Веганское сливочное масло: что это, как его использовать и полезно ли оно

Веганское масло — это полностью растительный продукт, который не содержит молочных ингредиентов. Вместо этого используются различные растительные масла, орехи и семена, а некоторые производители добавляют растительное молоко, например, овсяное или кешью, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Его формат и текстура могут отличаться, есть специальное для выпечки, мягкие спреды в упаковке, соленые и несоленые варианты, а также «кремовые» версии. Высокожирные варианты лучше всего подходят для теста, тогда как мягкие спреды удобно намазывать на хлеб или тосты.

Использование веганского масла

Веганское масло можно использовать как обычное:

Для печенья, тортов и кексов

Для намазывания на хлеб или круассанов

Для жарки или тушения

Даже в сложной выпечке, где масло играет ключевую роль, например, круассаны или слоеное тесто, высококачественное веганское масло может показать отличный результат, если придерживаться правильных техник, охлаждать тесто и следить за консистенцией.

Плюсы веганского масла

Без молочных продуктов. Идеальный вариант для веганов, людей с непереносимостью лактозы или аллергией на молоко.

Полезные жиры. Многие растительные масла содержат моно- и полиненасыщенные жиры, которые способствуют здоровью сердца и считаются более полезными, чем насыщенные жиры животного происхождения.

Широкий спектр применения: от выпечки до кулинарных соусов, веганское масло можно легко заменить в пропорции 1:1 для большинства рецептов.

На что обращать внимание

Не все, что маркируется как «веганское», является одинаково полезным.

Некоторые спреды содержат больше натрия, чем обычное несоленое масло, поэтому проверяйте этикетку.

Насыщенные жиры. Высокое содержание кокосового или пальмового масла повышает уровень насыщенных жиров, а это может негативно влиять на сердце.

Обработка и добавки. Избегать продуктов с чрезмерной обработкой, искусственными красителями и ароматизаторами.

Экологический аспект. Некоторые масла содержат пальмовое масло, которое негативно влияет на окружающую среду. Выбирайте сертифицированные варианты.

Веганское сливочное масло — это удобная и универсальная альтернатива для выпечки и кулинарии, которая подходит для веганов и людей с непереносимостью лактозы. Оно содержит полезные растительные жиры, легко заменяет традиционное масло, но требует внимательного выбора: читайте этикетки, выбирайте качественные вариванты с высоким содержанием жира и минимальным количеством обработки.

В мире современной кулинарии веганское масло доказывает, что растительные продукты могут быть не только полезными, но и вкусными и функциональными в ваших любимых блюдах.