Воспаление сосудов: врач-ревматолог рассказал, с какими осложнениями можно столкнуться

Повышение температуры тела, мышечная боль, недомогание, покалывание в конечностях могут быть признаками воспаления сосудов. Это состояние, при котором сосуды повреждаются, а кровоток, обеспечивающий все органы и ткани кислородом, замедляется или останавливаться.

О том, как распознать воспаление сосудов, что его провоцирует и почему важно как можно скорее обратиться к врачу, рассказал ревматолог "Клиники МЕДИКОМ" Анна Прыткова.

Изменения в сосудах во время воспаления

Воспаление сосудов, или васкулит, – состояние, при котором сосуды повреждаются, а кровоснабжение органов и тканей нарушается. Что происходит?

Сосуды сужаются. В них могут образовываться тромбы, перекрывающие ток крови, или утолщенная стенка сужается, из-за чего нарушается кровоснабжение органов и тканей.

Нарушается кровотечение. Это может стать причиной ограничения или необратимого нарушения работы органов – сердечного приступа, почечной недостаточности и т.д.

Сосуды становятся ломкими. Утонченные сосуды часто лопаются, что приводит к кровоизлияниям и утечке тканей кровью.

Воспаление сосудов никогда не проходит бесследно, будь то вены или артерии, локальные изменения или системные. Чем больше поражение, тем больше, тяжелее и разнообразнее симптомы.

Симптомы воспаления сосудов

Симптомы васкулита зависят от типа и локализации поражения сосудов, но общие признаки могут включать:

местные воспалительные смены;

лихорадку, которая часто сопровождается общей слабостью и усталостью;

ночную потливость;

высыпания – характерны для кожного васкулита, обычно посредством красных пятен или узелков;

боль в суставах и мышцах – возникает из-за нарушений кровообращения и воспалительного процесса;

онемение, покалывание или слабость в конечностях из-за поражения нервов;

одышку, боль в груди – могут свидетельствовать о поражении сосудов легких (альвеолярное кровотечение) или сердца (миокардит);

потерю веса.

При локальных поражениях страдает место, кровоснабжающееся этой артерией или веной. Тогда появляется краснота, локальная болезненность и уплотнение сосуда в месте воспаления. Но если поражение значительно, возникает повышенная температура, общая слабость, интоксикация.

Причины воспаления сосудов

Существует около 30 видов васкулита, в зависимости от локализации воспаления и причин, которые его спровоцировали. Среди наиболее распространенных факторов я выделяю:

аутоиммунные болезни, например ревматоидный артрит или системная красная волчанка, когда организм атакует собственные сосуды;

инфекции – гепатит В и С, парвовирус;

онкологические заболевания – некоторые формы рака сопровождаются васкулитом;

прием медикаментов (антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства) – в таком случае васкулит возникает из-за повышенной чувствительности организма к препаратам;

генетическую предрасположенность.

Поэтому очень важно при появлении даже одного теоретически возможного симптома воспаления сосудов как можно скорее обратиться к врачу. Устойчивое, более нескольких недель повышение температуры тела до 37,5 градусов и выше, без инфекционной причины – веская причина записаться на обзор. Не стоит ждать появления других симптомов, поскольку воспаление сосудов влияет не только на работу сосудистой системы. А без лечения васкулиты могут привести к поражению головного мозга, сердца, почек и даже смерти.

Прыточная Анна Вадимовна

Берегите себя и не болейте!

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