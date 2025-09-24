Вкусные замены вредных продуктов, которые помогут облегчить здоровое питание: 32 полезных варианта

Яблочные чипсы / © Credits

когда дело доходит до здорового выбора, это не обязательно должны быть большие изменения, например, замена сливочного масла на авокадоувеличивает питательные вещества и уменьшает насыщенные жиры, но все равно имеет отличный вкус.

Простые замены, такие как эта, могут помочь увеличить содержание питательных веществ в нашем рационе с минимальными усилиями, уменьшая количество калорий, насыщенных жиров и ультраобработанных ингредиентов, которые мы потребляем.

Woman&Homeподобрал самые простые варианты для перехода к здоровому питанию.

Цельнозерновой хлеб

Простой заменой тостов или сэндвичей является цельнозерновой хлеб вместо белого. Цельнозерновой хлеб содержит целое зерно пшеницы, поэтому он естественно богаче клетчаткой, витаминами и минералами. Вместе они поддерживают здоровье пищеварения и способствуют ощущению сытости.

Если вы не хотите делать кардинальный переход, обратите внимание на хлеб, обогащенный витаминами и минералами, которых обычно не хватает в хлебе.

Солдка картошка вместо обычной картошки

Хотя обычный белый картофель является отличным источником калия и витамина С, сладкий картофель богаче витамином А и клетчаткой. Он также содержит меньше калорий.

Однако один из случаев, когда белый картофель будет лучше сладкого, - это после тренировки. Когда белый картофель варят и охлаждают, его доступный крахмал превращается в устойчивый крахмал, который является хорошим источником энергии медленного высвобождения.

Паста из чечевицы вместо обычной пасты

Приготовленная и охлажденная белая паста богата устойчивым крахмалом, как и белый картофель, что делает ее отличным вариантом для повышения уровня энергии после тренировки. Однако, для вашей обычной болоньезе на ужин стоит попробовать пасту из чечевицы.

Паста из чечевицы содержит больше клетчатки, микроэлементов, таких как фолат и железо, и больше белка благодаря бобовым, из которых она изготовлена. Это также хороший вариант без глютена.

Овсяные хлопья необработанные

Если овсянка - ваш любимый утренний рацион, замена предварительно упакованных овсяных хлопьев и начинок на сырые овсяные хлопья и добавление собственных начинок может иметь большое значение.

Овсяные хлопья (также их иногда называют "сырыми" овсяными хлопьями) полностью необработанные и их можно есть без предварительной термической обработки. Овсяные хлопья быстрого приготовления упакованы с искусственными ароматизаторами и ингредиентами для улучшения вкуса и создания полноценного блюда, что является быстрым и удобным, но не лучшим вариантом, если вы едите овсянку каждый день.

Попкорн вместо чипсов

Попкорн / © Credits

Попкорн - это цельное зерно, богатое клетчаткой и, как правило, менее калорийное, чем обычные картофельные чипсы, особенно если их готовить воздушным способом или с нуля дома.

Чипсы из жареного картофеля имеют очень малую питательную ценность, но так же может выглядеть и предварительно упакованный попкорн с добавками и искусственными ароматизаторами, поэтому это не всегда самый здоровый способ вперед. Тщательно выбирайте попкорн.

Финики вместо конфет

Разнообразие - это перчинка жизни, и важно наслаждаться едой, которую вы хотите. Однако, если вы хотите уменьшить количество сладостей, которые вы едите, финики могут быть хорошей альтернативой для перекуса.

Финики богаты клетчаткой, которая замедляет усвоение натуральных сахаров и усиливает чувство сытости. Они также богаты антиоксидантами, витаминами и минералами.

Темный шоколад вместо молочного

Шоколад / © Credits

Если вы любите шоколад, но хотите уменьшить количество сахара, который потребляете, то темный шоколад может быть хорошей альтернативой молочному шоколаду. Он содержит более высокий процент какао-продуктов (по крайней мере 50%) и не содержит молока, что придает ему более насыщенный вкус.

Темный шоколад также богат антиоксидантами и содержит меньше сахара. Однако умеренность все еще является ключевым фактором, поскольку некоторые бренды добавляют много сахара в темный шоколад (особенно в шоколад с содержанием какао менее 70%), чтобы сделать вкус более привлекательным.

Какао крупка вместо шоколадной крошки

Если вы много печете, вы знаете, как легко увлечься шоколадной крошкой. Какао-крупка может быть идеальной альтернативой, поскольку она предлагает хрустящую, жевательную текстуру с большим количеством питательных веществ и без дополнительного сахара.

Хотя какао крупка может быть горькой на вкус по сравнению с шоколадной крошкой, которая изготавливается из какао-бобов с добавлением сливочного масла, молока и сахара.

Яйца вместо бекона

Яйца / © Credits

Если вы привыкли к завтраку с беконом, пора что-то изменить. Бекон - это обработанное мясо с высоким содержанием насыщенных жиров и соли, которые связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким кровяным давлением и даже некоторыми видами рака. Хотя употребление бекона в умеренных количествах или время от времени является нормальным, ежедневное употребление бекона может повлиять на ваше здоровье в долгосрочной перспективе.

Замена некоторых из этих бутербродов с беконом на бутерброды с яйцом может иметь важное значение. Вы также можете попробовать альтернативы без мяса, которые все еще могут быть обработанными, но будут иметь меньше насыщенных жиров.

Запеченная, а не жареная

Выпечка готовится с помощью горячего воздуха в закрытой духовке, тогда как жарка предполагает использование масла на сковороде, поэтому неудивительно, что выпечка является более здоровым вариантом для большинства блюд.

Однако использование аэрофритюрницы может помочь вам получить лучшее из обоих миров (и лучшие аэрофритюрницы часто также имеют режим выпечки), поскольку вы можете жарить с минимальным количеством масла или вообще без него.

Сырые ореховые пасты

Нельзя отрицать, что "сырые" ореховые пасты будут дороже, чем обработанные альтернативы, но если у вас есть деньги, то всегда хорошей идеей будет выбрать их. Они используют необжаренные орехи, которые сохраняют естественные ферменты и питательные вещества в орехах, а их создание предусматривает минимальную обработку.

Они также, вероятно, будут иметь лучший вкус и будут богаче белком, поскольку содержат меньше калорий, сахара, соли и искусственных ароматизаторов.

Жареный нут, а не чипсы

Попкорн - отличная альтернатива чипсам, как и жареный нут. Вы также можете приготовить их дома очень дешево и легко, добавив немного оливкового масла, паприки и выпекая в духовке.

Нут также естественно богат клетчаткой и белком, что улучшает здоровье пищеварения и помогает дольше чувствовать сытость, что делает его полезной закуской.

Газированная вода вместо лимонада

Иногда нет ничего лучше диетической колы, чтобы утолить жажду, но часто лучше выбрать напиток с меньшим содержанием добавок. Газировка может быть именно такой, поскольку это просто вода с добавлением газа.

Газировка не содержит сахара, не имеет калорий и даже может содержать дополнительные минералы, такие как калий.

Авокадо вместо сливочного масла

авокадо / © Credits

Сливочное масло может содержать много насыщенных жиров и холестерина, которые при длительном употреблении или в больших количествах могут оказать негативное влияние на здоровье. Авокадо, хотя и дороже, может быть полезной (и питательной) альтернативой.

Авокадо богато мононенасыщенными жирами, калием, клетчаткой и антиоксидантами. Оно также имеет меньше калорий и оказывает активное влияние на здоровье сердца.

Банан вместо сахара

Заядлые пекари уже знают об этом. Чтобы снизить содержание сахара во многих хлебобулочных изделиях, некоторые люди используют бананы. Фрукт предлагает влажность, нежность и сладкое послевкусие, но значительно менее калорийный.

Чтобы заменить их подобными, используйте половину количества пюре из спелого банана, чем сахара.

Черный кофе вместо сладких напитков

Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени выпить фрапучино или мокко, но если ваш любимый кофе - это один из этих сладких напитков, тогда стоит подумать об альтернативах.

Черный кофе или кофе с молоком - это низкокалорийная альтернатива, которая может привести к меньшему количеству энергетических срывов по утрам. В качестве подсластителя используйте мед вместо сахара.

Греческий йогурт вместо мороженого

Если мороженое - ваш любимый десерт, и вы ежедневно тянетесь к морозилке, тогда стоит рассмотреть альтернативу. Греческий йогурт может быть именно им.

Йогурт богаче белком, кальцием и полезными для кишечника пробиотиками, при этом содержит меньше калорий и жиров.

Цельнозерновая, а не белая мука

Цельнозерновая мука менее обработана, чем белая мука, и поскольку она содержит цельные зерна пшеницы, она также предлагает больше клетчатки, витаминов группы В и минералов. Белая мука, с другой стороны, светлее по цвету, мягче и имеет гораздо меньшую питательную ценность.

Цельнозерновая мука также может способствовать лучшему пищеварению, контролю веса и снижению риска заболеваний в дальнейшей жизни.

Замороженные ягоды, а не сладости

Замороженные ягоды / © www.credits

Еще одной хорошей альтернативой сладостям является замороженная клубника, малина и черника. Поскольку они заморожены, они доступны круглый год и имеют естественную сладость, которая может иногда заменять обработанные сладкие продукты.

Добавьте их к замороженному йогурту в блендере, и у вас будет фруктовая альтернатива мороженому.

Авокадо вместо майонеза

Так же, как авокадо может быть хорошей альтернативой сливочному маслу, оно может быть хорошей альтернативой майонезу, который часто ультра-обработан (если его не приготовить свежим).

Авокадо содержит витамины, минералы, такие как калий и магний, клетчатку и много полезных жиров с меньшим количеством калорий и насыщенных жиров на порцию.

Печеные овощи, а не чипсы

Печеный нут и попкорн - две отличные альтернативы чипсам для перекуса, но для еще большей питательной ценности вы можете приготовить собственные чипсы из печеных овощей.

Когда их готовят дома, они содержат меньше искусственных ингредиентов, сахара, соли и насыщенных жиров. Однако, если их покупать в упаковках в супермаркете, они могут содержать столько же этих ингредиентов, сколько и обычные чипсы.

Смузи, а не сок

В соке нет ничего плохого, особенно если он изготовлен из свежих и необработанных фруктов или овощей без добавления сахара, но, удаляя мякоть, вы лишаетесь клетчатки из большинства соков.

Смузи со всей клетчаткой фруктов могут быть лучшим вариантом для здоровья пищеварения. Их также легче приготовить, поскольку вам нужен только блендер.

Индейка, а не свинина

Индейка не только на Рождество - это нежирное птичье мясо является подходящим вариантом круглый год и является отличной альтернативой свинине.

Индейка богата белком, который способствует сытости, а также витаминами группы В и минералами, такими как цинк. Она также имеет низкое содержание жира.

Грилированные грибы вместо бургеров

Почему бы время от времени не попробовать что-то новое? Замена обычной котлеты для говяжьего бургера на грибной бургер может быть хорошим способом повысить уровень антиоксидантов, витамина D и калия во время трапезы.

Клетчатка в грибах также известна своей особой пользой для здоровья, поскольку помогает контролировать уровень холестерина и сахара в крови. Они также содержат меньше соли по сравнению с традиционными бургерами.

Семена, а не сухарики для панировки

Семена богаты клетчаткой и полезными жирами. Они также очень легко сочетаются, что делает их хорошей альтернативой панировочным сухарям в качестве хрустящей глазури для мяса и овощей, а также крутонам в салате.

Вам все равно нужно будет добавить яйцо и, возможно, муку в смесь, чтобы семена прикрепились, но в конце вы получите больше питательных веществ.

Вареные яйца, а не протеиновые батончики

Протеиновые батончики могут быть универсальным источником перекуса, богатого белком, но вы также получите ультраобработанные ингредиенты и, возможно, добавленный сахар. Это не так вкусно, но два вареных яйца содержат примерно столько же белка, сколько и обычный батончик (12 г белка).

Они также намного дешевле и универсальнее, учитывая все различные способы употребления яиц.

Киноа, а не белый рис

Киноа может быть отличной альтернативой рису, если вы хотите разнообразить свои ужины и добавить несколько питательных веществ в свой рацион. Это полноценный белок, продукт, богатый клетчаткой, антиоксидантами, магнием и фолатом.

Она также может поддерживать здоровье сердца, поскольку может помочь снизить уровень холестерина, улучшить здоровье кишечника и помочь контролировать вес.

Яблочное пюре, а не масло для кулинарии

Яблочное пюре может быть здоровой заменой масла для заядлых пекарей, которые хотят готовить более здоровые сладости дома.

Как и масло или масло, яблочное пюре добавляет влаги, гладкости и нежного вкуса, но оно больше способствует рецепту благодаря питательным веществам, таким как клетчатка, и не содержит искусственных подсластителей, при условии, что вы готовите соус самостоятельно.

Коричневый рис, а не белый

Коричневый рис богат клетчаткой, витаминами и минералами, поскольку сохраняет отруби и зародыши пшеницы, что означает, что это более питательный выбор.

Хотя белый рис не является таким вредным, как его часто изображают, и может быть лучшим вариантом для тех, кто имеет проблемы с пищеварением, он больше обработан и содержит меньше питательных веществ.

Хлеб на закваске, а не белый хлеб

Закваска обычно считается полезнее белого хлеба, поскольку она ферментируется дольше. Это делает ее более усвояемой и богатой пробиотиками и ключевыми питательными веществами.

Белый хлеб часто более обработанный и не содержит пробиотиков, которые есть в хлебе на закваске.

Овсяное печенье, а не печенье

Овсяное печенье / © Credits

Овсяное печенье имеет высокое содержание клетчатки и ореховый, пикантный вкус. Хотя его обычно едят с сыром и пикантными приправами, вы можете приобрести сладкие разновидности (или приготовить их самостоятельно), которые делают их хорошей альтернативой ультраобработанным выпечкам.

Когда овсяное печенье готовится с нуля или с минимальным количеством ингредиентов, оно полезнее, богаче клетчаткой и менее калорийное.

Более легкий сыр, а не жирная разновидность

Хотя сыр с насыщенным жиром может иметь лучший вкус и быть менее обработанным, чем более легкие сорта, в зависимости от способа его изготовления, более легкий сыр часто содержит одинаковое количество белка и питательных веществ, но не так много насыщенных жиров или калорий.

Возможно, это не та замена, которую вы хотите делать постоянно, но время от времени она может иметь значение.