;

заводов, производящих химикаты, пластмассы, смолы и краски.

«Вечные химикаты» попадают в окружающую среду — в частности, в воду, почву и воздух — в качестве побочного продукта производственных процессов на этих объектах. Иногда ПФАС (PFAS) попадают в воду непосредственно из сточных вод промышленных предприятий или очистных сооружений, образующихся в процессе производства. В других случаях ПФАС могут проникать в воду с загрязненных свалок или из почвы на сельскохозяйственных угодьях.

Последствия употребления воды, содержащей «вечные химикаты»

Недавно исследователи начали изучать, как эти химические вещества могут влиять на наше здоровье.

В одном обзоре 2020 года учёные проанализировали научную литературу, касающуюся связи между воздействием ПФАС и развитием рака, рассмотрев 18 различных исследований.

Результаты обзора показали, что в целом данные о возможной связи между ПФАС и большинством видов рака носят ограниченный характер. Тем не менее имеющиеся данные свидетельствуют о том, что воздействие ПФАС может повышать риск развития рака яичек и почек — хотя для подтверждения этого требуются более масштабные исследования.

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В другом обзоре, опубликованном в 2021 году, изучалось влияние ПФАС на репродуктивное здоровье женщин, в частности на возникновение репродуктивных заболеваний.

Согласно данному обзору, исследования показали, что ПФАС могут оказывать воздействие на ткани репродуктивной системы, молочных желез и щитовидной железы. Кроме того, эти химические вещества могут повышать риск развития таких состояний, как полиэндокринный метаболический синдром яичников (ранее известный как СПКЯ — синдром поликистозных яичников).

Важно помнить, что большинство этих исследований являются относительно новыми; многие из них охватывают небольшое количество участников, а полученные результаты часто противоречат друг другу. Таким образом, хотя вполне вероятно, что ПФАС могут негативно влиять на здоровье, для окончательных выводов необходимы дальнейшие исследования.

Как проверить воду на наличие «вечных химикатов»

Существует три метода определения содержания ПФАС в питьевой воде. Хотя эти методы, как правило, недоступны для самостоятельного использования в домашних условиях, государственные учреждения и частные лаборатории могут применять их, чтобы предоставить домовладельцам информацию о возможном воздействии ПФАС.

Если вас беспокоит содержание «вечных химикатов» в вашей воде, обратитесь в организацию, обеспечивающую водоснабжение, чтобы узнать больше о результатах проведенных ею проверок.

Как удалить «вечные химикаты» из воды

Существует три метода очистки, доказавшие свою эффективность в удалении ПФАС (PFAS) из питьевой воды:

Очистка активированным углем: Один из наиболее распространенных способов снижения содержания длинноцепочечных ПФАР в воде — это очистка активированным углем. В ходе этого процесса вода проходит через слой активированного угля, который улавливает молекулы ПФАР, удаляя их из воды.

Ионный обмен: Ионный обмен — ещё один эффективный метод снижения содержания ПФАР в питьевой воде. В ходе этого процесса положительно заряженные анионообменные смолы «притягивают» (словно магнит) отрицательно заряженные молекулы ПФАР.

Мембраны высокого давления: Мембраны высокого давления (в частности, системы нанофильтрации или обратного осмоса) — ещё один эффективный способ удаления ПФАС (PFAS) из воды. В таких системах мембраны пропускают воду, но задерживают определенные частицы, в частности ПФАС.

Хотя все эти способы фильтрации можно использовать в домашних условиях, они могут оказаться довольно дорогостоящими — особенно если речь идет об установке системы очистки воды для всего дома. Впрочем, одним из относительно доступных решений для удаления ПФАС в домашних условиях является система обратного осмоса, которую можно установить непосредственно под кухонной раковиной для очистки питьевой воды.

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