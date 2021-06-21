Витамин Е: чем полезен и в каких продуктах его искать

Этот витамин не синтезируется в организме человека и обязательно должен поступать с пищей
Гладкая, ровная, здоровая кожа — главное украшение женщины в любое время года. Правильное питание помогает поддерживать ее в нормальном состоянии. А витамин Е играет в этом важную роль.
Его еще называют "витамином молодости". Основная польза витамина Е — он мощный антиоксидант и кардиопротектор, участвует в синтезе различных гормонов. Он обладает противовоспалительными свойствами, повышает иммунитет — клетки тканей тела становятся более устойчивыми к воздействию внешней среды.
Надо отметить, что витамин Е не синтезируется в организме человека и обязательно должен поступать с пищей. Поэтому в рационе всегда должно быть достаточно этого витамина.
Высокое количество витамина Е содержится в основном в растительных продуктах, особенно в свежих, необработанных овощах и зерновых, много его в растительных маслах.
Важно знать, что свет разрушает витамин Е во время хранения продуктов. Он чувствителен к кислороду. Хорошо сохраняется в замороженных плодах. Максимум витамина после обработки в растительных маслах холодного отжима, поэтому они считаются значительно полезными.
Кроме того, включайте в рацион продукты, которые можно есть без приготовления — ростки пшеницы, лесные и грецкие орехи, миндаль, семена, яичные желтки, шпинат, листовую зелень, помидоры.
Суточная потребность взрослого человека в витамине Е составляет около 15 мг. Такое количество содержится в 30 г подсолнечного масла или в 100 г оливкового. Но это не значит, что мы должны набирать необходимое количество витамина Е только из этих источников. Это важно понимать.
Витамин Е жирорастворимый, поэтому может накапливаться в организме и вызывать интоксикацию. Большое превышение дозы витамина может не предотвращать, а наоборот, вызвать проблемы со здоровьем.
Не забывайте о разнообразии вашего питания, ведь волшебных таблеток не существует.
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