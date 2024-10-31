Воспаление слезного мешка: офтальмолог назвал основные причины и возможные осложнения

Слезы защищают глаза от пересыхания, бактерий и раздражителей. По носослезному каналу они выводятся через нос. Если в нем формируется пробка, нарушается процесс выведения слез и развивается воспалительный процесс.

Почему он возникает, какими симптомами проявляется и к каким осложнениям может привести при отсутствии лечения, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Причины развития дакриоцистита

У внутреннего угла глаза в месте, где соединяются верхнее и нижнее веки, находится слезный мешок. В норме слезы вытекают из глаз в носовую полость по носослезному каналу. Но, если слезные каналы заблокированы пробкой (клеточные остатки, слизь, минеральные отложения), они накапливаются или не полностью вытекают, что приводит к воспалительному процессу. В медицине это состояние называется дакриоциститом.

Заболевание встречается как у детей (врожденная форма), так и у взрослых (приобретенная форма).

Почему укупоривается носослезный канал?

Основные причины:

инфекции – самые распространенные возбудители: стафилококк золотистый, пневмококковая бактерия, гемофильная палочка;

травма глаз или носа;

хирургическое вмешательство в области носа или глаза;

хронические заболевания, например конъюнктивиты, синуситы или риниты;

возрастные изменения – у пожилых людей стенки слезных каналов становятся менее эластичными, что способствует их блокированию.

Повышает риск возникновения дакриоцистита, сахарный диабет, аллергия, нарушение работы иммунной системы.

Признаки дакриоцистита

Признаки дакриоцистита варьируются в зависимости от формы болезни – острая или хроническая.

Общая картина может включать:

постоянное слезотечение – слезы не оттекают и накапливаются;

покраснение, отечность век, боли во внутреннем углу глаза;

слизистые или гнойные выделения из слезного мешка при нажатии;

снижение четкости зрения;

возрастание температуры тела.

Слезные железы постоянно производят слезы, увлажняющие наши глаза и защищающие от инфекций или раздражителей. Благодаря этому зрение четкое. Конечно, при условии, что у человека нет офтальмологических заболеваний, которые могут нарушать качество видения. Например, близорукость, катаракта или глаукома.

Лечение дакриоцистита

Приобретенный дакриоцистит лечатся с помощью антибактериальных капель, противовоспалительных растворов для промывания глаз, физиотерапии. При необходимости производят бужировку, во время которой пробку осторожно пробивают, освобождая путь для слез. Если это не дает желаемого результата, выполняют дакриоцисториностомию – между слезным мешком и носовой полостью хирург формирует новый канал для выхода слез.

Без своевременного и правильного лечения дакриоцистит может привести к образованию свищей, заражению крови, инфекционному поражению мозга, распространению воспаления на окружающие ткани.

При подозрении на дакриоцистит ни в коем случае нельзя прибегать к самолечению – греть глаз, промывать травяными настойками. Для постановки диагноза кроме визуального осмотра офтальмолога проводится сбор посевов со слезного канала, рентгенография, флюоресцеиновая проба и другие исследования.

Главная задача во время лечения – восстановить проходимость слезных путей и вернуть пациента к жизни без слезотечения и боли.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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