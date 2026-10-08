Виниры, коронки или имплантаты: как восстановить зубы и вернуть красивую улыбку

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Восстановление зубного ряда преследует две цели — вернуть зубам полноценную жевательную функцию и подарить пациенту привлекательную улыбку. Реально ли совместить одно с другим и какие существуют методики восстановления зубов — рассказывает врач-стоматолог, основатель клиники KASTOM Игорь Остапенко.

По словам врача, большинству пациентов трудно объяснить, зачем нужно восстанавливать зубы. Например, стирание зубов происходит медленно, поэтому люди к нему адаптируются. Им кажется, что в целом зубы выглядят нормально, хотя они потрескались, имеют сколы и желтые пятна. Убедить человека, что такие зубы нуждаются в восстановлении, довольно сложно. А вот когда у пациента из-за стирания зубов возникают жалобы: появляется чувствительность, изменения прикуса — тогда объяснить целесообразность лечения гораздо проще. Однако стоматолог советует не доводить дело до подобных изменений и обращаться раньше, не дожидаясь появления симптомов.

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Он также добавляет, что женщины более ответственно относятся к этому вопросу. Они своевременно обращают внимание на проблемы с зубами, тогда как мужчины обращаются к стоматологу только тогда, когда зуб болит или уже нечем жевать. Кроме того, для женщин важна эстетика, а мужчинам достаточно того, чтобы зубы были на месте и не болели.

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Рабочая двадцатка

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для нормального жевания человеку требуется 20 функциональных зубов, расположенных симметрично и соприкасающихся друг с другом. В стоматологии этот подход известен как концепция укороченной зубной дуги (Shortened Dental Arch). Дело в том, что основная жевательная нагрузка приходится на передние зубы и премоляры («четверки» и «пятерки»). Крайние угловые зубы (моляры) отвечают за мелкое перетирание пищи. Даже при их отсутствии пищеварительная система человека способна полноценно усваивать правильно разжеванную пищу.

Виниры и коронки — классика реставрации

Основной и популярный метод восстановления зубного ряда — использование керамических реставраций (коронок, накладок или виниров). Они позволяют объединить сохранившиеся зубы и новые установленные имплантаты в единую, прочную и визуально безупречную систему. Этот метод рекомендуется пациентам с патологическим стиранием зубов или зубами, утраченными по другим причинам, а также всем, кто стремится устранить сколы, трещины или эстетические дефекты на сохранившихся здоровых зубах, восстановив их полноценную жевательную функцию.

«Хотя большинство считает виниры исключительно „косметической процедурой“, в современной стоматологии это полноценный лечебный инструмент: их устанавливают на собственные зубы, чтобы восстановить анатомическую форму, правильную высоту и способность полноценно выдерживать жевательную нагрузку, — говорит Игорь Остапенко. — Коронки же используют для полного покрытия и защиты в двух случаях: на депульпированных (пролеченных) или разрушенных зубах, которые после удаления нерва становятся ломкими, и на имплантатах, где коронка служит видимой верхушкой нового зуба».

Восстановление с помощью имплантатов

Современная стоматология стремится максимально сохранить собственные зубы пациента. Именно поэтому при диагностике врач оценивает каждый зуб в отдельности и составляет для него прогноз. Если у зуба наблюдается разрушение ниже уровня десны, серьезное воспаление каналов или осложненный пародонтит, его лечение теряет смысл, ведь с большой вероятностью такой зуб будет утрачен уже через год-полтора. В подобных случаях оптимальным решением становится удаление «скомпрометированного» зуба и установка имплантата.

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«Соединять собственные зубы и имплантаты в единую мостообразную конструкцию запрещено — протез на имплантатах должен быть полностью автономным, — подчеркивает стоматолог. — Поэтому, если мы хотим установить шесть имплантатов и решить проблему всего зубного ряда, но у нас есть три «сомнительных» зуба, которые разделяют эту конструкцию, — их следует удалить. Вообще, для полного восстановления одной челюсти вполне достаточно четырёх или шести имплантатов. Если же мы разделяем конструкцию на отдельные сегменты (например, отдельно боковые и передние зубы), их количество может увеличиться до 8–10».

Методика «Все на четырех»

Пациенты, частично или полностью лишившиеся зубов, чаще всего выбирают съемный протез. Однако пользоваться им бывает неудобно: протез может смещаться, натирать десны или не позволять полноценно пережевывать пищу. В настоящее время «золотым стандартом» лечения в подобных ситуациях является имплантация по протоколу «All-on-4» («Все на четырех» — прим.), разработанная компанией Nobel и врачом Паоло Мало.

Врач объясняет, что суть метода заключается в том, что на челюсти пациента устанавливают четыре имплантата, которые служат прочной опорой для будущих зубов. Крайние из них фиксируют под углом. Это позволяет увеличить площадь контакта с костью и сделать фиксацию максимально надежной. Благодаря этому восстанавливают от 10 до 12 зубов на каждой челюсти. Изначально этот протокол разрабатывался для людей в возрасте 60+, ведь такого количества зубов достаточно, чтобы качественно пережевывать любую пищу. Но сегодня он применяется и к пациентам среднего возраста. Если состояние кости позволяет, количество опор увеличивают до шести имплантатов. Это позволяет расширить боковые зоны и полностью восстановить зубной ряд.

Как долго длится лечение

Виниры и коронки на собственные зубы: примерно 2–4 недели. Обычно это 2–3 посещения — от подготовки и сканирования до установки керамики.

Имплантация: время на сращение имплантата с костью перед фиксацией постоянной коронки — 3–4 месяца для нижней челюсти и 4–6 месяцев для верхней.

All-on-4: Временный протез устанавливается сразу после операции. Постоянная конструкция устанавливается через 4–6 месяцев после приживления имплантатов.

Сложные случаи с костной пластикой: 6–9 месяцев, поскольку требуется много времени для наращивания и приживления костной ткани.

Игорь Остапенко

Без зубов — не ходим

Сильный страх пациентов связан с опасением, что им придётся несколько месяцев ходить «без зубов». Современные стоматологические протоколы снимают этот страх: с первого визита и до момента установки постоянных конструкций пациент ни на один день не останется без зубов благодаря использованию временных протезов. Конечно, могут быть определенные ограничения в отношении твердости пищи или зубной ряд может быть временно неполным, но зона улыбки всегда будет восстановлена.

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«Новые зубы действительно можно получить за один визит, если понимать, что речь идет об удобной временной конструкции, — говорит Игорь Остапенко. — Ее мы будем снимать перед каждым хирургическим вмешательством, а затем сразу же возвращать на место. Как только появится возможность нагрузить имплантаты — зафиксируем временную конструкцию уже на них. Для пациентов, проживающих за рубежом, мы применяем ещё более гибкий подход: в качестве временной конструкции можем установить даже постоянную конструкцию из оксида циркония. После этого человек может спокойно возвращаться домой и приезжать на последующие визиты тогда, когда ему будет удобно».

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