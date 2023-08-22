Витамин К: в чем он содержится и почему необходим для нашего организма

Каждый организм – сбалансированная система. В теле человека есть определенное количество воды, тканей, клеток, элементов, витаминов и т. д. Любой дисбаланс оказывает негативное влияние на нашу систему.

Витамины относятся к незаменимым факторам питания человека. Болезни, связанные с нехваткой витаминов, известны давно. Эти болезни, как правило, лечатся разнообразной, полноценной и богатой определенным дефицитным витамином пищей, рассказывает диетолог Светлана Фус.

Витамин К играет в организме важную роль – способствует свертыванию крови, то есть коагуляции. Без него невозможно образование кровяных сгустков, предотвращающих внутреннее и наружное кровотечение. Отсюда, собственно, и появилась в названии витамина буква К (от koagulation – сворачивание). Витамин К необходим для образования протромбина – важного для коагуляции крови компонента, вырабатываемого печенью человека.

Помимо участия в обеспечении нормального свертывания крови, витамин К поддерживает здоровую работу почек. Доказано, что этот витамин активно влияет на обмен веществ в костной и соединительной тканях, способствует усвоению кальция в костях. Достаточное количество витамина К в организме является профилактикой остеопороза – заболевания, при котором кости становятся хрупкими и легко ломаются. А это особенно важно для женщин в менопаузе. Витамин К влияет на состояние сосудов и сердца, что препятствует отложению кальция в сосудах и на атеросклеротических бляшках. А это снижает риск сердечных заболеваний, инсульта и инфаркта.

В чем он содержится? Витамин К имеет две формы: К1 и К2.

Первая – витамин К1 (филлохинон) поступает в организм с продуктами питания. Он содержится во многих растениях и является одним из продуктов фотосинтеза. Лидерами по его содержанию являются:

петрушка

шпинат

зеленые листовые виды салата

брокколи

зеленые виды капусты

киви

морковь

помидор

перец

Среди продуктов животного происхождения:

печень

молочные продукты

Вторая форма – витамин К2 (менахинон) синтезируется в толстом кишечнике особыми бактериями.

Благодаря нормальной работе микроорганизмов и правильному питанию в организме человека поддерживается достаточное количество витаминов К1 и К2. Это когда речь идет о правильном, то есть сбалансированном питании и нормальном состоянии микрофлоры.

К сожалению, дефицит этого витамина встречается не так уж редко. Особенно среди людей, которые даже летом не употребляют достаточно овощей и фруктов, питаются однообразно или преимущественно фаст-фудом, сидят на ограничительных диетах. Ухудшается усвоение витамина из-за проблем с желудочно-кишечным трактом, вредных привычек, а также из-за стресса и переутомления.

Но есть и те, кому нужно следить, чтобы витамина К не было слишком много в питании. Это люди, принимающие прямые антикоагулянты, которые призваны минимизировать риск образования тромбов. В этом случае нужно получить рекомендации врача по употреблению количества зелени и других продуктов, содержащих этот витамин.

В сутки взрослому достаточно употреблять всего 100-120 мкг витамина. Проверить его нехватку помогут лабораторные анализы.

Количество витамина К в мкг на 100 г продукта / Фото: facebook.com/svetlanafus

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