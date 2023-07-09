Влияют ли антидепрессанты на вес: ответ дала диетолог Наталья Самойленко

Адаптивная способность мозга украинцев к современным условиям жизни ошеломляет. Угроза безопасности собственной или переживания за близких, непрерывный поток информации и новости, потери. Поэтому многие украинцы столкнулись с необходимостью приема антидепрессантов.

Как и любое серьезное заболевание, психическое расстройство должно лечиться соответственно, а увеличение веса является возможным побочным эффектом почти всех антидепрессантов. Однако каждый человек реагирует на антидепрессанты по-разному. Некоторые люди набирают вес при приеме определенных антидепрессантов, а другие нет, рассказывает диетолог Наталья Самойленко.

Длительнный прием (дольше года) может привести к снижению регуляции серотониновых рецепторов, что впоследствии приведет к тяге к богатым углеводами продуктам, таким как хлеб, макароны и сладости, что в конечном итоге может привести к увеличению веса. Хотя некоторые люди набирают вес после начала приема антидепрессантов, эти препараты не всегда являются прямой причиной. Многие другие факторы могут способствовать увеличению веса во время терапии антидепрессантами.

Возможно ли предотвратить увеличение веса во время приема антидепрессантов? Да, но важно оптимизировать образ жизни и ежедневные привычки:

соблюдение сбалансированного рациона с цельными продуктами, ограничение обработанной пищи и добавление сахара;

оставаться физически активным;

минимизация стресса;

обеспечение спокойного сна.

Когнитивно-поведенческие стратегии под руководством психотерапевта могут быть полезны во избежание любой повышенной тяги к сладкому и углеводам.

Если вы неконтролируемо набираете вес после начала приема антидепрессанта, обсудите это со своим врачом. Любое увеличение веса следует взвешивать против возможных негативных последствий нелеченной депрессии.

Вы также можете спросить своего врача, может ли быть полезным корректировка дозы или замена лекарств, но опять же обязательно обсудите плюсы и минусы, прежде чем принимать такое решение.

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