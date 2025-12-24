Влияние ревматоидного артрита на зрение: офтальмолог рассказал, какие болезни могут возникнуть

Влияние ревматоидного артрита на зрение / © Credits

Почему ревматоидный артрит влияет на глаза и как именно, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Ревматоидный артрит (РА) — это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует собственные ткани организма, прежде всего синовиальную оболочку суставов. Поскольку РА имеет системный характер, воспалительный процесс может выходить за пределы опорно-двигательного аппарата и поражать, в частности, зрительную систему.

Изменения в глазу возникают как следствие аутоиммунного воспаления, поражения мелких сосудов или длительного применения медикаментов.

По разным данным, от 25 до 39% пациентов с РА имеют офтальмологические поражения. Часть из них может возникать еще до суставных проявлений и служить ранними клиническими признаками болезни. Другие являются осложнением затяжного или плохо контролируемого течения болезни.

К первой группе относят:

сухой кератоконъюнктивит — воспаление роговицы и конъюнктивы из-за недостаточного увлажнения глаза, которое сопровождается ощущением жжения, «песка» в глазах, светобоязнью;

эписклерит — поверхностное воспаление слоя ткани между склерой и конъюнктивой, обычно развивается без сильной боли, с умеренным покраснением и дискомфортом в глазу;

синдром сухого глаза — снижение количества или качества слезы, что вызывает слезотечение, раздражение, быструю усталость глаз во время работы за компьютером или во время чтения, затуманивание зрения.

Ко второй группе нарушений, которые возникают как осложнение на фоне ревматоидного артрита, относится:

увеит — воспаление сосудистой оболочки глаза, то есть увеального тракта: радужки, цилиарного тела, хориоидеи, которое проявляется внезапной болью в глазу, светобоязнью, появлением «мушек» перед глазами, резким или умеренным снижением зрения;

склерит — глубокое воспаление белковой оболочки глаза, или склеры. Основные симптомы: сильная пульсообразная боль, которая распространяется на виски, челюсть, лоб, покраснение глаз, боль при надавливании или движении глаза;

язва роговицы — поражение поверхности роговицы, проявляющееся интенсивной болью, покраснением, светобоязнью, ощущением инородного тела в глазу, снижением зрения;

катаракта — помутнение хрусталика, вызывающее постепенную потерю зрения. Ранним признаком катаракты является ухудшение «сумеречного» зрения, появление «тумана» перед глазами и «ореолов» вокруг источников света;

глаукома — группа заболеваний, приводящих к необратимому повреждению зрительного нерва, чаще всего из-за повышенного внутриглазного давления Открытоугольная форма глаукомы проявляется потерей бокового зрения и сужением периферического видения.

При приступе закрытоугольной глаукомы возникает сильная глазная и головная боль, внезапная потеря зрения, покраснение, отек роговицы, тошнота.

Глаукома и катаракта вследствие длительного применения глюкокортикоидов.

Офтальмолог не ставит диагноз «ревматоидный артрит», но он может первым его заподозрить, оценив изменения зрения. Поэтому каждый год обязательно проходите профилактический осмотр, даже если вас ничего не беспокоит.

Лечение индивидуальное — зависит от поражения глаза, активности основного заболевания, реакции на терапию. Кто-то имеет синдром сухого глаза, который можно устранить с помощью искусственных слез и увлажняющих капель. А кто-то — глубокое воспаление склеры, которое без системного лечения может привести к потере глаза.

В большинстве случаев требуется мультидисциплинарный подход с участием офтальмолога, ревматолога, а иногда еще и иммунолога.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!