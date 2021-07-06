Вишня и черешня: полезные свойства и противопоказания

Перед употреблением учитывайте полезные свойства и определенные противопоказания ягод.

Вишня и черешня — растения подобные, их плоды имеют много общего. Они — сестры, принадлежат к одному роду слив, но не близнецы. Возникает вопрос: "Кто полезнее для здоровья и в чем их отличие?"

Обе ягоды немного отличаются количественным составом ценных нутриентов. Витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара вдвое меньше, чем в черешне. Вишня характеризуется достаточно высоким содержанием бета-каротина (в 100 г-15% суточной нормы), и это гораздо больше, чем в черешне.

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Темно-красный цвет спелой вишни и черешни оказывают растительные пигменты антоцианы, эти вещества блокируют воспалительные процессы. Они содержатся также во многих других темно-красных ягодах — в ежевике, смородине, землянике.

Вишня и черешня — низкокалорийны. В свежем виде эти ягоды имеют примерно одинаковую калорийность 50-62 ккал. Вишня - чемпион по низкому показателя гликемического индекса среди фруктов, он равен 22. В черешни индекс также низкий — 25. В вишне и черешне присутствуют макро- и микроэлементы: калий, кальций, железо, магний, кремний и другие, а также пищевые растительные волокна: пектины, клетчатка, а это 5-8% от дневной нормы в 100 г ягод. Плоды вишни, особенно терпкие кислые сорта, содержащие мелатонин — гормон, который улучшает сон, обладает антидепрессивным действием.

Употребление ягод, которые содержат витамин С, витамины группы В, бета-каротин, витамин Р, железо, калий, а также клетчатку и пектин:

положительно влияет на работу сердца и состояние сосудов;

положительно влияет на уровень кровяного давления;

помогает в работе нервной системы;

служит профилактикой простудных заболеваний;

улучшает пищеварение, перистальтику кишечника, помогает при запорах;

положительно влияет на сетчатку глаза, состояние волос и ногтей.

Свежая черешня рекомендована людям с железодефицитной анемией, 100 г плодов содержит 10% суточной нормы железа. Есть черешню можно тем, кто страдает дерматологическими проблемами. А косметические средства (маски) на основе черешни помогают справиться с угрями, подростковыми прыщами.

Не рекомендуется есть в больших количествах людям, склонным к полноте и больным сахарным диабетом из-за повышенного содержания глюкозы и фруктозы. Также не стоит ею злоупотреблять людям, у которых есть склонность к диарее и повышенного газообразования в кишечнике.

Противопоказана вишня:

людям с острыми и хроническими заболеваниями пищеварительного тракта;

при язве или гастрите с повышенной кислотностью;

при аллергической реакции на вишню или черешню следует отказаться от их употребления.

Из-за высокого содержания органических кислот, употребление вишни может стать причиной повреждения зубной эмали. Поэтому после еды лучше прополоскать ротовую полость.

Поэтому учитывайте полезные свойства и определенные противопоказания обеих ягод. Рекомендуемая норма фруктов - 300 г в день.

Ешьте с удовольствием эти замечательные ягоды! Также можно заготавливать вишню на зиму. Вы знаете, что лучше их заморозить? Будем здоровы!

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