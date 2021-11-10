Вера Брежнева – амбассадор природной минеральной воды  "Бон Буассон"

"Бон Буасcон" - это природная минеральная вода, которая рождается в уникальном гидрогеологическом регионе Украины – "Соленый Лиман" на Днепровщине. Вокруг только чистый воздух и дикая природа. Особый микроклимат обуславливает уникальные свойства воды. Это и ее мягкость, и оптимальный баланс солей и минералов, и самый высокий показатель PH – 8,6 среди природных вод Украины.

Не случайно именно Вера Брежнева стала амбассадором этой воды. Известная певица – настоящий адепт здорового образа жизни. Она и "Бон Буассон" просто созданы друг для друга.

Вера Брежнева: "Я скажу одну важную вещь: человек не может без воздуха, воды, минимальной здоровой пищи и любви. Свое утро я начинаю со стакана теплой воды и благодарности Вселенной. Так как вода – важнейшее для поддержания нормальной жизнедеятельности нашего организма в течение дня и заряда его энергией.

Я выбираю "Бон Буассон". Это живая вода, созданная самой природой, имеет высокий показатель рН и оптимальный состав минералов. Сочетание таких свойств наилучшим образом влияет на мое здоровье и красоту".

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