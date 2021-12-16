Ведущая Василиса Фролова рассказала о любви к себе в рекламной кампании "Альфа Страхование"

Украинская ведущая Василиса Фролова приняла участие в съемке рекламной кампании "бо себе люблю" от "Альфа Страхование".

Ее образ интегрирован в главный сюжет: женщина в красном элегантном платье одевает ожерелье на другую, но если присмотреться, то становится понятно, что это — один человек. На своей странице в Instagram Василиса написала, если бы не съемки в этой рекламе, она бы, возможно, никогда не задумалась о любви ... к себе. Также ведущая добавила:

"Говорят, любовь к себе можно тренировать как мышцу, чтобы она не атрофировалась. Результаты будут иметь накопительный эффект и конечно же отражать ваш образ жизни через новые привычки, не токсичное окружение и удовольствия, которыми будет наполняться вся жизнь.

Для меня важно прислушиваться к сигналам, которое даёт мое тело. Иногда мне ужасно хочется съесть что-то не очень здоровое. Я знаю, что мне станет приятнее и я улыбнусь. Я позволяю себе это. Так же, как и выключить телефон иногда и записаться вместо спорта на массаж. Чем меньше я буду винить себя за какие-то ошибки в жизни, тем меньше я буду винить и окружающих, а значит, не буду зря сотрясать воздух и портить другим настроение. Если солнце совсем спряталось, значит, пора его зажигать внутри".

Любовь к себе действительно может быть разной. Она проявляется через принятие себя, бережное отношение к своему телу и заботу о своем здоровье – как физическом, так и ментальном. В декабре этого года компания "Альфа Страхование" запустила национальную промокампанию "бо себе люблю" с украинскими лидерами мнений и блогерами. Кроме ведущей Василисы Фроловой, героями рекламной кампании стали: ресторатор Владимир Задирака, модель и fashion-стилистка Мария Шаломеева. Каждый из героев призывает проявить любовь к себе и вместе с тем напоминает, что медицинское страхование – это одно из проявлений заботы о своем здоровье.

Больше о любви к себе можно прочитать по ссылке: bsl.alfaic.ua