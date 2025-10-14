ТСН в социальных сетях

Веганское сливочное масло: что это, как его использовать и полезно ли оно

Сегодня веганское сливочное масло все чаще заменяет традиционное в кулинарии и выпечке. Оно появляется на полках супермаркетов рядом с сырными продуктами и привычным маслом, но что скрывается за этим «растительным» продуктом и стоит ли его пробовать, попробуем разобраться

Веганское масло — это полностью растительный продукт, который не содержит молочных ингредиентов. Вместо этого используются различные растительные масла, орехи и семена, а некоторые производители добавляют растительное молоко, например, овсяное или кешью, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Его формат и текстура могут отличаться, есть специальное для выпечки, мягкие спреды в упаковке, соленые и несоленые варианты, а также «кремовые» версии. Высокожирные варианты лучше всего подходят для теста, тогда как мягкие спреды удобно намазывать на хлеб или тосты.

Использование веганского масла

Веганское масло можно использовать как обычное:

  • Для печенья, тортов и кексов

  • Для намазывания на хлеб или круассанов

  • Для жарки или тушения

Даже в сложной выпечке, где масло играет ключевую роль, например, круассаны или слоеное тесто, высококачественное веганское масло может показать отличный результат, если придерживаться правильных техник, охлаждать тесто и следить за консистенцией.

Плюсы веганского масла

  • Без молочных продуктов. Идеальный вариант для веганов, людей с непереносимостью лактозы или аллергией на молоко.

  • Полезные жиры. Многие растительные масла содержат моно- и полиненасыщенные жиры, которые способствуют здоровью сердца и считаются более полезными, чем насыщенные жиры животного происхождения.

  • Широкий спектр применения: от выпечки до кулинарных соусов, веганское масло можно легко заменить в пропорции 1:1 для большинства рецептов.

На что обращать внимание

Не все, что маркируется как «веганское», является одинаково полезным.

  • Некоторые спреды содержат больше натрия, чем обычное несоленое масло, поэтому проверяйте этикетку.

  • Насыщенные жиры. Высокое содержание кокосового или пальмового масла повышает уровень насыщенных жиров, а это может негативно влиять на сердце.

  • Обработка и добавки. Избегать продуктов с чрезмерной обработкой, искусственными красителями и ароматизаторами.

  • Экологический аспект. Некоторые масла содержат пальмовое масло, которое негативно влияет на окружающую среду. Выбирайте сертифицированные варианты.

Веганское сливочное масло — это удобная и универсальная альтернатива для выпечки и кулинарии, которая подходит для веганов и людей с непереносимостью лактозы. Оно содержит полезные растительные жиры, легко заменяет традиционное масло, но требует внимательного выбора: читайте этикетки, выбирайте качественные вариванты с высоким содержанием жира и минимальным количеством обработки.

В мире современной кулинарии веганское масло доказывает, что растительные продукты могут быть не только полезными, но и вкусными и функциональными в ваших любимых блюдах.

